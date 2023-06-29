Остановить украинизацию Польши! Остановить бандеризацию польского государства!

Депутат от партии «Конфедерация свободы и независимости» Польши Гжегож Браун, выступая на съезде, призвал начать борьбу с «бандеризацией» страны. Польские избиратели аплодисментами поддержали призыв политика. Об этом сообщает издание Wydarzenia.В Польше нарастает недовольство слишком тесными связями Варшавы с украинским националистическим режимом. Противники заигрывания с Киевом считают, что ничего хорошего от тесных связей с идейными последователями бандеровцев стране ждать не стоит.- призвал польский депутат Браун.Как отметил Браун, «евроколхозный совет комиссаров» не имеет права «учить» Польшу, как ей жить, а польское руководство – как управлять собственной страной. Слова Брауна явно привели в восторг собравшихся сторонников партии.Напомним, что у Польши – свои давние счеты с украинскими националистами. В годы Второй мировой войны бандеровцы занимались геноцидом этнических поляков. Сейчас польские власти делают вид, будто бы современный киевский режим не имеет никакого отношения к бандеровцам времен Второй мировой войны. Но это не так, поскольку деятели бандеровского движения официально провозглашаются на современной Украине национальными героями, в их честь называют улицы и площади украинских населенных пунктов.