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ВСУ проводят командно-штабные учения в Запорожье по ликвидации возможных последствий аварии на АЭС

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ВСУ проводят командно-штабные учения в Запорожье по ликвидации возможных последствий аварии на АЭС

В Запорожье, оккупированном украинскими формированиями, начались командно-штабные учения ВСУ по ликвидации возможных последствий аварии на атомной электростанции в Энергодаре. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на ставленников киевского режима в городе.


Как утверждается, главная задача учений – «слаживание действий служб» в критической ситуации, когда происходит авария на Запорожской АЭС. На время проведения учений граждан могут ограничивать в передвижении, сообщили представители киевского режима. Что интересно, украинские власти заявляют, будто бы «ситуация на ЗАЭС контролируется», хотя к контролю над стратегическим объектом они не имеют никакого отношения.

Отметим, что в последние дни Киев постоянно заявляет о том, что Россия якобы готовит диверсию на Запорожской атомной электростанции. Но для России нет никакого смысла устраивать подобные провокации, заражая собственную территорию и подвергая риску свое население и свои вооруженные силы. Как раз для киевского режима провокация на АЭС стала бы способом переключения внимания западных покровителей с неудачного контрнаступления на Запорожском направлении на новое событие.

Собственно, такой сценарий уже был опробован на примере диверсии против плотины Каховской ГЭС. Мы прекрасно понимаем, что киевский режим не остановится перед любыми провокациями, и западные государства будут ему в этом покровительствовать. Да и судьба территорий, которые все равно вернутся в состав России, украинским нацистам и их западным патронам совершенно безразлична.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ralf1969
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:46
    +2
    Готовятся они к захвату АЭС,а не ликвидации аварии.Захвату и провокации
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:53
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Готовятся они к захвату АЭС

      Да это уже давно не секрет, ждут когда дно бывшего водохранилища подсохнет на столько, что сможет выдерживать технику.
      Подрыв плотины прибавил нам "лишних" 200 км в ЛБС... всего то на всего. И начать форсирование они сейчас могут во многих местах, главное нам сейчас успеть восстановить инженерные заграждения смытые потоками воды
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 08:56
        +4
        какое дно? не несите бред!!!! подрыв лишь немного снизил ширину водохранилища а не полностью его осушил
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:07
          0
          Ширина водохранилища заметно уменьшилась.Хорошо,что русло Днепра проходит в районе АЭС.Со стороны Никополя огромный пляж ображовался
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:04
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Готовятся они к захвату АЭС,а не ликвидации аварии.Захвату и провокации

      Скорее даже не к захвату, а к очень серьезной провокации. Захват станции им ничего не даст (да и не захватят ), а вот провокацию попытаются сотворит. "И сам не гам и вам не дам, но себе нагажу".
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 09:21
        0
        Цитата: carpenter
        Захват станции им ничего не даст (да и не захватят ), а вот провокацию попытаются сотворить.

        Уши заранее закладывает от воя мировых СМИ про то, как "Россия устроила второй Чернобыль" и "Россия использует АЭС как оружие".

        А ведь ещё в 2014-м году небезызвестный Д.Ярош говорил, что
        у Украины есть, как минимум, 16 ядерных зарядов
        имея в виду количество действующих на Украине энергоблоков АЭС.

        Так кто сейчас готовит провокацию на АЭС? Ярош ещё в 2014-м году ответил.
  2. grem
    grem Сегодня, 08:49
    +2
    Если бахнет мало не покажется ..СССР в Чернобыли на ликвидацию вбухал пару годовых бюджетов и это окончательно подорвало экономику перед развалом Союза . Хотят повторить англосаксы ?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:54
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Готовятся они к захвату АЭС
    К захвату они готовятся с тех пор, как ЗАЭС перешла в наши руки и уже предпринимали попытки ее захвата. А вот учения они проводят с целью показать Западу, что их предупреждение о возможном "готовящемся Россией взрыве" имеет под собой основания. Тут не мытьем, так катаньем. Даже американцы официально признали, что угрозы ЗАЭС в настоящее время нет и Россия там ни чего не готовит. Но Киеву неймется поэтому громко, с помпой проводят учения, раздают населению йодосодержащие препараты и освещают все это В СМИ.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:13
    0
    В случае попытки захвата ЗАЭС РФ будет вправе применить любые средства для отражения атаки.
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:14
    0
    ВСУ проводят командно-штабные учения в Запорожье по ликвидации возможных последствий аварии на АЭС

    А нашим давно пора уже провести ликвидацию самих ВСУ.