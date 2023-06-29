Военное обозрение
Войти Регистрация

Польша продолжает пользоваться российским газом, несмотря на свою антироссийскую риторику

35
Польша продолжает пользоваться российским газом, несмотря на свою антироссийскую риторику

Известно, что среди европейских стран наиболее открытую антироссийскую позицию занимает Польша, которая с радостью поддерживает любые поставки вооружения Киеву.


Однако, как оказалось, это не мешает Варшаве продолжать взаимодействовать с Россией там, где ей это выгодно. Как пишет польское издание Money.pl, Польша до сих пор продолжает потреблять российский газ.

Издание пишет, что слова польских властей относительно отказа от российского газа не соответствует их действиям. По данным Money.pl, из России продолжает идти значительная часть потребляемого Польшей сжиженного газа. По словам директора Польской организации сжиженного газа Бартоша Квятковского, в первом квартале этого года страна закупила из России почти 51% всего импортируемого газа.

Money.pl напоминает слова главы польского правительства Матеуша Моравецкого, который ещё в апреле 2022 года заявлял, что Варшава к концу года полностью откажется от российского сжиженного газа.

И Польша здесь не единственная. Как отмечает издание, в принятом ЕС ранее одиннадцатом пакете санкций против России ничего не говорится о сжиженном газе. Т.е. и вся Европа в принципе так или иначе продолжает получать газ из России.
Использованы фотографии:
zavod-gs.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
35 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:04
    +1
    Политика одно, а конфеты другое! Наглости у них хватает! Даже в избытке.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 10:36
      +6
      Они -"продолжают пользоваться". Мы-"продолжаем поставлять". Не будет поставок- не будет и "пользования". Однако поставки откуда-то идут в страну, которая превратилась в хаб поставок вооружения, боеприпасов и снаряжения на Украину. Почему, так происходит?
      1. bk-sarmat
        bk-sarmat Сегодня, 10:56
        +3
        ба,вы как с луны свалились,всё объясняется словом бизнес,прочитайте капитал маркса,вы думаете олигархи-негодяи только в америках с европой.....у нас их тоже полно и в думах и правительствах
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 11:06
          +1
          Это та же самая история, что была и в прошлом году, которая, не смотря на заявления российских властей, помогла Польше - за счёт поставок российского газа - подойти к зиме с накоплением в 95-100% и более потребного запаса газа Польши на весь зимне-весенний период!
          В результате этого НИКАКОГО кризиса с газом у Польши в прошлом году так и не было.

          С такой газовой политикой России НИКАКОГО газового кризса у ВРАЖЕСКОЙ Польши не будет и в этом году.
      2. Комментарий был удален.
      3. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 11:45
        0
        Мне как-то приходила мысль о том, что, - "когда придёт время", по этому заполненному российским газом "хабу" ляхов, может и "прилететь"...

        И эффект будет куда-как бОльший, если этот, расположенный над поверхностью земли "хаб" ( точнее все его емкости для хранения...), будет заполнен газом "по самое немогу"...

        Есть подозрения, что в таком случае, если не ударную, то "звуковую" волну ощутит даже организм дедушки Байдена за океаном...

        А так, дизайнеры Газпрома (судя по картинке она не "из Польши"), - молодцы. Раскрасили свои терминалы для хранения "в цвета и фигуры", 100% напоминающие столь знакомую по временам советского детства, несравненную, советскую же банку "сгущенки"...
      4. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 11:48
        0
        Цитата: Monster_Fat
        Почему, так происходит?

        Капитализм, сэр...
    2. barclay
      barclay Сегодня, 10:36
      0
      Ну, что же? Давайте продолжим нашим врагам адаптироваться без нашего газа, и будем продолжать поставлять им то, без чего им будет тяжелее. Давайте потерпим до тех пор, пока они нас совсем не пошлют на три буквы с нашим газом!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:04
    +7
    Странно.А почему бы им и не пользоваться нашим газом?Раз мы поставляем им..Деньги ведь не пахнут.Для одних-прибыль,пусть и на крови,для других-подешевле купить
    1. frruc
      frruc Сегодня, 10:21
      0
      Т.е. и вся Европа в принципе так или иначе продолжает получать газ из России.

      Весь вопрос в цене на этот газ . Для ЕС дисконтов и скидок не должно быть в принципе.
    2. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 11:44
      +2
      Это классика:
      «Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%» © Томас Джозеф Даннинг
      Капиталист с капиталистом, эксплуататор с эксплуататором всегда общий язык найдут и им глубоко фиолетово что об этом подумают эксплуатируемые.
      Ворон ворону глаз не выклюет. ©
  3. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 10:05
    +2
    Наверное это России устраивает. Деньги всем нужны.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:11
      0
      вся Европа в принципе так или иначе продолжает получать газ из России.
      А Россия деньги из Европы ! И кое-кого это очень устраивает !
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:08
    +4
    Название неправильное.
    Правильно будет так:
    "Россия продолжает снабжать газом одно из самых антироссийских государств Европы, граждане которого в качестве наемников убивают российских солдат в СВО."
    Деньги не пахнут
    (Император Веспасиан)
    1. Жнец
      Жнец Сегодня, 10:14
      -1
      С продажи газа идёт наполнение бюджета в т.ч. А это деньги на оружие для военных действий
      1. Комментарий был удален.
    2. marswell
      marswell Сегодня, 11:33
      -1
      Можно подумать не будет газа - не будет наемников. А так за их же деньги этих наемников и множат на ноль.
  5. seacap
    seacap Сегодня, 10:11
    +3
    Стесняюсь спросить, а кто им его поставляет и на каком основании, а где бабло, которое не пахнет, сколько наших кораблей и самолетов на на них построено, сколько научных разработок и технологий на них за 1,5 года создано? Если нет, то наверное, есть ФИО людей организовавших торговлю с врагом с оплатой уничтожения и убийств наших защитников, гражданского населения и боевых действий на территории нашей страны.
  6. dimy44
    dimy44 Сегодня, 10:14
    +1
    Россия конечно не хочет им газ продавать, но поляки видимо по ночам газ воруют, и потом насильно втюхивают за него деньги)
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:14
    +5
    Очередной сюр...
    Ах, какая эта Польша, до чего же беспринципная, покупает российский газ...
    Да не продавайте!
    НЕ ПРОДАВАЙТЕ!
    Тем более, что столько разговоров было о том, что не продавать газ странам
    а - поддерживающих решение о потолке цен
    б- торгующих с нами не в национальных валютах
    Пофих.
    Польша - беспринципная!
    Ну, а мы принципиально будем ей продавать всё, что они захотят купить.
    Просто для того, чтобы в очередной раз показать их беспринципность!

    Сюр какой-то...
  8. Керенский
    Керенский Сегодня, 10:17
    0
    директора Польской организации сжиженного газа

    Даже у сжиженного газа есть своя организация. А профсоюз?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:22
    -1
    Польша продолжает пользоваться российским газом, несмотря на свою антироссийскую риторику
    Да там поискать, тщательнее, у любого рыльце в пушку ... хотя у самых главных, хитрых, уже не пушок, а бороды!!! Т.е. плевать они хотели на всех и всё, кроме своих шкурных интЭрЭсов!
  10. Michael Smith
    Michael Smith Сегодня, 10:28
    0
    Ничего нового, лицемерие в Европе и Польше.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 10:33
      +1
      Так а мы не лицемерим? Гиене газ продаем за недорого, дорого брать не будут.
      1. Johnson Smithson
        Johnson Smithson Сегодня, 10:36
        0
        Статья про сжиженный газ, на газ не вводили потолок цен.
        Потолок вводили на нефть и только на перевозимую морем, а не по трубе.
  11. Т.А.В.
    Т.А.В. Сегодня, 10:32
    +1
    Перестать поставлять им газ от слова совсем, но мы же боимся обидеть уважаемых партнёров.
  12. Простой
    Простой Сегодня, 10:36
    0
    "Сгущенка" под другим ГОСТом идет, а так довольно креативно. smile
  13. svarog77
    svarog77 Сегодня, 10:37
    0
    Вообще то в польской статье речь идет о пропан-бутане, а не о СПГ, импорт которого из России в Польшу запрещен...
    1. Комментарий был удален.
      1. svarog77
        svarog77 Сегодня, 10:53
        0
        Еще раз - в оригинальной польской статье речь идет о LPG (Liquified Petroleum Gas), а не о LNG (Liquified Natural Gas). А это новость перепечатка с Иносми, где неправильно перевели.
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 10:47
    +2
    Польша продолжает пользоваться российским газом, несмотря на свою антироссийскую риторику

    Продолжает, потому что Россия ей это позволяет. Хотя причин позволять ну нет никаких. request
    Санкции, арест денежных средств и высылка дипломатов, блокирование грузоперевозок, помощь в военных действиях противной стороне. Мало?
    Нужны ответные и кардинальные меры.
    Всё равно страна этих денег не увидит, потому как счета арестованы, так доколе эта х рень продолжаться будет? В чём для России профит?
    Типа самоуспокоения "мы продолжаем выполнять свои обязательства"?
    А смысл? Фашистской Германии даже в последнюю ночь перед нападением пересылали составы с товаром и что, чем-то это помогло стране СССР, обезопасило?
    Так и здесь. Просто кто-то не хило денег рубит за счёт государства и народа.
    Так не пора ли эту вакханалию прикрыть, а виновных наказать? am
    1. ученый
      ученый Сегодня, 10:59
      0
      Цитата: К-50
      Хотя причин позволять ну нет никаких

      Санкции сейчас позволяют получать сверхприбыль. Конечно не всем доступны схемы, когда вместо денежных средств как было ранее сейчас из России выводятся ресурсы. Где и на чъих счетах потом аккумулируются доходы с продажи этих ресурсов думаю понятно. Но в Россию они уже точно не попадают.
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:49
    0
    Кому интересно может поинтересоваться, что за контора Криогаз - Высоцк и СПГ танкер "Портовый". bully
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:29
      -2
      Не думаю что от хорошей жизни поляки наш газ покупают,давно бы отказались.А так лишние деньги от ярых русофобов нашему бюджету не помешают.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:04
        0
        Минусуют наверно те ,которым жалко утилизируемых польских отпусников на польские же деньги.
  16. Million
    Million Сегодня, 11:16
    +2
    Это наш Газпром снабжает поляков газом.
    Получается,что Газпром действет против России?
    1. Комментарий был удален.
  17. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 11:40
    +1
    Все кто не попади обвиняют Пригожина в предательстве,а это не предательство?Это хуже чем предательство и скотство....
  18. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:46
    +1
    Антироссийскую позицию занимает Польша, главный волк США, но продолжает покупать газ из России! И по этому поводу Дуда не дудит, а просто молчит!