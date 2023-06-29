В саудовской Джидде осуществлено нападение на консульство США

Полиция Саудовской Аравии. Иллюстрационное фото
Стало известно о перестрелке в районе американского консульства в саудовском городе Джидда. По последним данным, огонь первым открыл неизвестный, который подъехал к месту расположения дипломатической миссии на машине.
Известно о том, что он вышел из машины со стрелковым оружием.
В результате открытой стрельбы погиб сотрудник частной охраны консульства. Сообщается, что он был гражданином Непала.
Сотрудники службы безопасности Саудовской Аравии открыли огонь на поражение. В итоге стрелявший по американскому консульству неизвестный мужчина был ликвидирован. Его имя и другие данные пока не называются.
Саудовские власти, а также американская сторона, начали расследование. Заявлено о том, что обе стороны поддерживают связь, «стараясь делиться собственными данными об инциденте».
Стоит отметить, что нападения на американское консульство в Джидде совершались и ранее. Так, в 2004 году несколько человек врывались в здание дипмиссии США с оружием и самодельными бомбами. Тогда погибли 9 человек, включая четверых сотрудников службы безопасности Саудовской Аравии. Двоих нападавших удалось задержать, трое были ликвидированы. В 2016 году к зданию консульства США пытался приблизиться террорист, опоясанный взрывчаткой. Он был ликвидирован. Два человека получили ранения.