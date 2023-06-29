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Вашингтон намерен продать Норвегии высокоточные планирующие бомбы GBU-53/B

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Вашингтон намерен продать Норвегии высокоточные планирующие бомбы GBU-53/B

Соединённые Штаты продолжают наращивать вооружения у границ России, где-то принимая новых членов в НАТО и размещая там военных и вооружение, а где-то продавая оружие странам альянса, находящимся в непосредственной близости с Россией.


Как стало известно, в Минобороны США подтвердили, что Госдеп дал согласие на возможную продажу одной из стран НАТО – Норвегии – высокоточных планирующих бомб GBU-53/B вместе с необходимым для их эксплуатации оборудованием. По некоторым данным, эти поставки обойдутся Норвегии в более чем 290 миллионов долларов.

Если сделка состоится, то Осло получит 580 единиц GBU-53/B. Также в стоимость входит их доставка и техобслуживание.

В Госдепе отметили, что эта сделка нацелена «на реализацию задач в сфере национальной безопасности США через усиление их союзника по Североатлантическому альянсу».

GBU-53/B представляет собой американскую планирующую бомбу с наведением, запускаемую с воздуха. Согласно данным из открытых источников, общий радиус действия этих бомб составляет 110 километров, а против движущихся целей – около 70 км.

Напомним, что Норвегия является членом НАТО с момента основания блока в 1949 году. Две соседние с ней страны, являвшийся в годы холодной войны нейтральными (Финляндия и Швеция) в 2022 году также решили вступить в НАТО. Принята пока Финляндия.

Норвегия имеет общую границу с Российской Федерацией.
Использованы фотографии:
Википедия/Mztourist
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10 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 10:42
    +1
    И потом на Усраину ,переправят ..Знакомые схемы !
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:51
      0
      Любопытная вундервафля.
      Бомба малого диаметра SDB II оснащается трехрежимной головкой самонаведения, которая включает в себя радар миллиметрового диапазона, возможность получения инфракрасных изображений, полуактивный лазер, GPS и инерциальную навигационную систему.Эти системы наведения позволяют оружию поражать движущиеся цели в любых погодных условиях, в том числе и в условиях, когда видимость осложнена пылью и обломками, пишет издание Defense News.Это оружие имеет дальность поражения более 40 миль (около 64 км).Вес перспективного боеприпаса — всего 93 кг. Это существенно меньше, чем у многих стоящих в настоящее время на вооружении ВВС США средств авиационного поражения. В то же время это означает, что самолет может нести больше бомб GBU-53/B StormBreaker и поражать большее количество целей за один боевой вылет, говорится в официальном сообщении ВВС США.Испытательные подразделения ВВС США на базе ВВС Эглин (штат Флорида) провели 138 опытно-конструкторских и эксплуатационных полетов для сертификации оружия для F-15E. Один Strike Eagle сможет нести в общей сложности до 28 бомб GBU-53/B StormBreaker.

      https://m.gazeta.ru/army/2020/10/17/13322779.shtml
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:47
    0
    Подставят викингов в очередной раз, деловой то.
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:59
    0
    Чтобы те их продали шароварам? Норвежцы и без этого уже заработали на удар ЯО по своей территории.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:01
    0
    Прикинул на пальцах. Оказалось, что если это ракету слепить целиком из 12-ти каратного золота, то по деньгам один в один будет.
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 11:45
      0
      только в сказке осёл гружённый золотом сможет взять крепость
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:02
    +1
    Командование СФ ,как и на ЧФ ,по данным западных космических фото ,начало использовать боновые заражения в одной хитрой базе на Кольском п- ове.Именно там( по западным данным) ,а может и не там находятся силы ,которые могут устроить кошмар в Атлантике на подводных коммуникациям.И у меня подозрение это не просто так,у НАТО есть отмаза на вездесущих морских диверсантов СБУ.Если что ,они заорут : Это не мы ,это украинцы - повода для третьей мировой нет.И эти бомбочки для Норвегии из США ,именно для таких наших баз.
  6. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 11:07
    +1
    Получится все как обычно у норвегов ...
    В 1940году в Осло фьерде, крейсер Блюхер получил в борт Австро-Венегрскую торпеду 1912года выпуска всего из было на всей базе 5ть!!! штук....Не одно поколение норвежскх мальчиков призывного возраста их надраивали...
    Все эти чудо бомбы пролежат на складе, устареют и физически и морально... И может веку у 23 применят. Ибо Норвегии не угрожает ровно ничего.
    А если у реально что то угрожает все что они могут сделать, из разумного, мгновенно капитулировать.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:13
    0
    я так понимаю для предачи бандерлогам?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:19
    +1
    Осло получит 580 единиц GBU-53/B... поставки обойдутся Норвегии в более чем 290 миллионов долларов
    Норвегия пока еще богатая страна, а американцы втащив ее в НАТО приобрели стабильного покупателя своего вооружения. Одни будут тратиться, другие наживаться - ничего личного, просто бизнес.