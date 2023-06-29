Военное обозрение
Войти Регистрация

Российское посольство в Боготе назвало поездку колумбийцев в Краматорск безрассудной

8
Российское посольство в Боготе назвало поездку колумбийцев в Краматорск безрассудной

Поездка граждан Колумбии в прифронтовой Краматорск, оккупированный украинскими формированиями, является безрассудной, а сам город явно не подходит для посещения иностранцами в настоящее время. С таким заявлением в социальной сети выступило посольство Российской Федерации в Боготе (Колумбия).


Ранее стало известно, что во время взрыва в городе на оккупированной ВСУ части российской Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали три гражданина Колумбии. Все колумбийцы отделались легкими ранениями, но могло быть и хуже.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что России следует направить ноту протеста в связи с тем, что колумбийцы пострадали во время ракетного удара по Краматорску. Однако колумбийский лидер почему-то не хочет понять, что Краматорск – зона боевых действий, и никто не заставлял граждан его страны находиться в этом городе, очень далеком от Колумбии.

Кроме того, известно, что на Украине воюет большое количество иностранных наемников. Есть среди «диких гусей» и граждане латиноамериканских государств, в том числе и Колумбии. Поэтому, если Петро действительно беспокоится о безопасности своих соотечественников, он должен не отправлять России ноты протеста, а сделать так, чтобы колумбийцы не могли посещать зону боевых действий с непонятными целями. Иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми, и легкие ранения – еще самое невинное, что могло произойти с выходцами из далекой латиноамериканской страны в воюющем Донбассе.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:22
    +4
    Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что России следует направить ноту протеста в связи с тем, что колумбийцы пострадали во время ракетного удара по Краматорску.
    Наверно да, России следует направить ноту протеста в связи с тем, что колумбийцы занимались неизвестно чем в недружественной нам стране... feel А не готовили ли они теракт против нас? feel
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 09:23
      +1
      Этакий экстримальный туризм. Видимо в Колумбии им стало скучно. Привыкли к разборкам наркокартелей, адреналина стало не хватать.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 09:27
      0
      занимались неизвестно чем в дружественной нам стране...

      Краматорск это территория России. По факту это незаконное пересечение границы.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:25
    0
    Поездка граждан Колумбии в прифронтовой Краматорск, оккупированный украинскими формированиями, является безрассудной
    С одной стороны вроде и объяснять ни чего не нужно, а просто задать один вопрос - что делали граждане Колумбии в зоне боевых действий в компании с в/сл и наемниками? С другой стороны дипломатический этикет и нормы заставляют объяснять слишком ретивым и вроде, как не понимающим суть дела. А, что в зоне конфликта разве не было наемников из Колумбии? Были, причем сами красовались в интернете и объясняли причину и цель своего приезда на Украину.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:26
    0
    В этом случае нота просто не принимается; что является по дипломатическому протоколу оскорблением.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:27
    0
    Явно не на экскурсию приехали, что теперь плакаться? belay
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:27
    0
    Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что России следует направить ноту протеста в связи с тем, что колумбийцы пострадали во время ракетного удара по Краматорску.
    Вспомнился старый анекдот про курсовую работу в МГИМО
    Ситуация.
    Правительство одной из дружественных африканских стран направило СССР ноту протеста в связи с тем, что советская атомная подводная лодка порвала рыбацкие сети этой страны.

    [.....]
    Ну, и далее по тексту.

    Ответ должен быть аналогичным.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:28
    0
    Кроме того, известно, что на Украине воюет большое количество иностранных наемников. Есть среди «диких гусей» и граждане латиноамериканских государств, в том числе и Колумбии. Поэтому, если Петро действительно беспокоится о безопасности своих соотечественников, он должен не отправлять России ноты протеста, а сделать так, чтобы колумбийцы не могли посещать зону боевых действий с непонятными целями.
    В том случае когда "дикие гуси" наевшись даров природных выращенных колумбийском сельском хозяйстве, то не мудрено что "пернатые" оказываются в совсем неестественной среде обитания. Лучше президент Колумбии озаботился проблемами сельского хозяйства своей страны, а также распространением информации среди своего электората мысли о бесперспективности работы с украинскими сельскохозяйственным сектором и животноводческими организациями (к примеру поставщиками паштетов и тушёного консервированного мяса)