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Удар по объекту с иностранными наемниками в Краматорске подтвердили в СМИ США

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Удар по объекту с иностранными наемниками в Краматорске подтвердили в СМИ США

Как минимум два иностранных наемника пострадали во время ракетного удара ВС РФ по Краматорску (оккупированная украинским режимом часть Донецкой Народной Республики РФ). Об этом сообщает американский телеканал CNN, подтвердив удар по объекту с иностранными наёмниками.


Таким образом, мы видим, что в СМИ США признали гибель иностранных наемников в Краматорске. Ранее о поражении пункта временной дислокации командования 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сообщило в традиционной сводке Министерство обороны РФ. Затем некий британский наемник опубликовал в интернете кадры, явно свидетельствующие о поражении в Краматорске военного объекта с иностранными наемниками.

CNN сообщает, что гражданин США Ник Дакворт рассказал, что он и его сослуживец британец Мо Хорник были легко ранены во время ракетного удара. Наемник заявил, что в пункте временной дислокации командования бригады ВСУ якобы проходила «детская вечеринка», на которой присутствовали волонтеры и журналисты. Военных, по его словам, на мероприятии было мало.

Между тем, известно, что на стороне ВСУ воюют тысячи иностранных граждан. В первую очередь, наемники приезжают из Польши, Румынии, стран Прибалтики, США, Великобритании, Канады, Франции и ряда других государств.

Ракетные удары по Краматорску – лучшее предупреждение иностранным авантюристам, что не стоит искать легких денег или сиюминутной славы, отправляясь воевать против российской армии. Граждане других государств должны понимать, что прибытие на Украину с целью повернуть оружие против России – это «билет в один конец».
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32 комментария
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  1. grem
    grem Сегодня, 08:08
    +13
    Россия вам не Африка и БВ ! Кто к нам с мечем придет тот от меча и погибнет ..
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:40
      0
      Цитата: grem
      Россия вам не Африка и БВ ! Кто к нам с мечем придет тот от меча и погибнет ..

      Кто к нам с мечом придёт - тот в орало и получит. laughing lol good
      За наёмников!!! drinks
      Не чокаясь!!! drinks drinks drinks
      Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу.
      Земля им стекловатой. am
  2. Mimoxod
    Mimoxod Сегодня, 08:09
    +7
    Для "диких англосаксонских гусей" на Украине,очень хорош российский "гриль"
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 08:32
      +1
      Для "диких англосаксонских гусей" на Украине, очень хорош российский "гриль"

      Жаль только, что слишком мало этих гусей поджариваем, на всех не хватает..
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 08:11
    +1
    Таким образом, мы видим, что в СМИ США признали гибель иностранных наемников в Краматорске.
    "Получил легкое ранение", "пострадал"... это не говорит, что они обязательно погибли, не стоит выдавать "желаемое, за действительное"
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:18
      +5
      Цитата: svp67
      "Получил легкое ранение", "пострадал"... это не говорит, что они обязательно погибли

      Про тех, которые ушли к сатане, англосаксы предпочитают молчать. Только "пострадали и ранены", и это не только в Руине но и такое было в Африке, когда в реф фуре лежат 200-е, а в микрофон вещают - "раненые".
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 08:27
        +1
        Цитата: carpenter
        а в микрофон вещают - "раненые".

        И тем не менее, пока есть точные данные о гибели "воякив" из 3-ей ОШБр НацГвардии, она из "бригад наступа" и это "Азов", а у него богатейший опыт работы с детьми... Так, что понятно откуда там могли взяться и дети, о гибели которых сейчас даже в ООН заговорили
    2. Владимир Мсквчёв
      Владимир Мсквчёв Сегодня, 08:30
      +2
      "Получил легкое ранение", "пострадал"... это не говорит, что они обязательно погибли, не стоит выдавать "желаемое, за действительное"


      Есть видео этого инцидента, там волонтёры под командованием морпеха США, на руинах того что осталось, собирают куски плоти. Туда прилетело что то, ну очень серьёзное - просто до неприличия, даже соседние здания получили значительные повреждения.

      Можем же - когда захотим !
      Почему, так же не уничтожаем составы с военной техникой НАТО, когда те, ещё в глубоком тылу Украины ( 300 - 400 км. от линии фронта ) ?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 08:41
        0
        Цитата: Владимир Мсквчёв
        Почему, так же не уничтожаем составы с военной техникой НАТО, когда те, ещё в глубоком тылу Украины ( 300 - 400 км. от линии фронта ) ?

        У них сейчас нет чисто военных составов, к ним присоединяют гражданские вагоны, удар по воинскому эшелону может привести к массовой гибели гражданских...
        Да и нет у нас сейчас массовых средств для поражения подвижных целей на дальностях свыше, чуть более 100 км...
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:58
        0
        Цитата: Владимир Мсквчёв
        Есть видео этого инцидента, там волонтёры под командованием морпеха США, на руинах того что осталось, собирают куски плоти. Туда прилетело что то, ну очень серьёзное - просто до неприличия, даже соседние здания получили значительные повреждения.

        УкроСМИ раздувают тему о нанесении удара по пиццерии, "гражданскому объекту", в которой погибли "девочки-выпускницы" и "пострадали всего двое военных".
        В статье сказано
        в пункте временной дислокации командования бригады ВСУ якобы проходила «детская вечеринка»


        С какого перепугу на военном объекте, "в пункте временной дислокации командования бригады ВСУ", проходила "детская вечеринка"?
        В этом случае "пункт временной дислокации", получается, занял гражданский объект, по привычке прикрываясь гражданскими. Такое было уже не раз и не два.
        Про эту украинско-игиловско-террористическую привычку американцы поговорить не хотят?

        Вспомнился мой вчерашний комментарий про "удары по военно-гражданским объектам"
        если ВСУ превращают в казарму детский сад, ставят на крышах жилых домов зенитки или во дворе школы размещают гаубицы, то эти объекты не становятся военными.
        Они остаются "гражданскими объектами", но становятся "гражданскими объектами, захваченными нацистами".


        Меня в пионеры принимали в Ленинской комнате воинской части стройбата рядом со школой во вполне себе мирное время.
        Но "детская вечеринка" в "пункте временной дислокации командования бригады ВСУ" во время ведения боевых действий - это что-то совсем другое.
        Они, американцы и укроСМИ под их диктовку, сами-то понимают то, что пишут?
    3. aakvit
      aakvit Сегодня, 08:40
      -1
      Вторую мировую тоже америкосы с британцами выиграли? Они же об этом прямо сейчас кричат! А, по Вашему, они только правду и говорят!
      Как же надоело это "у нас всё фигово, а вот у них..."! am
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:14
    +4
    Граждане других государств должны понимать, что прибытие на Украину с целью повернуть оружие против России – это «билет в один конец».

    Именно поэтому президент должен отменить мораторий на смертную казнь. Хотя бы в части тяжких преступлений, касающихся совершения в условиях проведения СВО.
  5. C-Real
    C-Real Сегодня, 08:16
    +1
    Интересно, им выплатят страховки? По идее не должны, Байден и госдеп раз 5 или 6 призывали граждан США срочно покинуть территории под УГ.
  6. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 08:18
    +5
    в пункте временной дислокации командования бригады ВСУ якобы проходила «детская вечеринка»

    Что, опять "онижедети"?
  7. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 08:18
    +7
    разведка отработала на 5+.......................................
  8. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 08:19
    +3
    Почему РФ не может привлечь товарищей допустим из северной Кореи или ещё откуда?
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:20
    +3
    Сегодня колумбийцы заявили протест .Кого то накрыло из Колумбии .
    Где Колумбия и где Украина ,эти то что потеряли ?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:30
      +1
      Цитата: APASUS
      Где Колумбия и где Украина ,эти то что потеряли ?

      Они "волонтерами" были. Цветочки нюхали, подарки привозили.)))
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:31
      0
      Где Колумбия и где Украина ,эти то что потеряли ?

      Ну вы же сами знаете ответ - обеспечивали прямые поставки самого ходового своего товара, пользующегося похоже огромной популярностью в Цэгабонии.. wink
    3. aakvit
      aakvit Сегодня, 08:42
      +1
      Ну как же! А про расширение рынков сбыта слышали что-нибудь? Однако... feel
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:52
      0
      Неужели "беззащитный детский аниматор из Колумбии"медным тазом накрылся?Что он там забыл?
  10. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:22
    +2
    Для гражданских урок, что лучше не обедать с военными в одном заведении.
  11. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 08:22
    +3
    Вот это достойный ответ России - НАТО. ... Радует душу. Хочется больше, таких новостей.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:39
    +1
    Дикий гусь особенно хорош, когда его запекли в печи и подали с пиццой.
  13. BAI
    BAI Сегодня, 08:42
    0
    временной дислокации командования бригады ВСУ якобы проходила «детская вечеринка»,

    Открыто признают, что детей в качестве щита используют, да еще Колумбия ноты протеста шлет. Пусть в Луганск и Донецк съездят
  14. BAI
    BAI Сегодня, 08:43
    0
    временной дислокации командования бригады ВСУ якобы проходила «детская вечеринка»,

    Открыто признают, что детей в качестве щита используют, да еще Колумбия ноты протеста шлет. Пусть в Луганск и Донецк съездят
  15. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 08:49
    +1
    Всегда задаюсь вопросом :
    Почему через час, не прислать КАЛИБР снова, тогда когда Матрасники разбирают завалы, опять хотим быть гуманными?
    1. Задира
      Задира Сегодня, 09:11
      0
      Почему через час, не прислать КАЛИБР снова, тогда когда Матрасники разбирают завалы, опять хотим быть гуманными?

      Очень просто. У кремлевских цель другая - не уничтожить как можно больше противника, а попугать. Примерно как у бандюков в 90-е: ты мне магазинчик сжег, а я тебе машину взорвал. Потом собираемся и договариваемся за бутылкой водки
  16. Седов
    Седов Сегодня, 08:52
    0
    Наемник заявил, что в пункте временной дислокации командования бригады ВСУ якобы проходила «детская вечеринка», на которой присутствовали волонтеры и журналисты. Военных, по его словам, на мероприятии было мало.
    Гитлерюгенд тоже воспитывать надо. Ничего страшного, что они под замес попали.
  17. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 09:06
    0
    2 раз повторить надо было с ккбло это ракетой еще
  18. Krilion
    Krilion Сегодня, 09:13
    0
    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал журналисту Гарланду Никсону, запись интервью опубликована на его YouTube-канале.

    Риттер утверждает, что в Краматорске была поражена «целая куча американского военного персонала, огромное количество». Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/51004363/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:30
    0
    Удар по объекту с иностранными наемниками в Краматорске подтвердили в СМИ США