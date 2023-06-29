Во Франции уже вторую ночь подряд идут массовые уличные беспорядки

Протесты и масштабные беспорядки в различных городах по всей Франции не утихают: ранее один из сотрудников правоохранительных органов застрелил 17-летнего подростка-водителя в городе Нантер, отказавшегося выполнять требования дорожной полиции. Акции протеста распространились и на такие города, как Тулуза, Лилль, Лион и сам Нантер, где протестующие подожгли здание местного муниципалитета, а также осуществили нападение на комиссариаты. Для разгона протестующих были привлечены тысячи стражей порядка со всей страны. Для этого полицейские также применяют слезоточивый газ.Тем временем во французской коммуне Ферне 20 неизвестных лиц пытались пробиться в здание тюрьмы с целью освобождения заключённых – для этого они использовали петарды и фейерверки. В конечном итоге все их попытки взять штурмом пенитенциарное учреждение были пресечены полицейским спецназом. Здание энергетической компании Enedis в Нантере тоже было охвачено огнём, в результате чего пожарные были вынуждены эвакуировать людей с этой территории из-за угрозы взрыва.Общее количество задержанных в ходе массовых протестов достигло не менее 80 человек. Со стороны сотрудников правоохранительных органов тоже есть пострадавшие: 24 полицейских получили ранения.Возвращаясь к убийству подростка, стоит отметить, что полицейский, лишивший его жизни, уже помещён под стражу. Кстати говоря, действия полицейского осудили политики всех партий во Франции. Президент республики Эмманюэль Макрон уже выразил слова соболезнования семье погибшего мальчика по имени Наэль. Однако накала протестов это пока не снижает.