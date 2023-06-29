Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским на рассмотрение парламента законопроекты, предполагающие официальное закрепление в стране статуса английского языка, как одного из языков международного общения, и легализацию марихуаны.- написала Захарова в своем Telegram-канале.Представитель МИД также предположила, что за этими весьма неоднозначными законами может последовать разрешение регистрации на Украине однополых браков, которое, по всей видимости, киевский режим оставил "на сладкое" и планирует приурочить к празднику Рождества, к слову, официально перенесенного Зеленским на 25 декабря.Стоит отметить, что принимаемые на Украине законы напрямую указывают на колониальный статус этой страны. Знание языка "белых сахибов" было также обязательно для представителей туземных администраций в эпоху колониалистской политики Британской империи, над которой, как известно, "никогда не заходило солнце".Легализация марихуаны же предоставляет западным компаниям возможность использовать украинские обширные сельскохозяйственные угодья для выращивания этой культуры. Ситуация поразительным образом напоминает Афганистан времен американской оккупации, когда по всей стране были значительно увеличены площади посевов опийного мака, теневая выручка от продажи которого шла в карман западным корпорациям.