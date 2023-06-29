Российское посольство в Боготе назвало поездку колумбийцев в Краматорск безрассудной

Поездка граждан Колумбии в прифронтовой Краматорск, оккупированный украинскими формированиями, является безрассудной, а сам город явно не подходит для посещения иностранцами в настоящее время. С таким заявлением в социальной сети выступило посольство Российской Федерации в Боготе (Колумбия).Ранее стало известно, что во время взрыва в городе на оккупированной ВСУ части российской Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали три гражданина Колумбии. Все колумбийцы отделались легкими ранениями, но могло быть и хуже.Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что России следует направить ноту протеста в связи с тем, что колумбийцы пострадали во время ракетного удара по Краматорску. Однако колумбийский лидер почему-то не хочет понять, что Краматорск – зона боевых действий, и никто не заставлял граждан его страны находиться в этом городе, очень далеком от Колумбии.Кроме того, известно, что на Украине воюет большое количество иностранных наемников. Есть среди «диких гусей» и граждане латиноамериканских государств, в том числе и Колумбии. Поэтому, если Петро действительно беспокоится о безопасности своих соотечественников, он должен не отправлять России ноты протеста, а сделать так, чтобы колумбийцы не могли посещать зону боевых действий с непонятными целями. Иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми, и легкие ранения – еще самое невинное, что могло произойти с выходцами из далекой латиноамериканской страны в воюющем Донбассе.