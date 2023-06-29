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Польские избиратели поддержали аплодисментами призыв депутата прекратить «бандеризацию» страны

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Польские избиратели поддержали аплодисментами призыв депутата прекратить «бандеризацию» страны

Депутат от партии «Конфедерация свободы и независимости» Польши Гжегож Браун, выступая на съезде, призвал начать борьбу с «бандеризацией» страны. Польские избиратели аплодисментами поддержали призыв политика. Об этом сообщает издание Wydarzenia.


В Польше нарастает недовольство слишком тесными связями Варшавы с украинским националистическим режимом. Противники заигрывания с Киевом считают, что ничего хорошего от тесных связей с идейными последователями бандеровцев стране ждать не стоит.

Остановить украинизацию Польши! Остановить бандеризацию польского государства!

- призвал польский депутат Браун.

Как отметил Браун, «евроколхозный совет комиссаров» не имеет права «учить» Польшу, как ей жить, а польское руководство – как управлять собственной страной. Слова Брауна явно привели в восторг собравшихся сторонников партии.

Напомним, что у Польши – свои давние счеты с украинскими националистами. В годы Второй мировой войны бандеровцы занимались геноцидом этнических поляков. Сейчас польские власти делают вид, будто бы современный киевский режим не имеет никакого отношения к бандеровцам времен Второй мировой войны. Но это не так, поскольку деятели бандеровского движения официально провозглашаются на современной Украине национальными героями, в их честь называют улицы и площади украинских населенных пунктов.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Szczebrzeszynski
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24 комментария
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 09:47
    +6
    Польские националисты борются с национализмом. Сами те ещё фашики. На сегодня нет более нетерпимых к другим народам, чем поляки.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:48
      +4
      У бздышеков национализм - у кого надо национализм... laughing
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 09:56
        +8
        Как отметил Браун, «евроколхозный совет комиссаров» не имеет права «учить» Польшу
        Огого! Как ничего в этом мире не меняется! Как только дотации начали пересыхать, так тут и "колхоз" всплыл... Они, пока СССР их обильно спонсировал, были стойкими коммунистами, а потом нагло, цинично и радостно предали. Теперь им тут опять вольницы не хватает, в "колхоз" их, панимашь, загнали. wassat
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:57
          +2
          Им просто больше денег предложили США. Счета зарубежные, евроинтеграцию и поездки за границу без виз, членство в НАТО. В общем те же "кружевные трусселя". laughing
          Вот бздышеки и продались. И своих продали кто был против.....
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 10:04
            +1
            Этот депутат много чего наговорил.
            В том числе и то, что "немцы, евреи и коммунисты не будут нас учить как управлять государством...".
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:47
    +1
    ай-ай-ай, бздышеки, это бунт на корабле ? а если Хозяин прикажет захлопнуть варежку и продолжить обниматься и в дёсна бахаться??
  3. Aken
    Aken Сегодня, 09:48
    +1
    Что не нравится? Ради ненависти к России можно и с бандерлогамии в дёсны целоваться. Перекрепят. А иначе никак.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:59
    0
    Остановить украинизацию Польши! Остановить бандеризацию польского государства!

    - призвал польский депутат Браун.
    А об распространении польской экспансии на средне-украинскую равнину ни слова. Особенно о лицах польской национальности в качестве наёмников в рядах ВСУ, к примеру. Также лица польской национальности участвующие в боевых действиях на территории Украины не могут не быть действующими военнослужащими вооружённых сил армии польской что было подтверждено документально (и не раз) в ходе проведения СВО. Польскому руководству законно избранному (согласно законодательным нормативным правовым актам) народом Польши равно как и самому народу стоило бы пересмотреть экспансию своей культурно-национальной особенности на территорию г-ва Украина с дальнейшей аннексией украинской территории в подчинение польской государственности. Ведь польские граждане очень набожные, в церкви ходят по выходным дням. Вот только кому и о чём молятся в тех церквях представители польской общественности (особенно лица женского пола польской национальности) не совсем понятно. Также не понятно в связи с чем лица женского польской национальности вместо того чтобы почаще посещать специалистов в области психологии (особенно семейной психологии) и психиатрии предпочитают учреждения культа неужели крылья в двери медицинских учреждений не проходят в связи с габаритными особенностями физиологического характера ?! Неужели распитие вина с облаткой в костёлах призывает к убийству граждан украинской национальности, а также лиц русской национальности ?!
  5. Dinamo
    Dinamo Сегодня, 10:02
    +4
    У них 9 мест в парламенте из 460 (это 2%). Не самая влиятельная польская партия.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:16
      0
      Цитата: Dinamo
      У них 9 мест в парламенте из 460 (это 2%). Не самая влиятельная польская партия.

      И слава богу.
      Я бы не особо включал тему "враг моего врага - мой друг". Почитал я про ту Конфедерацию - консерваторы, густо замешанные на национализме. С тех же позиций когда-то стартовал некий непризнанный австрийский художник.
      Говорят, что "бодливой корове бог рогов не дал". Так вот этой Конфедерации только дай рог, чтоб боднуть - боднёт так, что и немцам с компанией мало не покажется, и нам ещё и с этими точно разбираться придётся.
      Хотя...
      Если бы в Польше было умное правительство и они могли бы этих держать на коротком поводке, то кое-какие их идеи выглядят не такими уж и безумными.

      А у нас в новостях цитируют только то, что нам "глянется" - дебандеризация, деукраинизация и больше ничего.
  6. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:12
    +2
    Польские националисты борются с национализмом.

    Они не борются с национализмом как идею, а с украинский, немецкий и так далее национализмом. Нет ничего более логичного что националист одной нации главний враг националиста другой нации. Нет ничего более безумного в мире чем "интернационал" националистов. Кроме того националист, несмотря на его субективное желание, всегда худший враг своей нации и закономерно ведет ее к потери и в худшем случае к национальной катастрофе.
    Примеров истории сколько хотите, а самий свежий пример украинский национализм.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:23
      0
      Нет ничего более безумного в мире чем "интернационал" националистов.


      ну почему же безумие?? немцы перед ВОВ с итальянцами договорились и объявили свои нации
      избранными. и немецкие и итальянские националисты очень даже неплохо уживались вместе, пока их не расколбасили. так что исторический пример того как могут договориться и сосуществовать националисты разных стран - есть. ИМХО.
    2. JcVai
      JcVai Сегодня, 10:29
      0
      Как по мне, то национализм полезен, если он не скатывается в нацизм. Это ведь по сути - поддержка выживания своей нации. Т.е. без националистов нация обречена на вымирание.
      националист одной нации главний враг националиста другой нации.

      самий свежий пример украинский национализм

      Вы путаете национализм и нацизм. Первое основывается на поддержке своей нации, второе является идеологией превосходства своей расы над другими. Грубо утрируя: все нацисты являются националистами, но не все националисты - нацистами.
      И если разбирать на примере соседей: русский национализм дружествен белорусскому национализму, абхазскому, сербскому и тд, ибо видят развитие своей нации в совместной деятельности; в то время как польский или украинский строятся на расчеловечивании соседей. Русскому националисту в радость, если в Сербии что-то хорошее случилось, прибалтийскому нацисту в радость, если в России что-то плохое. Как-то так.
    3. двейра63
      двейра63 Сегодня, 10:39
      0
      К сожалению в настоящее время идет подмена понятий, жонглирование терминами.Слово " национализм" приобретает отрицательный характер, хотя он явно отличается от термина "шовинизм", который означает агрессивное, воинственное превосходство одной нации над другой, в здоровом национализме как и в патриотизме я не вижу ничего плохого: люди любят свою страну и ее интересы ставят выше всего, не пытаясь навязывать свои идеи окружающим странам. Есть хорошая русская пословица " все хорошо в меру".Плохо , а иногда фатально,когда нормальные идей приобретают гипертрофированный вид( как шовинизм и нацизм).
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:16
    0
    Польские избиратели поддержали аплодисментами призыв депутата прекратить «бандеризацию» страны
    Большинство поляков никак не радует перспектива иметь под боком, а ещё хуже, у себя дома, ОЧУМЕЛЫХ СКАКУАСОВ, БАНДЕРЛОГОВ и всех прочих, подобных ...
    На счёт землицы , чернозёмов и прочего ... так оно всё в комплекте с хуторскими и скакуасами идёт и ... смотри то, что выше было написано.
    ОНО ИМ НАДО???
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:38
      0
      Цитата: rocket757
      ОНО ИМ НАДО???

      Им нужна рабсила, которую они спокон веков называют "быдло" и Лемберг.
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
    -1
    Депутат от партии «Конфедерация свободы и независимости» Польши Гжегож Браун, выступая на съезде, призвал начать борьбу с «бандеризацией» страны. Польские избиратели аплодисментами поддержали призыв политика.
    Сколько? Два, три "депутата"?
  9. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:20
    0
    Остановить украинизацию Польши! Остановить бандеризацию польского государства!
    Смешные, заокеанские кукловоды "работают" совсем в другом направлении, таким приёмом они стирают границы национальных государств и их самоидентификацию. Проект Речи Посполитой 2.0. идёт полным ходом. Для чего это делается, цель одна, победа любой ценой в глобальной войне за новый передел мира.
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:29
    -1
    Поддержка фашизма-бандеризма Фашингтоном, Берлином, Лондоном - куда ни шло, но поддержка Варшавой и Тель-Авивом убийц поляков и евреев за рамками логики.


    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:33
      -1
      Нижняя фотография с убитыми детьми не имеет отношения к бандеровским преступлениям.
      Это безумная тетенька цыганка, Долинская Марианна убила своих детей в 1923 году на фоне сильного помешательства. А потом это фото начали раскручивать как пример бесчеловечности бандеровцев. Уже выяснялся этот вопрос. И даже здесь на ВО.
      Не ведитесь на пропаганду.


      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0

      зы Я вовсе не пытаюсь оправдывать бандеровцев но и липу против них тоже не приемлю. А то сейчас закидают опять шлёпанцами. laughing
  11. Керенский
    Керенский Сегодня, 10:45
    0
    Сейчас польские власти делают вид, будто бы современный киевский режим не имеет никакого отношения к бандеровцам времен Второй мировой войны.

    Тогда и современное правительство Германии, например, не имеет отношения...
    А! Репарации откуда возьмутся?
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    0
    Остановить украинизацию Польши! Остановить бандеризацию польского государства!
    Эти лозунги должны были зазвучать еще на первом майдане когда польские политики стояли рядом с Ющенко, который присвоил в последствии Бандере "Героя Украины" и поощрял украинских националистов. А уж в 2014 тем более, но Польша активно поддержала уже откровенно бандеровскую Украину, а в последствии польские граждане приняли участие в боевых действиях на Донбассе. Украинизация и бандеризация Польши уже активно идет и те кто вернутся живыми из р-на боевых действий настроены будут радикально. Сегодня Польша "друг" Киева и враг России, а значит это выльется в очередное историческое несчастье для простых поляков.
  13. Victor777
    Victor777 Сегодня, 11:39
    0
    Вернуть полякам Львов, Тернополь и Ивано-Франковск.
  14. Stoler
    Stoler Сегодня, 11:42
    0
    В своей больной русофобии дойдут до того что когда кончается Памятники и Захоронения Советских воинов начнут выкапывать и выбрасывать на помойку своих сограждан воевавших с фашизмом плечо к плечу с Советской армией. Твари не благодарные. angry