Запад поддерживает эскалацию конфликта, усиленно толкая Украину на его продолжение «до победного конца». За прошедшее с начала украинского конфликта время западные страны потратили уже миллиарды долларов на то, чтобы через Украину ослабить Россию.Однако, так как в НАТО Украину никто пока принимать не собирается, для нее гарантии безопасности решили оформить иным способом. Как пишет британская газета Financial Times, ведущие западные страны оформят гарантии безопасности для Украины в форме двухсторонних соглашений, в которых будут оговариваться долгосрочное финансирование, военные поставки, обучение украинских солдат и другие аспекты. Речь идёт о соглашениях с такими странами, как США, Великобритания, Германия и Франция.Британское издание отмечает, что подобные меры вселят уверенность в Украину в том, что она всегда может рассчитывать на поддержку Запада, но при этом это не та «взаимная оборона», которую мог бы получить Киев, став членом НАТО.Кроме того, по данным Financial Times, планируется принятие некой декларации, подтверждающей твёрдую позицию стран ЕС относительно долгосрочной поддержки Украины в области безопасности. О конкретных мерах пока не сообщается, пишет издание. По словам эстонского премьера Каи Каллас, в ЕС сейчас работают над формулировками, чтобы избежать пустословия. То есть, сама же премьер Эстонии фактически подтверждает, что Европы адресовала Украине лишь пустые обещания. Кто даст Украине гарантии, что пустословие не продолжится?