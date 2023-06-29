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Financial Times раскрыла детали гарантий безопасности Запада для Украины

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Financial Times раскрыла детали гарантий безопасности Запада для Украины

Запад поддерживает эскалацию конфликта, усиленно толкая Украину на его продолжение «до победного конца». За прошедшее с начала украинского конфликта время западные страны потратили уже миллиарды долларов на то, чтобы через Украину ослабить Россию.


Однако, так как в НАТО Украину никто пока принимать не собирается, для нее гарантии безопасности решили оформить иным способом. Как пишет британская газета Financial Times, ведущие западные страны оформят гарантии безопасности для Украины в форме двухсторонних соглашений, в которых будут оговариваться долгосрочное финансирование, военные поставки, обучение украинских солдат и другие аспекты. Речь идёт о соглашениях с такими странами, как США, Великобритания, Германия и Франция.

Британское издание отмечает, что подобные меры вселят уверенность в Украину в том, что она всегда может рассчитывать на поддержку Запада, но при этом это не та «взаимная оборона», которую мог бы получить Киев, став членом НАТО.

Кроме того, по данным Financial Times, планируется принятие некой декларации, подтверждающей твёрдую позицию стран ЕС относительно долгосрочной поддержки Украины в области безопасности. О конкретных мерах пока не сообщается, пишет издание. По словам эстонского премьера Каи Каллас, в ЕС сейчас работают над формулировками, чтобы избежать пустословия. То есть, сама же премьер Эстонии фактически подтверждает, что Европы адресовала Украине лишь пустые обещания. Кто даст Украине гарантии, что пустословие не продолжится?
Использованы фотографии:
ua.usembassy.gov
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15 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 11:17
    +3
    гарантии Запада - никаких гарантий!
    Грош цена их договорам, а тем более обещаниям.
    Никто на Западе уже всерьёз не рассчитывает на победу Киева. Они теперь думают, как бы продавить мирный договор на более или менее выгодных Западу условиях. Поэтому снабжают Зе оружием, чтобы конфликт продлился дольше.
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 11:19
    +3
    долгосрочное финансирование, военные поставки, обучение украинских солдат и другие аспекты

    А что будет когда закончится украинское мясо?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:30
      -1
      Главное,что бы перед тем"окончанием мяса",закончились "миротворческие телодвижения"в Кремле
    2. обыватель
      обыватель Сегодня, 11:33
      +3
      Цитата: Попандос
      А что будет когда закончится украинское мясо?

      Ничего не будет. "Умоют руки" с чувством честно исполненного долга. Еще одно подтверждение тезиса о войне до последнего украинца. "Вы будете воевать и умирать, мы будем подкидывать вам грошей и оружия. Кончится "украинское мясо", ну се ля ви. Главное Россию ослабили как могли. Это результат.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:49
        0
        Цитата: обыватель
        Кончится "украинское мясо", ну се ля ви. Главное Россию ослабили как могли. Это результат.

        За конечный результат - развал России и её последующий грабёж, то, что уже потратили - для них не деньги. Много-много больше потратят.
        Если предположить, что ЗАВТРА всё закончится на том, что есть сейчас - то уже за "ослабление России" сильно переплатили.

        При этом, заметьте, об Украине и украинцах никакой речи не идёт. Из всех военных ресурсов у Украины остался один - люди. Всё остальное западное. Закончится этот ресурс - за счёт своих "друзей второго сорта", а потом и первого, будут восполнять.

        Закончится всё это только тогда, когда Америка окончательно поймёт, что обделалась. Тогда поставки прекратятся и американцы станут "ястребами мира". До следующей возможности, когда она им представится.
        Это у нас другого пути нет, как победить. А они победы не увидят, поражения не признают. Просто будут ждать следующего раза.

        Печально, но американским ожиданиям "следующего раза" противопоставить, кроме "пролива имени Сталина", нечего. Пока англосаксы существуют, они будут ждать "следующего раза".
        В людоедстве и призывам к геноциду американского народа прошу меня не обвинять. Не я придумал - лауреат Нобелевской премии мира товарищ Сахаров.
  3. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 11:24
    +2
    То есть гарантии на то, что дадут каклам оружие и обучат.
    А где тут для каклов безопасность? what
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:24
    0
    Сохранятся ли эти гарантии после полной денацификации и демилитаризации бывшей Украины?))))
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:28
    +1
    Никто: дать гарантии по типу 5-й статьи НАТО, это впутаться в III Мировую войну, с уничтожение жизни на планете Земля. Украина этого не стит.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:31
    +1
    Financial Times раскрыла детали гарантий безопасности Запада для Украины
    . Просто очередная морковка перед носом глупого... осла или чего то другого, не суть важно кого, главное что б глупым было.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:32
    0
    Речь идёт о соглашениях с такими странами, как США, Великобритания, Германия и Франция.
    А где Польша и Шпроты? Они не простят дискриминацию. angry И внесут свои 5 копеек, как участники, чтобы потом прийти за своим %. fool
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    0
    Странные "гарантии" - мы вам помогаем финансами и вооружением, а вы воюйте пока все не сдохнете. А в чем же заключается гарантия безопасности? Наверное исключительно только в обещаниях, что Запад Украину не бросит.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:44
    0
    Декларация намерений одно, а границы России другое. По Крыму они ворох деклараций уже приняли. Что изменит сия декларация? Гроши и оружие дают, солдат обучают и без нее. Ну и?
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:06
    -1
    По словам эстонского премьера Каи Каллас


    Эти все богатеют, да... "Длинная, зеленая и колбасой воняет". Электричка из России в нищую Эстонию
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 12:12
      0
      Надо только учесть, что в первом квартале средняя зарплата в Эстонии составила 1741 евро. И за едой гоняют- тупо потому что она дешевле на 20% где-то в России-ощутимо если раз в неделю закупаться, а ехать зачастую - через мост недалеко... А так - прикалывайтесь конечно, над нищетой hi
  11. Жнец
    Жнец Сегодня, 12:12
    0
    Какие гарантии безопасности. Западу нужна война и дальше для утилизации славян и работы своего ВПК.