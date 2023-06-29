Минобороны РФ подтвердило информацию о нанесении авиаударов по боевикам в Сирии

Российская авиация продолжит наносить высокоточные удары по боевикам в Сирии, причастным к провокациям в провинции Идлиб, вплоть до полного уничтожения бандгруппы. С таким заявлением выступил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Олег Гуринов.
Вот как российский военный прокомментировал ситуацию:
Российский центр по примирению враждующих сторон призывает незаконные вооружённые формирования прекратить обстрелы позиций сирийских правительственных сил и гражданских объектов. В противном же случае, высокоточные удары авиации будут продолжены вплоть до полного уничтожения всех боевиков, причастных к провокациям
Так, по его словам, 27 июня российской авиацией уже были нанесены высокоточные удары по объектам боевиков в районе Сарджа в Идлибской зоне деэскалации. В итоге ВКС РФ уничтожили пункт управления незаконных вооружённых формирований (НКФ), склад с вооружением и боеприпасами. Также в общей сложности были ликвидированы 18 боевиков.
В то же время замруководителя ЦПВС обратил внимание и на задействование международной антитеррористической коалицией во главе США БПЛА, которые только за сутки 11 раз нарушили безопасность полётов в САР. Также, подчеркнул российский контр-адмирал, продолжаются регулярные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полётов в этом стране со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами.
Только за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 3 обстрела позиций правительственных войск президента Башара Асада и всё это – дело рук террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»* (запрещена в России). На провинцию Идлиб пришлось 2 обстрела, в то время как ещё один обстрел – на Латакию
– уточнил Гуринов.