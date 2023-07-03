Климат и судьба: Средневековье в теплые и холодные годы

Последнее событие, письменно зафиксированное в истории скандинавских гренландцев – свадьба, проведённая в 1408 году в церкви в Хвальсее (хотя сама запись о ней была сделана позже в Исландии), которая сейчас представляет собой наиболее сохранившиеся руины скандинавских строений в Гренландии. Вот она эта церковь, на фотографии. Вернее, ее руины
«…вместо дождя Господь даст земле твоей пыль,
и прах с неба будет падать, падать на тебя,
[доколе не погубит тебя и] доколе не будешь истреблен».
Второзаконие 28:24
и прах с неба будет падать, падать на тебя,
[доколе не погубит тебя и] доколе не будешь истреблен».
Второзаконие 28:24
Рассказы по истории Средних веков. А было так, что на нашем сайте ВО уже не в первый раз речь заходит об условиях, в которых шло развитие человечества и, прежде всего, Западной и Восточной Европы в период истории, называемый Средневековьем. И очень многих наших читателей интересует такой вопрос: что было характерно для этого времени, в первую очередь с точки зрения естественно-географической составляющей социального развития?
Разве не она является едва ли не главной частью человеческого бытия во всех его проявлениях? «Как полопаешь, так и потопаешь!» – гласит народная мудрость, но «что лопать», если, скажем, земля не родит от холода или родит что-то одно. Нельзя развивать кузнечное дело там, где нет железной руды, пасти овец на солончаках и выращивать персики за полярным кругом. Вот поэтому сегодня наш рассказ и пойдет о климатической составляющей средневековой европейской цивилизации.
Климат, который помогает воевать…
Ну а начнем с того, что укажем следующее: средневековый климат в различные эпохи разительным образом отличался от современного. Начнем с крушения античного мира, который закончился так называемым римским климатическим оптимумом. Это было в высшей степени благодатное во всех отношениях время, когда виноградные лозы вызревали даже в Нормандии, а поля пшеницы, произраставшей на территории Британии, кормили не только самих британцев, но и города, а также солдатские гарнизоны в соседней Галлии.
Климат в Европе был жарким и влажным, и это привело к таянию ледников в Альпах и сделало их проходимыми для римских войск. Так что именно теплые лета помогли Риму завоевать Галлию и превратить её в римскую провинцию. Но они же ещё и привели в движение многочисленные германские племена, среди которых салические франки, а затем их потомки уже в более позднее время составили ядро современной французской нации.
Климатическая катастрофа вселенского масштаба!
А вот дальше в 535–540 гг. совершенно неожиданно случилось резкое похолодание. О нем нам сообщают труды хронистов того времени и, судя по тому, что они написали, Европу постигла климатическая катастрофа вселенского масштаба.
Считается, что тогда имело место затяжное воздействие вулканической зимы 536 года, причем холода усилились ещё больше в 539–540 годах. Тогда очередное вулканическое извержение в одном из вулканических районов земного шара (где именно оно было, ученые спорят до сих пор!) привело к тому, что летние температуры в Европе упали на целых 2,7 °C ниже нормы.
Сколько золота ни зарывай, умилостивить богов не удастся!
Документы того времени сообщают нам о многочисленных наводнениях, суровых зимах, неурожаях и первой в истории средневековой Европы пандемии – «чуме Юстиниана». Понятно, что продолжительность жизни резко упала, детская смертность возросла, а церковь объявила все это гневом Божьим. Причем, не только христианская церковь, но языческие жрецы, в частности на территории Скандинавии.
Во всяком случае, именно события 536 года и последовавшего за ними голода предлагаются историками в качестве объяснения зарытых скандинавской элитой запасов золота, запрятанного ими именно в это время в качестве дара богам. Но, сколько золота в землю северяне не зарывали, улучшения погоды не наблюдалось.
А вылилось это в итоге… в потерю веры людей в возможности своих жрецов, которые у тех же викингов не имели никакого влияния и не пользовались особым авторитетом. Были они знахарями, да, были, но и не более, и даже рядом не стояли с вождями, когда речь шла о власти.
Вполне возможно также, что это резкое похолодание стало фактором, подхлестнувшим процесс переселения целых племен, в прежние благодатные времена лишь с большим трудом уходивших с привычных для них мест обитания.
В 2015 году климатологи вроде бы решили, что похолодание 536 года являлось всего лишь началом позднеантичного малого ледникового периода, который продлился до 660 года нашей эры и серьезным образом совпал с существенными изменениями в жизни народов Европы, а также Азии и Америки.
Новое потепление и быстрый прогресс
И тут на счастье жителей Европы начался «Средневековый климатический оптимум», (также встречается название Средневековый теплый период 950–1250 гг.) время, когда в Северное полушарие в X–XIII веках вернулось тепло. И вместе с теплом начался и расцвет феодального общества, период, который в исторической науке обычно называют Высоким Средневековьем.
Именно в это время началось и первое Возрождение – Каролингское, оказавшее колоссальное воздействие на общество. Именно тогда в повседневную жизнь общества внедряются железный плуг, ветряная и водяная мельница, первые механические часы, ткацкие станки и прялки. Осваиваются новые земли и распахиваются под пашни и виноградники. Виноград растет даже на севере Германии и в Шотландии, и там делают своё вино.
К концу XIII века урожайность пшеницы с трех центнеров с гектара увеличивается до шести. Население стремительно растет: во Франции теперь проживает 20 млн человек, причем в основном голода они не испытывают.
Диалектика природы и общества
Но парадокс бытия в том и состоит, что все хорошее, что есть в обществе, одновременно чем-то и плохо. Можно сказать, что даже наоборот, эта относительная сытость и вполне определенная уверенность в завтрашнем дне, в менталитете средневекового человека сыграла свою отрицательную роль. Ведь теперь он жил в условиях постоянства, предсказуемости будущего и всегда имел возможность как-то перебиться до нового урожая.
Все это приводило к определенной инертности мышления и свойственной большинству людей упрямой приверженности к патриархальной старине, которая для нас является одним из важнейших аспектов ментальности средневекового строя. Сын занимал место отца, одни и те же земельные угодья обрабатывались десятилетиями, подати платились все в тот же замок.
А кутюмы ремесленников прямо запрещали использовать новые инструменты и работать больше других. «Быть как все!» – не записанный на заборах, но тем не менее подспудно действовавший на сознание людей того времени лозунг тормозил развитие общества. Укреплял патриархальность общества снизу доверху. При этом само общество не имело никаких средств защиты от природных и социальных катаклизмов.
В результате над ним дамокловым мечом навис «закона Мальтуса». В итоге трагедия просто не могла не случиться, и случилась она, опять-таки, по вине климатических изменений.
«Три лета без лета»
Долгая эпоха относительного благополучия закончилась в 1315–1317 гг. с началом «Малого ледникового периода», когда в Европе три года подряд не было лета. Поздние заморозки и проливные дожди погубили урожай прямо на корню. Следствием неурожаев стал голод.
А затем в Европу пришла эпидемия чумы 1346–1353 гг. Но достаточно сильно развившаяся в предшествующий период экономика Средневековья все же сумела выдержать этот удар, и общество не скатилось в грубости «темных веков». Многих бедняков от голодной смерти спасали даже корни алтея, жители прибрежных и речных районов ловили рыбу и моллюсков, в лесах можно было собирать ягоды и грибы, а также (пусть и с опасностью для жизни) браконьерствовать.
А еще вполне легально можно было ловить крыс, мышей, бить белок, сусликов, хомяков, сонь, бобров, лягушек…
«Когда же съели диких зверей и птиц, всепожирающий голод вынудил людей приняться за падаль и прочие вещи, о каковых страшно даже помыслить. Кто-то, пытаясь найти избавление от неминуемой смерти, принялся есть лесные коренья и водяные травы.
Свирепый голод понудил людей питаться также человеческой плотью. Путников умыкали прочь, расчленяли их тела, варили на огне и затем съедали...
Многие также заманивали детей в укромные места, показывая им издали яйцо или фрукт, после чего убивали и пожирали их тела. Во многих местах из земли вырывали также тела умерших, каковые в свою очередь служили средством успокоить голод...»
Свирепый голод понудил людей питаться также человеческой плотью. Путников умыкали прочь, расчленяли их тела, варили на огне и затем съедали...
Многие также заманивали детей в укромные места, показывая им издали яйцо или фрукт, после чего убивали и пожирали их тела. Во многих местах из земли вырывали также тела умерших, каковые в свою очередь служили средством успокоить голод...»
– записки бургундского монаха Рауля Глабера.
«Великий голод»
Великий голод 1315–1317 годов (иногда называют временем до 1322 год) – стал первым крупномасштабным бедствием Позднего Средневековья. По разным оценкам, умерло от 10 до 25 % людей только в городах. Голод пришел в Ирландию, Великобританию, Францию, Фландрию, Скандинавию, Германию и Польшу.
Лишь к югу от Альп в Италии и южнее Пиренеев в Испании, а также восточнее королевства Польского голода не было. Катастрофу связывают с началом Малого ледникового периода.
А вот причинами его могло быть и спадание солнечной активности (минимум Маундера), и замедление течения Гольфстрим, и, как и в 535 году – мощные извержения одного или даже сразу нескольких вулканов.
«Новые времена, новые песни!»
После этого голодные годы начали повторяться с завидным постоянством вплоть до середины XV века. Но зато… путы патриархального миропонимания и покорности судьбе были разорваны, средневековая ментальность получила страшной силы удар, люди начали активно бороться за выживание и… Вот так в Европу Возрождение и пришло.
Прошлому аскетизму был противопоставлен гедонизм: «ешь, пей, люби, ибо завтра ты умрешь». И новые веяния стали распространяться в литературе, искусстве, а затем достигать и обыденного сознания, хотя орудия труда все ещё очень часто были сугубо средневековыми.
Впрочем, и они менялись. Воздух и вода стали приводить их в движение, и заменять мускульную силу человека…
В Европе становится теплее…
С 1370-х годов средняя температура в Западной Европе начала понемногу подниматься. Как итог: неурожаи прекратились, и голод перестал быть массовым явлением. Но холодное и дождливое лето оставалось частым явлением в течение всего XV века, тогда как зимой были часты снегопады и заморозки, отмечавшиеся даже на юге Европы.
Только в 1440-е годы в Европе относительное потепление достигло своего максимума (и то зима 1438 года была очень холодной!), что немедленно привело к подъёму сельского хозяйства. Но температурный режим предшествующего климатического оптимума так и не восстановился.
В Западной и Центральной Европе обычными стали снежные зимы, а «золотая осень» начиналась теперь в сентябре (о чем свидетельствуют миниатюры из «Великолепного часослова герцога Беррийского»).
Впрочем, впереди мир ожидали и новые похолодания, и новые подъемы температуры, но это была уже другая история и совершенно другое время…