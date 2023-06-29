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Премьер-министр Израиля подтвердил, что не передаст Украине «серьезное» вооружение

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Премьер-министр Израиля подтвердил, что не передаст Украине «серьезное» вооружение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз подтвердил, что не планирует передавать Украине "серьезное" вооружение, например, систему ПВО "Железный купол". Отказ от военных поставок Киеву обусловлен опасениями вероятного использования этих вооружений против Израиля в случае, если они попадут, например, в руки Ирана.


В ходе интервью изданию The Wall Street Journal Нетаньяху подчеркнул, что израильские власти обеспокоены возможностью того, что переданные Украине системы ПВО могут оказаться в руках Ирана, который изучит их и найдет способ противодействия, тем самым нивелировав противовоздушную защиту Израиля.

Примечательно, что израильские власти не беспокоят проявления откровенного нацизма на Украине и то, что бандеровская идеология является официальной идеологией Киева. Бандеризация Украины также не беспокоит власти Польши, чей народ, наряду с еврейским, в свое время значительно пострадал от действий украинских националистов.

Таким образом, Нетаньяху продемонстрировал, что его не волнует потенциальное нанесение на еврейскую технику используемого ВСУ "балкенкройца", что являлось бы вопиющим кощунством в отношении жертв холокоста. При этом глава израильского правительства не питает никаких иллюзий относительно коррупционной составляющей киевского режима, активно продающего всем желающим поставленные украинской армии вооружения, в результате чего западное оружие нередко попадает в руки противников Запада.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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8 комментариев
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  1. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 11:10
    +1
    Ну на толпу евреев, хоть один умный нашёлся..
    Это дает микронный шанс израилю в 21вв на выживание.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:22
      0
      Цитата: EXPrompt
      Ну на толпу евреев, хоть один умный нашёлся..
      Это дает микронный шанс израилю в 21вв на выживание.

      Об этом уже давно сказано в Торе:
      Бытие 18:23-32 НРП
      Авраам приблизился к Нему и сказал: – Неужели Ты уничтожишь праведного вместе с грешным? Что, если в городе есть пятьдесят праведников? Неужели Ты уничтожишь и не пощадишь этого места ради пятидесяти праведников? Не можешь Ты сделать такое – погубить праведного вместе с нечестивым, обойтись с праведным и нечестивым одинаково. Не можешь Ты сделать так! Разве Судья всей земли может творить неправду? Господь сказал: – Если Я найду в Содоме пятьдесят праведников, то пощажу ради них все это место. Тогда Авраам сказал вновь: – Вот, я осмелился говорить с Владыкой, хотя я лишь прах и пепел; что, если число праведных на пять меньше пятидесяти? Уничтожишь ли Ты весь город из-за пяти человек? – Если Я найду там сорок пять, – ответил Он, – то не уничтожу его. Авраам обратился к Нему еще раз: – Что, если там найдутся лишь сорок? Он ответил: – Ради сорока Я не сделаю этого. Тогда тот сказал: – Да не разгневается Владыка, но позволит мне сказать. Что, если найдутся там только тридцать? Он ответил: – Я не сделаю этого, если найду там тридцать. Авраам сказал: – Вот, я был так смел, что решился говорить Владыке. Что, если найдутся там лишь двадцать? Он сказал: – Ради двадцати Я не уничтожу его. Тогда Авраам сказал: – Да не разгневается Владыка, но позволит мне сказать еще лишь один раз. Что, если найдутся там лишь десять? Он ответил: – Ради десяти Я не уничтожу его.


      НРП: Новый Русский Перевод
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:46
        0
        Цитата: Румaтa

        Об этом уже давно сказано в Торе:

        А что об этом написано в Гемара ?
  2. JcVai
    JcVai Сегодня, 11:20
    +2
    Другими словами: "мы согласны, если наше вооружение будет использоваться со свастикой для геноцида и подобного, вплоть до массовых убийств евреев-некомбатантов вне территории Израиля, нам важно - чтоб оно не использовалось против нас самих на нашей территории".
    Из серии: просто бизнес (с)
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 11:52
      +1
      Цитата: JcVai
      вплоть до массовых убийств евреев-некомбатантов вне территории Израиля

      Где именно?
      Даже самые отбитые исламисты на подобное не решаются.
      Бандеровцы в сторону евреев дышать боятся. Более того, они усердно вычищают антисемитизм из своей повестки и идеологии, а антисемитизм предков открыто называют "прискорбным заблуждением".
      Они не идиоты и прекрасно понимают, что представлять опасность для евреев сегодня - вредно для здоровья.
      В комментариях на ВО антисемитизма на порядок больше, чем на самом упоротом бандеровском форуме.
      А у бандеровцев теперь есть русофобия вместо антисемитизма, и для создания образа "внешнего врага" ее хватает на 120%.

      РФ всегда была толерантна к антисемитизму и регулярно ручкалась с самыми упоротыми врагами евреев.
      Так с какого перепугу, Израиль должен относится к русофобии и врагам русских как то иначе?
      Ваши враги - это сугубо ваши проблемы.
      Что посеешь - то пожнешь.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:23
    -2
    Примечательно, что израильские власти не беспокоят проявления откровенного нацизма на Украине и то, что бандеровская идеология является официальной идеологией Киева.

    Представьте себе, что ваш сосед сошёл с ума. Представили? Вас должно волновать содержание его бреда или то, что он рисует на стенах любыми подручными субстанциями? Ответ простой - не должно. Соседа вылечат независимо от того, что вы будете думать, или осуждать его, или не осуждать - ни для вас, ни для соседа ничего не изменится. Но если он постучит вам в дверь и попросит у вас молоток, то дадите вы ему этот нужный и полезный в быту инструмент или нет? Конечно нет, ибо чревато получением в лоб. Достаточно любую геополитическую глобальную ситуацию экстраполировать на микроуровень, как сразу всё становится ясно и понятно.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:33
    +1
    подтвердил, что не планирует передавать Украине "серьезное" вооружение
    И дело не в том, что оно будет использовано против России, а в том, что может попасть в руки иранским группировкам. И даже не очень волнует, что в Киеве бандеровский режим и откровенный нацизм. Еврейский подход к делу.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:50
      0
      Цитата: rotmistr60
      И дело не в том, что оно будет использовано против России, а в том, что может попасть в руки иранским группировкам.

      А я представлял радость евреев, когда "Меркава" попадет в рук Киевского режима и в с фашистскими крестами двинет по степям Украины.