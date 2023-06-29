В парке Партизанской славы в Киеве вандалы оставили надпись «оккупант» на памятнике своему земляку Сидору Ковпаку

В ненависти ко всему советскому и русскому украинские националисты дошли до откровенного маразма. После массового переименования населенных пунктов, улиц, скверов, сноса исторических памятников, в том числе установленных в честь выдающихся личностей, которых никоим образом невозможно ассоциировать с СССР и РФ, укронацисты готовы отречься и от собственных героев, уроженцев и патриотов Украины.
Украинские паблики и СМИ сообщают, что неизвестные, видимо, минувшей ночью, облили краской и оставили надписи на монументах, установленных в парке Партизанской славы Дарницкого района Киева. Памятники представляют из себя бюсты героев партизанского движения, боровшихся на территории Украины с немецко-фашистскими оккупантами и местными предателями-коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны.
Вандалы облили красной краской головы бюстов, а на постаментах оставили надписи «палач», «оккупант», «чекист». Причем по мнению совершивших это действо неизвестных, «оккупантом» был и знаменитый украинский командир партизанского отряда, уроженец Полтавской области Сидор Ковпак. И не только он. Среди записанных в «чекисты» командир Черниговско-Волынского партизанского соединения, уроженец украинской станицы Лоцманская Каменка генерал-майор Алексей Федоров и другие знаменитые партизаны и подпольщики, родившиеся на Украине.
Впрочем, удивляться особо нечему. Ведь на Украине уже много лет со школьной скамьи буквально вбивают в головы подрастающего поколения свою, альтернативную истинной историю, в которой есть место героизации предателей своего народа, палачей и нацистов Бандеры и Шушкевича. Но никак не Ковпаку, который в годы Великой Отечественной войны боролся с фашистами и перешедшими на их сторону коллаборационистами, а в рядах его отряда воевали истинные украинцы, отстаивавшие независимость своей родины.
Есть один интересный факт, касающийся Ковпака. Последние годы жизни он провел в Киеве, где и умер 11 декабря 1967 года на 81 году жизни, после чего с воинскими почестями похоронен на Байковом кладбище. Так вот, уже в период существования «независимой» Украины, а именно в сентябре 2009 года, постановлением кабинета министров его могила была внесена в государственный реестр памятников культурного наследия. Впрочем, те, кто осквернил мемориалы в парке Партизанской славы, об этом тоже наверняка не знают.