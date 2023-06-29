Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз подтвердил, что не планирует передавать Украине "серьезное" вооружение, например, систему ПВО "Железный купол". Отказ от военных поставок Киеву обусловлен опасениями вероятного использования этих вооружений против Израиля в случае, если они попадут, например, в руки Ирана.
В ходе интервью изданию The Wall Street Journal Нетаньяху подчеркнул, что израильские власти обеспокоены возможностью того, что переданные Украине системы ПВО могут оказаться в руках Ирана, который изучит их и найдет способ противодействия, тем самым нивелировав противовоздушную защиту Израиля.
Примечательно, что израильские власти не беспокоят проявления откровенного нацизма на Украине и то, что бандеровская идеология является официальной идеологией Киева. Бандеризация Украины также не беспокоит власти Польши, чей народ, наряду с еврейским, в свое время значительно пострадал от действий украинских националистов.
Таким образом, Нетаньяху продемонстрировал, что его не волнует потенциальное нанесение на еврейскую технику используемого ВСУ "балкенкройца", что являлось бы вопиющим кощунством в отношении жертв холокоста. При этом глава израильского правительства не питает никаких иллюзий относительно коррупционной составляющей киевского режима, активно продающего всем желающим поставленные украинской армии вооружения, в результате чего западное оружие нередко попадает в руки противников Запада.