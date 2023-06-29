Удар по объекту с иностранными наемниками в Краматорске подтвердили в СМИ США

Как минимум два иностранных наемника пострадали во время ракетного удара ВС РФ по Краматорску (оккупированная украинским режимом часть Донецкой Народной Республики РФ). Об этом сообщает американский телеканал CNN, подтвердив удар по объекту с иностранными наёмниками.
Таким образом, мы видим, что в СМИ США признали гибель иностранных наемников в Краматорске. Ранее о поражении пункта временной дислокации командования 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сообщило в традиционной сводке Министерство обороны РФ. Затем некий британский наемник опубликовал в интернете кадры, явно свидетельствующие о поражении в Краматорске военного объекта с иностранными наемниками.
CNN сообщает, что гражданин США Ник Дакворт рассказал, что он и его сослуживец британец Мо Хорник были легко ранены во время ракетного удара. Наемник заявил, что в пункте временной дислокации командования бригады ВСУ якобы проходила «детская вечеринка», на которой присутствовали волонтеры и журналисты. Военных, по его словам, на мероприятии было мало.
Между тем, известно, что на стороне ВСУ воюют тысячи иностранных граждан. В первую очередь, наемники приезжают из Польши, Румынии, стран Прибалтики, США, Великобритании, Канады, Франции и ряда других государств.
Ракетные удары по Краматорску – лучшее предупреждение иностранным авантюристам, что не стоит искать легких денег или сиюминутной славы, отправляясь воевать против российской армии. Граждане других государств должны понимать, что прибытие на Украину с целью повернуть оружие против России – это «билет в один конец».