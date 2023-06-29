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В парке Партизанской славы в Киеве вандалы оставили надпись «оккупант» на памятнике своему земляку Сидору Ковпаку

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В парке Партизанской славы в Киеве вандалы оставили надпись «оккупант» на памятнике своему земляку Сидору Ковпаку

В ненависти ко всему советскому и русскому украинские националисты дошли до откровенного маразма. После массового переименования населенных пунктов, улиц, скверов, сноса исторических памятников, в том числе установленных в честь выдающихся личностей, которых никоим образом невозможно ассоциировать с СССР и РФ, укронацисты готовы отречься и от собственных героев, уроженцев и патриотов Украины.


Украинские паблики и СМИ сообщают, что неизвестные, видимо, минувшей ночью, облили краской и оставили надписи на монументах, установленных в парке Партизанской славы Дарницкого района Киева. Памятники представляют из себя бюсты героев партизанского движения, боровшихся на территории Украины с немецко-фашистскими оккупантами и местными предателями-коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны.

Вандалы облили красной краской головы бюстов, а на постаментах оставили надписи «палач», «оккупант», «чекист». Причем по мнению совершивших это действо неизвестных, «оккупантом» был и знаменитый украинский командир партизанского отряда, уроженец Полтавской области Сидор Ковпак. И не только он. Среди записанных в «чекисты» командир Черниговско-Волынского партизанского соединения, уроженец украинской станицы Лоцманская Каменка генерал-майор Алексей Федоров и другие знаменитые партизаны и подпольщики, родившиеся на Украине.



Впрочем, удивляться особо нечему. Ведь на Украине уже много лет со школьной скамьи буквально вбивают в головы подрастающего поколения свою, альтернативную истинной историю, в которой есть место героизации предателей своего народа, палачей и нацистов Бандеры и Шушкевича. Но никак не Ковпаку, который в годы Великой Отечественной войны боролся с фашистами и перешедшими на их сторону коллаборационистами, а в рядах его отряда воевали истинные украинцы, отстаивавшие независимость своей родины.

Есть один интересный факт, касающийся Ковпака. Последние годы жизни он провел в Киеве, где и умер 11 декабря 1967 года на 81 году жизни, после чего с воинскими почестями похоронен на Байковом кладбище. Так вот, уже в период существования «независимой» Украины, а именно в сентябре 2009 года, постановлением кабинета министров его могила была внесена в государственный реестр памятников культурного наследия. Впрочем, те, кто осквернил мемориалы в парке Партизанской славы, об этом тоже наверняка не знают.
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14 комментариев
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  1. anjey
    anjey Сегодня, 12:03
    +1
    "Исторический дебелизм" и метания из запредельной и нелогичной крайности в такую же крайность -признак "больной краинской национальности" laughingпринявшей махровый национализм за догму своего существования -это в итоге ,путь в бездну...
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:10
      0
      Всё проще...

      На ЛС у киевских бандеро - нациков "косяки" с их "наступами - контрнаступами"...

      Что остается, так только на памятниках "оттягиваться". Да и то, - ночью. Ведь от монумента по ушам "не прилетит"...
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:14
      0
      Цитата: anjey
      "Исторический [b][/b]"

      Проверочное слово - «представитель мужского пола с выраженной самой слабой степенью умственной отсталости»
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:03
    +1
    Ковпак - полтавский, для рагуля он оккупант. Для них свой - австрияк Бандера wink И вообще "мама-Австрия"(ТМ), что для них первый в Европе концлагерь построили. Рабы ведь. К тому же йододефицитные.
    Да и песня старая, еще 2014 года - "Спасибо жителям Карпат, что весь засрали стольный град"
  3. Snay
    Snay Сегодня, 12:05
    +1
    Удивительно что не снесли.. Впрочем скоро наверняка увидим..
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:06
    0
    В парке Партизанской славы в Киеве вандалы оставили надпись «оккупант» на памятнике своему земляку Сидору Ковпаку
    . Так то пусть они себя сразу, все проявят, что б потом их не искать, время не тратить...
    Слиняют все туда, где для них "царство воли, свободы и прочего" найдётся.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:06
    +1
    В парке Партизанской славы в Киеве вандалы оставили надпись «оккупант» на памятнике своему земляку Сидору Ковпаку
    . Так то пусть они себя сразу, все проявят, что б потом их не искать, время не тратить...
    Слиняют все туда, где для них "царство воли, свободы и прочего" найдётся.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:08
    +2
    В парке Партизанской славы в Киеве вандалы оставили надпись «оккупант» на памятнике своему земляку Сидору Ковпаку

    Если быть честным, вижу только «окуп...»
    Хочется услышать от первого лица (его пресс-секретаря), каким образом они собираются корчевать это отребье не один десяток лет...
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 12:15
      0
      Они их и не собираются корчевать. Они собираются вести с ними переговоры.
  7. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 12:10
    0
    Резвятся манкурты, являющиеся по сути оккупантами
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:12
    0
    А чего ждать от таких,у них теперь на массовых мероприятиях( похоронах денацифицированных),появилось что то новое ( мову невразумею),наверно это клятва войны до последнего украинца.
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:12
    +1
    так он для них враг и есть, он же эту гниду давил и давил очень хорошо, вот простить и не могут
    очень надеюсь, что к памятнику Великого человека скоро понесут цветы
  10. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:12
    0
    В парке Партизанской славы в Киеве вандалы оставили надпись «оккупант» на памятнике своему земляку Сидору Ковпаку

    Слов нет! Жить без своей истории, реальной, а не выдуманной, народ не может. Стоит ли вообще говорить о какой либо государственности на тех территориях, которые когда-то назывались украиной.
  11. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 12:14
    0
    Логично, для нацистов и бандеровцев Ковпак враг