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В саудовской Джидде осуществлено нападение на консульство США

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В саудовской Джидде осуществлено нападение на консульство США

Полиция Саудовской Аравии. Иллюстрационное фото


Стало известно о перестрелке в районе американского консульства в саудовском городе Джидда. По последним данным, огонь первым открыл неизвестный, который подъехал к месту расположения дипломатической миссии на машине.

Известно о том, что он вышел из машины со стрелковым оружием.

В результате открытой стрельбы погиб сотрудник частной охраны консульства. Сообщается, что он был гражданином Непала.

Сотрудники службы безопасности Саудовской Аравии открыли огонь на поражение. В итоге стрелявший по американскому консульству неизвестный мужчина был ликвидирован. Его имя и другие данные пока не называются.

Саудовские власти, а также американская сторона, начали расследование. Заявлено о том, что обе стороны поддерживают связь, «стараясь делиться собственными данными об инциденте».

Стоит отметить, что нападения на американское консульство в Джидде совершались и ранее. Так, в 2004 году несколько человек врывались в здание дипмиссии США с оружием и самодельными бомбами. Тогда погибли 9 человек, включая четверых сотрудников службы безопасности Саудовской Аравии. Двоих нападавших удалось задержать, трое были ликвидированы. В 2016 году к зданию консульства США пытался приблизиться террорист, опоясанный взрывчаткой. Он был ликвидирован. Два человека получили ранения.
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:58
    +3
    Американцы доскребутся своей политикой до очередной серии терактов....
    Получат опять что-нибудь в стиле 11 сентября.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:10
      +3
      hi!
      Цитата: Nexcom
      Получат опять что-нибудь в стиле 11 сентября.

      Думаю, никому не нужно напоминать, гражданами какой страны, согласно официальной американской версии, были те самые "лётчики-любители"? Из девятнадцати "угонщиков" пятнадцать имели саудовские паспорта, которые, как выяснилось, в огне не горят.

      Странно только, что бомбить, почему-то, начали Афганистан...
      Американцы тогда тоже, как обычно, что-то с географией "напутали"?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:13
        0
        Да начхать что амеры там попутали с географией. У них у всех с ней нелады.
        Факт другой - мусульманский мир снова начинает активно подниматься против амеров.

        Паспорт - бумажка. Могли и купить или воспользоваться поддельными.
        Просто с их физиономиями вряд ли бы им подошел паспорт Исландии.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 09:18
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Американцы тогда тоже, как обычно, что-то с географией "напутали"?

        Не напутали. Бен Ладен тоже из Саудовской Аравии.
    2. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 09:13
      0
      Получат опять что-нибудь в стиле 11 сентября.

      Да ладно вам, не могли какие-то террористы взорвать эти башни, это в стране то с мощными службами разведки и контрразведки. Понятно же что это была провокация с целью вторжение в Афганистан, на подобие пробирки с порошком перед вторжением в Ирак.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:14
        +1
        Сильно крутая провокация - два здания "сложить" вместе со своими гражданами внутри.....
        И в Пентагон засандалить.... И тоже с жертвами. А пассажиры угнанных рейсов? Амерам что ли совсем начхать на своих граждан ? Типа расходник?
        Слишком много погибших американских граждан для провокации. Ну один-два, ну с десяток погибших - ещё можно предположить что для провокации пожертвовали ими. Но столько.....
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 09:20
          +1
          Цитата: Nexcom
          И в Пентагон засандалить.... И тоже с жертвами.

          Плюс еще один Боинг летел на Капитолий.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:59
    +3
    Думаю не просто так сложилось - сожжение Корана и нападение на посольство США. Кто то долго не складывал факты,хотя по мне определили правильно
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:02
      +1
      Конечно не просто - мусульмане всё поняли откуда ветер дует. Тем более что воинствующих суровоправоверных мусульман не остановить просто так - им смерть за правое дело - даже как награда, Аллах всё простит и определит в рай за джихад против хулителей веры. Амеры совсем нюх потеряли, забыли про теракты. Давно их заложникам бошки на камеру не резали - дождутся, допровоцируются.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:08
      +1
      Цитата: APASUS
      Думаю не просто так сложилось - сожжение Корана и нападение на посольство США.

      И это только начало, есть еще и шведские посольства.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:10
        0
        И шведам тоже прилетит - это ж какими неумными надо было быть чтобы разрешить акцию с сожжением Корана. Это даже не государство против себя настроить - это настроить ВСЕХ правоверных мусульман против себя. А их по миру совсем не мало....
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:06
    0
    Это "нападение" исключительно показательное и с актом самопожертвования. Пострелять у внешнего периметра охраны дипмиссии Сша и потом погибнуть от ответной стрельбы - об этом точно будут трубить мировые СМИ.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:07
      0
      Ну почему "нападение"? А что надо было грузовик с взрывчаткой направить в здание консульства - тогда было бы не "нападение" ?
      Выбрали правоверную "торпеду"-смертника, он приехал, пострелял, его ликвидировали.
      Типа предупреждение амерам.
  4. olhon
    olhon Сегодня, 09:06
    0
    Слабовастенько.
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