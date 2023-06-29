ВСУ проводят командно-штабные учения в Запорожье по ликвидации возможных последствий аварии на АЭС

В Запорожье, оккупированном украинскими формированиями, начались командно-штабные учения ВСУ по ликвидации возможных последствий аварии на атомной электростанции в Энергодаре. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на ставленников киевского режима в городе.Как утверждается, главная задача учений – «слаживание действий служб» в критической ситуации, когда происходит авария на Запорожской АЭС. На время проведения учений граждан могут ограничивать в передвижении, сообщили представители киевского режима. Что интересно, украинские власти заявляют, будто бы «ситуация на ЗАЭС контролируется», хотя к контролю над стратегическим объектом они не имеют никакого отношения.Отметим, что в последние дни Киев постоянно заявляет о том, что Россия якобы готовит диверсию на Запорожской атомной электростанции. Но для России нет никакого смысла устраивать подобные провокации, заражая собственную территорию и подвергая риску свое население и свои вооруженные силы. Как раз для киевского режима провокация на АЭС стала бы способом переключения внимания западных покровителей с неудачного контрнаступления на Запорожском направлении на новое событие.Собственно, такой сценарий уже был опробован на примере диверсии против плотины Каховской ГЭС. Мы прекрасно понимаем, что киевский режим не остановится перед любыми провокациями, и западные государства будут ему в этом покровительствовать. Да и судьба территорий, которые все равно вернутся в состав России, украинским нацистам и их западным патронам совершенно безразлична.