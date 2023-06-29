Британское издание: в некоторых европейских столицах надеялись на молниеносный прорыв ВСУ на поле боя

Этот прорыв, как ожидалось, мог бы принудить Россию к мирным переговорам на условиях Киева.

И мы это осознаём. Это повлияет на финансирование, на политическую активность в отношении Украины, на нашу поддержку этой страны. И главное, на выход к мирным переговорам, которые обязательно будут, нравится нам это или нет.

Западное издание Financial Times пытается анализировать украинское контрнаступление, которое идёт уже четвёртую неделю. Британская газета пишет, что «в некоторых европейских столицах надеялись на молниеносный прорыв украинских войск на поле боя».Из статьи:Издание, ссылаясь на высокопоставленного европейского дипломата, пишет, что контрнаступление «в любом случае повлияет на отношения с Украиной».Евродипломат:Тем временем с Украины продолжают доноситься заявления о том, что это «вовсе не контрнаступление, а основное контрнаступление начнётся позднее».Западная пресса была бы готова поддержать этот тезис, если бы не знала главного: операция по контрнаступлению разрабатывалась в штабах НАТО, и конкретные сроки и итоги контрнаступления там же и были определены и сроки эти известны. Один из обозначенных сроков в операции – выход украинской армии к Мелитополю не позднее 18 июня. Сегодня 29 июня. И украинской стороне приходится подбирать слова, чтобы оправдаться в том, что цель всё ещё не достигнута и её достижение представляется весьма туманно.