Термин «контрнаступление», которым описываются попытки ВСУ с начала июня безуспешно прорвать оборону ВС РФ на нескольких участках фронта, не совсем уместен. Ведь наши войска здесь наступательных действий на тот момент почти не вели, а значит, говорить именно о контратакующих действиях украинской военных формирований будет не совсем верно. Очевидно, что слово это специально используется киевской пропагандой для придания большего драматизма, коего по факту и так оказалось очень много, действиям ВСУ на Южно-Донецком, Донецком и Запорожском направлениях.
Между тем, украинское военное руководство не отказывается от планов возобновить массированные атаки, которые уже окрестили «второй волной контрнаступа», причем упорно на тех же направлениях, где четвертую неделю штурмовые группы ВСУ упираются в российскую оборону. Киевский режим явно торопится показать хоть какие-то успехи к началу саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.
Сообщается, что на Авдеевском направлении Донецкого фронта наша разведка фиксирует стягивание сил противника в районе сел Веселое, Новокалиново, Красногоровка. В первом эшелоне готовящихся к контратаке (здесь это слово уместно с учетом успешных наступательных действий ВС РФ) украинских подразделений насчитывается до 20 тысяч боевиков, около 80 танков и до 400 различных бронемашин. Собран артиллерийский кулак из не менее чем 250-260 стволов арторудий и минометов.
В частности, задействованы артиллерийские группы 36-й бригады морской пехоты и 110-й мехбригады ВСУ. Дополнительно подтянуты дивизионы и батареи 44-й и 55-й артбригад, а также батарея РСЗО «Ураган» 27-й реактивной артиллерийской бригады. Ведется подвоз боеприпасов на огневые позиции. Также отмечается прибытие в район Желанного американского комплекса контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Ореховском участке Запорожского фронта противник не оставляет попыток атаковать наши позиции, но действует в основном малыми группами. Накануне вражеская ДРГ планировала с учетом плохой погоды и отсутствия в воздухе разведывательных БПЛА захватить один из наших опорников. Передвижение отряда было вовремя обнаружено, в результате уничтожено десять боевиков, шестеро оставшихся, бросив тела «побратимов», ползком ретировались.
Активные боевые действия продолжаются в районе села Работино, плотно и непрерывно работает артиллерия, как наша, так и вражеская. Все попытки атаковать наши позиции отбиты, но противник сумел расширить контроль в «серой зоне».
На Угледарском участке украинские подразделения вели штурмовые действия у Приютного и закрепились на новых позициях. В свою очередь, ВС РФ контратаковали со стороны Старомайорского в направлении Ровнополя.
Под Кременной в районе поселка Диброва боевики 67-й мехбригады и 100-й бригады теробороны ВСУ при поддержке БМП четыре раза атаковали наши позиции. Несколько раз украинские штурмовики прорывались сквозь заградительный огонь артиллерии, но были остановлены стрелковым огнем. В результате все атаки захлебнулись, противник понес потери в живой силе и технике.
Возле Торского наша разведка обнаружила передвижение резервов 42-й и 63-й бригад нацистов, на уничтожение которых отрядили «Солнцепеки». Основная часть колонны была выжжена. В районе Невского и Новолюбовки к северу от Макеевки истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ нанесли несколько точных ударов по трем ранее выявленным пунктам временного размещения ВСУ.
Как готовится к отражению «второго контрнаступа» ВСУ российское командование, помимо дальнейшего укрепления обороны и нанесения ударов по местам концентрации противника в прифронтовой зоне и в тылу, информации нет. И это правильно.