Страны Европы продлят санкции против иранской ракетной программы

Дипломаты стран Евросоюза оповестили власти Ирана о сохранении санкций, направленных против ракетной программы республики. Действие текущего санкционного пакета истекает в октябре.Как сообщает информационное агентство Reuters, продление действия антииранского пакета санкций станет первым значительным примером несоблюдения крупными странами Европы, а именно Великобританией, Германией и Францией "условий ядерной сделки".Иранские чиновники подчеркнули, что несмотря на продление санкций, создавшаяся ситуация никаким образом не сможет помешать продолжающемуся прогрессу Ирана, однако в очередной раз подтвердит, что нельзя полагаться на Запад.Решение о сохранении антииранской санкционной политики должно быть одобрено всеми 27 странами - членами Евросоюза, однако этот вопрос еще не обсуждался.В 2015 году был подписан договор между странами - постоянными членами Совета Безопасности ООН и Ираном. Тогда был составлен Совместный всеобъемлющий план действий, целью которого являлось преодоление кризиса, создавшегося вокруг ведущихся Тегераном ядерных разработок.Согласно договору, ЕС снимал связанные с ядерной программой экономические и финансовые санкции в отношении Ирана. Несмотря на это, оставались в силе ограничения, касающиеся ракетных технологий и некоторых видов деятельности в ядерной отрасли, а также мер, касающихся компьютерного программного обеспечения.Решение о выходе из так называемой "ядерной сделки" было принято предыдущим президентом США Дональдом Трампом в 2018 году.