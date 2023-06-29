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Канцлер Германии заявил, что Украина «ищет возможность сместить линию фронта»

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Канцлер Германии заявил, что Украина «ищет возможность сместить линию фронта»

Украинские вооруженные силы якобы тщательно готовились к проведению контрнаступления. Сейчас Украина «ищет возможность сместить линию фронта». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.


Как отметил глава немецкого правительства, хотя «большой прорыв» пока не произошел, украинская армия пытается «сместить линию фронта». По мнению Шольца, киевский режим правильно делает, что не вступает в переговоры с Россией до тех пор, пока российские войска не покинут те территории, которые Украина считает «своими».

По утверждению Шольца, основой для переговоров может стать лишь вывод российской армии с занимаемых территорий. Но, как мы понимаем, эти территории уже не будут украинскими, и войска с них выводить Москва не планирует. Поэтому утверждения немецкого канцлера свидетельствуют лишь о том, что Запад пытается и далее разжигать вооруженный конфликт на Украине, и не заинтересован в его завершении.

Шольц отметил, что боевые действия не должны привести к «замораживанию» конфликта по существующей линии соприкосновения сторон. Но Украина не обладает потенциалом для длительного противостояния России. Поэтому возникает вопрос, готовы ли немцы ФРГ к тому, что следующими, после украинцев и, вероятно, поляков и прибалтов, в конфликте придется принимать участие уже им? Маловероятно, что такая позиция Шольца поддерживается значительной частью населения Германии.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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17 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 11:33
    0
    Сейчас Украина «ищет возможность сместить линию фронта».
    Похоже мозги у них сместились...
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 11:45
      +1
      Шольц - предатель немецкого народа в самой Германии и действительно германская "ливерная колбаса" на службе у Вашингтона.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:55
        +1
        Унылая ливерная колбаса...Леопарды не попали в раздел вундервафли
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:33
    +3
    Канцлер Германии заявил, что Украина «ищет возможность сместить линию фронта»
    . В какую сторону, оно не сказало?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:04
      +1
      Цитата: rocket757
      В какую сторону, оно не сказало?

      Скорее всего вниз.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:12
        0
        У гейропейских политиканов припекает не слабо, коль они не переставая всякую чушь несут.
        Если подумать... а что изменится, чем и кому это поможет?
        И тут можно вспомнить про дырку в заборе, надпись и... про занозы, потом.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:37
    +3
    Обиженный......, у него тоже нет пути назад, СП в труху, дешевых энергоносителей не предвидеться. Нужно как-то приспосабливаться, авось прокатит.....
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 11:59
      0
      Ну ладно, это "сказал" военнопленный американского оккупационного режима с биркой "шольц". Причем, "сказал" какому-то пропагандистскому листку ведомства Рейхспропагады, подконтрольного оккупационным властям...

      Но вот то, что "поврежденный организм" персонажа с биркой "залужный", поведал своему прямому начальнику - КНШ Милли, о том, что некие "ВСУ" добились "стратегического перелома" это уже прямое вранье (или дезинформация) руководства. Что, может быть весьма "чревато"...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: Uprun
      Обиженный......, у него тоже нет пути назад

      Один путь, опять вместе с Рейхом в преисподнюю.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:41
    +3
    Хм, неплохое словосочетание придумали, "возможность сместить линию фронта". Люблю когда сегодня людям правильно подают информацию. Меньше раздражает, меньше ожиданий.
  5. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:42
    +1
    Украинская армия пытается «сместить линию фронта». По мнению Шольца, киевский режим не вступает в переговоры с Россией пока есть кому вести эти переговоры. А далее и говорить и воевать будет не кому! Зеля объявит женскую мобилизацию!
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:49
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Канцлер Германии заявил, что Украина «ищет возможность сместить линию фронта»

    ну и как там с поиском? wassat
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:52
    0
    Украина «ищет возможность сместить линию фронта»
    Так тщательно готовилась к наступлению, что сейчас приходится искать возможности. Что-то у немецкого канцлера не в порядке с логикой. Самое отвратительное заключается в том, что плешивый канцлер страны, которая уже пробовала повоевать с Россией при поддержке Европы с умным видом рассуждает о том, что
    основой для переговоров может стать лишь вывод российской армии с занимаемых территорий
    Политические уродцы без будущего пытаются заставить Россию капитулировать перед бандеровской Украиной. Полный абзац.
  9. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:00
    +2
    Tento Německý politik je neštěstím pro Němce. On vůbec neví co chce a je totálně mimo!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:02
      +1
      Этот немецкий политик - катастрофа для немцев. Он не знает, чего хочет, и совершенно не в себе!
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:03
    0
    пока российские войска не покинут те территории, которые Украина считает «своими».

    В русском языке по этому поводу есть выражение - "когда рак на горе свистнет" тогда и русские покинут ту территорию.
    Да вообще, лучше бы промолчать "ливерной колбасе", а то опять обидят.
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:07
    0
    Украина «ищет возможность сместить линию фронта».

    Сдвинуть, сместить, оказать давление, удержать, провести перегруппировку...