Минобороны РФ подтвердило информацию о нанесении авиаударов по боевикам в Сирии

Российский центр по примирению враждующих сторон призывает незаконные вооружённые формирования прекратить обстрелы позиций сирийских правительственных сил и гражданских объектов. В противном же случае, высокоточные удары авиации будут продолжены вплоть до полного уничтожения всех боевиков, причастных к провокациям

Только за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 3 обстрела позиций правительственных войск президента Башара Асада и всё это – дело рук террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»* (запрещена в России). На провинцию Идлиб пришлось 2 обстрела, в то время как ещё один обстрел – на Латакию