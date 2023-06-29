Польша продолжает пользоваться российским газом, несмотря на свою антироссийскую риторику

Известно, что среди европейских стран наиболее открытую антироссийскую позицию занимает Польша, которая с радостью поддерживает любые поставки вооружения Киеву.Однако, как оказалось, это не мешает Варшаве продолжать взаимодействовать с Россией там, где ей это выгодно. Как пишет польское издание Money.pl, Польша до сих пор продолжает потреблять российский газ.Издание пишет, что слова польских властей относительно отказа от российского газа не соответствует их действиям. По данным Money.pl, из России продолжает идти значительная часть потребляемого Польшей сжиженного газа. По словам директора Польской организации сжиженного газа Бартоша Квятковского, в первом квартале этого года страна закупила из России почти 51% всего импортируемого газа.Money.pl напоминает слова главы польского правительства Матеуша Моравецкого, который ещё в апреле 2022 года заявлял, что Варшава к концу года полностью откажется от российского сжиженного газа.И Польша здесь не единственная. Как отмечает издание, в принятом ЕС ранее одиннадцатом пакете санкций против России ничего не говорится о сжиженном газе. Т.е. и вся Европа в принципе так или иначе продолжает получать газ из России.