Климат и судьба: Средневековье в теплые и холодные годы

«…вместо дождя Господь даст земле твоей пыль,

и прах с неба будет падать, падать на тебя,

[доколе не погубит тебя и] доколе не будешь истреблен».

Второзаконие 28:24

Климат, который помогает воевать…

Климатическая катастрофа вселенского масштаба!

Сколько золота ни зарывай, умилостивить богов не удастся!

Новое потепление и быстрый прогресс

Диалектика природы и общества

«Три лета без лета»

«Когда же съели диких зверей и птиц, всепожирающий голод вынудил людей приняться за падаль и прочие вещи, о каковых страшно даже помыслить. Кто-то, пытаясь найти избавление от неминуемой смерти, принялся есть лесные коренья и водяные травы.

Свирепый голод понудил людей питаться также человеческой плотью. Путников умыкали прочь, расчленяли их тела, варили на огне и затем съедали...

Многие также заманивали детей в укромные места, показывая им издали яйцо или фрукт, после чего убивали и пожирали их тела. Во многих местах из земли вырывали также тела умерших, каковые в свою очередь служили средством успокоить голод...»

«Великий голод»

«Новые времена, новые песни!»

В Европе становится теплее…