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Минобороны РФ подтвердило информацию о нанесении авиаударов по боевикам в Сирии

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Минобороны РФ подтвердило информацию о нанесении авиаударов по боевикам в Сирии

Российская авиация продолжит наносить высокоточные удары по боевикам в Сирии, причастным к провокациям в провинции Идлиб, вплоть до полного уничтожения бандгруппы. С таким заявлением выступил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Олег Гуринов.


Вот как российский военный прокомментировал ситуацию:

Российский центр по примирению враждующих сторон призывает незаконные вооружённые формирования прекратить обстрелы позиций сирийских правительственных сил и гражданских объектов. В противном же случае, высокоточные удары авиации будут продолжены вплоть до полного уничтожения всех боевиков, причастных к провокациям

Так, по его словам, 27 июня российской авиацией уже были нанесены высокоточные удары по объектам боевиков в районе Сарджа в Идлибской зоне деэскалации. В итоге ВКС РФ уничтожили пункт управления незаконных вооружённых формирований (НКФ), склад с вооружением и боеприпасами. Также в общей сложности были ликвидированы 18 боевиков.

В то же время замруководителя ЦПВС обратил внимание и на задействование международной антитеррористической коалицией во главе США БПЛА, которые только за сутки 11 раз нарушили безопасность полётов в САР. Также, подчеркнул российский контр-адмирал, продолжаются регулярные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полётов в этом стране со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами.

Только за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 3 обстрела позиций правительственных войск президента Башара Асада и всё это – дело рук террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»* (запрещена в России). На провинцию Идлиб пришлось 2 обстрела, в то время как ещё один обстрел – на Латакию

– уточнил Гуринов.
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7 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:42
    +2
    Российская авиация продолжит наносить высокоточные удары по боевикам в Сирии,

    Неполживая укропропаганда подаёт эти удары как удары по базам Вагнера.)))))
    Доктор Геббельс аплодирует стоя.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:44
      0
      Неполживая укропропаганда подаёт эти удары как удары по базам Вагнера.)))))
      МО РФ уже подставляла Вагнер под удар коалиции США в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года. Тогда погибло около 200 наших бойцов.
      Пригожин обращается к шойгу
      Я подошел к нему и спросил: «Могу ли я с Вами переговорить по поводу ситуации, которая произошла 8 февраля под Дейр эз-Зором?». Он повернулся, спокойно и надменно ответил: «Вы погеройствовать хотели? Погеройствовали. Все герои сейчас здесь, в этом зале». – тут он и обвел рукой окружающим в дорогих костюмах – «А вы просто берега попутали». На этом разговор закончился.

      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC#%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
    2. grem
      grem Сегодня, 10:48
      +2
      Цитата: Румaтa
      Российская авиация продолжит наносить высокоточные удары по боевикам в Сирии,

      Неполживая укропропаганда подаёт эти удары как удары по базам Вагнера.)))))
      Доктор Геббельс аплодирует стоя.

      Да пусть треплются им уже никто не верит..Вагнер в Сирии отлично поработал ..
      Тут видать англосаксы игиловцев своих поднимают против России и Сирии !
      Скоро думаю Израиль по Дамаску нанесет удар ...Они всегда в сцепке работают !
      Держимся мужики и черти нам не братья !!! Скоро уже все решится
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:43
    +3
    Российская авиация продолжит наносить высокоточные удары по боевикам в Сирии, причастным к провокациям в провинции Идлиб, вплоть до полного уничтожения бандгруппы.

    А, чего тут ещё добавить? Правильно.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:58
      +1
      Цитата: Теренин
      Российская авиация продолжит наносить высокоточные удары по боевикам в Сирии, причастным к провокациям в провинции Идлиб, вплоть до полного уничтожения бандгруппы.

      А, чего тут ещё добавить? Правильно.

      Работают НАШИ на всех фронтах уничтожая чертей всех мастей ..Храни Бог Россию !
  3. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 10:59
    0
    П-сы, активизировав своих прокси, очевидно, думали, что России сейчас не до Сирии. "Музыканты" вместо "Полета валькирий" "Московский марш" играют и вообще, не в ту дудку дуют, и всем не до того. Но, к счастью, у наших военных нашлось время, чтобы "уделить немного внимания" бородатым юношам. Жаль только, что прицепом не рас-чили объекты нефтедобычи в Идлибе, которые удерживают там полосатиков, как куча меда мух.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:13
    +3
    На фоне украинского конфликта Сирия как-то тихо отошла на второй план. А ведь там наши в/сл продолжают выполнять свой долг и ежедневно подвергаются опасности.