Украинские вооруженные силы якобы тщательно готовились к проведению контрнаступления. Сейчас Украина «ищет возможность сместить линию фронта». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.Как отметил глава немецкого правительства, хотя «большой прорыв» пока не произошел, украинская армия пытается «сместить линию фронта». По мнению Шольца, киевский режим правильно делает, что не вступает в переговоры с Россией до тех пор, пока российские войска не покинут те территории, которые Украина считает «своими».По утверждению Шольца, основой для переговоров может стать лишь вывод российской армии с занимаемых территорий. Но, как мы понимаем, эти территории уже не будут украинскими, и войска с них выводить Москва не планирует. Поэтому утверждения немецкого канцлера свидетельствуют лишь о том, что Запад пытается и далее разжигать вооруженный конфликт на Украине, и не заинтересован в его завершении.Шольц отметил, что боевые действия не должны привести к «замораживанию» конфликта по существующей линии соприкосновения сторон. Но Украина не обладает потенциалом для длительного противостояния России. Поэтому возникает вопрос, готовы ли немцы ФРГ к тому, что следующими, после украинцев и, вероятно, поляков и прибалтов, в конфликте придется принимать участие уже им? Маловероятно, что такая позиция Шольца поддерживается значительной частью населения Германии.