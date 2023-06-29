Военное обозрение
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Британское издание: в некоторых европейских столицах надеялись на молниеносный прорыв ВСУ на поле боя

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Британское издание: в некоторых европейских столицах надеялись на молниеносный прорыв ВСУ на поле боя

Западное издание Financial Times пытается анализировать украинское контрнаступление, которое идёт уже четвёртую неделю. Британская газета пишет, что «в некоторых европейских столицах надеялись на молниеносный прорыв украинских войск на поле боя».


Из статьи:

Этот прорыв, как ожидалось, мог бы принудить Россию к мирным переговорам на условиях Киева.

Издание, ссылаясь на высокопоставленного европейского дипломата, пишет, что контрнаступление «в любом случае повлияет на отношения с Украиной».

Евродипломат:

И мы это осознаём. Это повлияет на финансирование, на политическую активность в отношении Украины, на нашу поддержку этой страны. И главное, на выход к мирным переговорам, которые обязательно будут, нравится нам это или нет.

Тем временем с Украины продолжают доноситься заявления о том, что это «вовсе не контрнаступление, а основное контрнаступление начнётся позднее».

Западная пресса была бы готова поддержать этот тезис, если бы не знала главного: операция по контрнаступлению разрабатывалась в штабах НАТО, и конкретные сроки и итоги контрнаступления там же и были определены и сроки эти известны. Один из обозначенных сроков в операции – выход украинской армии к Мелитополю не позднее 18 июня. Сегодня 29 июня. И украинской стороне приходится подбирать слова, чтобы оправдаться в том, что цель всё ещё не достигнута и её достижение представляется весьма туманно.
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14 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 10:21
    +11
    Опять про мирные переговоры. Нам нужно полная капитуляция киевского режима! С последующими судами за военные преступления. С референдумами в разных областях бывшей Украины и тд и тп.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:25
      +6
      Цитата: Anarchist
      Опять про мирные переговоры. Нам нужно полная капитуляция киевского режима! С последующими судами за военные преступления. С референдумами в разных областях и тд и тп.

      Только так !!!!!! Минские соглашения мы уже проходили ...Усраина не должна существовать ,даже название такое ..Санитарная зона ,военный округ и .д. Столько крови пролили и такое предательство своих предков, веры человечности
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:42
      +3
      Это нужно нам,рядовым жителям.Наверху видимо надеются с помодью всевозможных переговоров,вероятных уступок ,вновь стать "рукопожатыми".Только вопрос-с кем?Руки потом придется долго мыть.Да и люди не поймут
      1. Aken
        Aken Сегодня, 10:48
        +2
        Им и не нужно наше понимание. У них и так всё хорошо.
    3. megadeth
      megadeth Сегодня, 11:07
      0
      Причём без всяких посредников со стороны стран НАТО, представители зашуганного ФША ООН тоже не нужны..., "батьку" можно!
  2. Alexej
    Alexej Сегодня, 10:21
    0
    Хотелось бы сводку по обстановке на южном фронте. Что то как то тихо.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:36
      -1
      Цитата: Alexej
      Хотелось бы сводку по обстановке на южном фронте. Что то как то тихо.

      Готовится чудовищная провокация чую ...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:45
      +1
      Вчера списывались с коллегой,мобилизованным там.В районе Мирного.По ситуации сказал одно-Пойдет...
      1. grem
        grem Сегодня, 11:14
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Вчера списывались с коллегой,мобилизованным там.В районе Мирного.По ситуации сказал одно-Пойдет...

        Значит держаться ..Спасибо за инфу ,они там очень немногословны и правильно делают (тоже знакомые говорят ,что ничего там ничего особого не говорят ,все коротко четко ).Их прослушивают всех .Но даже короткое сообщение многое говорит hi
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:28
    +1
    Британское издание: в некоторых европейских столицах надеялись на молниеносный прорыв ВСУ на поле боя
    Блажен кто верует ... впрочем, не о вере речь идёт а о тараканах в головах, у многих тех, которым с ними уж точно советоваться\ соглашаться не стоило.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:33
    +1
    Цитата: Anarchist
    Опять про мирные переговоры. Нам нужно полная капитуляция киевского режима! С последующими судами за военные преступления. С референдумами в разных областях бывшей Украины и тд и тп.

    Полная капитуляция нацисткой Украины это выход войск РФ на линию реки Дунай.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:49
      +1
      Тогда точно виллы и яхты не вернут. Придётся добывать деньги по новой.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:47
    +2
    «в некоторых европейских столицах надеялись на молниеносный прорыв украинских войск на поле боя».
    В некоторых европейских столицах надеялись и даже были убеждены в "победе над Россией на поле боя". Для этого ни чего не жалели даже пренебрегали интересами своих стран. И, что? 25 дней топтания на месте с изображением каких-то "успехов" в виде временного захвата руин в "серой зоне", при огромных потерях. Переговоры по украинскому сценарию с диктовкой своих условий уже не светят. Значит сейчас стоит просто говорить о переговорах, на которые вдруг российская сторона пойдет и опять даст возможность ВСУ перегруппироваться, получить новое вооружение после чего с новой силой ударить по российским войскам. Не многовато ли хотят в "некоторых европейских столицах"?
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:20
    0
    Из статьи:

    Этот прорыв, как ожидалось,

    А почему в прошедшем времени - "ожидалось", если пишите о контрнаступлении, когда во что то верят, то пишут -"ожидается".
    Значит пишем и знаем, что "ожидаемое" не случится, да и не нужно оно англосаксам.