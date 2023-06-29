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Страны Европы продлят санкции против иранской ракетной программы

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Страны Европы продлят санкции против иранской ракетной программы

Дипломаты стран Евросоюза оповестили власти Ирана о сохранении санкций, направленных против ракетной программы республики. Действие текущего санкционного пакета истекает в октябре.


Как сообщает информационное агентство Reuters, продление действия антииранского пакета санкций станет первым значительным примером несоблюдения крупными странами Европы, а именно Великобританией, Германией и Францией "условий ядерной сделки".

Иранские чиновники подчеркнули, что несмотря на продление санкций, создавшаяся ситуация никаким образом не сможет помешать продолжающемуся прогрессу Ирана, однако в очередной раз подтвердит, что нельзя полагаться на Запад.

Решение о сохранении антииранской санкционной политики должно быть одобрено всеми 27 странами - членами Евросоюза, однако этот вопрос еще не обсуждался.

В 2015 году был подписан договор между странами - постоянными членами Совета Безопасности ООН и Ираном. Тогда был составлен Совместный всеобъемлющий план действий, целью которого являлось преодоление кризиса, создавшегося вокруг ведущихся Тегераном ядерных разработок.

Согласно договору, ЕС снимал связанные с ядерной программой экономические и финансовые санкции в отношении Ирана. Несмотря на это, оставались в силе ограничения, касающиеся ракетных технологий и некоторых видов деятельности в ядерной отрасли, а также мер, касающихся компьютерного программного обеспечения.

Решение о выходе из так называемой "ядерной сделки" было принято предыдущим президентом США Дональдом Трампом в 2018 году.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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2 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:17
    0
    Страны Европы продлят санкции против иранской ракетной программы
    А что, может случится\ произойти такое, что гейропейские захотят от всяких санкций отказаться, вот только тем, подсанкционникам, это уже и НАФИГ, ТАКОЕ "СЧАСТЬЕ", НЕ НУЖНО БУДЕТ!!!
    Какие версии на этот счет???
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:08
    +1
    Европе под руководством Сша стало намного проще нарушать международные договоренности с кем бы то ни было. Когда действовали более менее самостоятельно еще как-то пытались держать себя в рамках. Сегодня это в прошлом. На иранскую "ядерною сделку" наплевали, перед этим также через губу плевали на "Минские договоренности" еще и умудряясь обвинять Россию. Европейские шакалы опять облачились в "черную форму" и жаждят реванша. Вот только о каком реванше может идти речь если американцы уже подвели их к краю пропасти и осталось только подтолкнуть.