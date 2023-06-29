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Представитель МИД РФ отметила связь между статусом английского языка и легализацией марихуаны на Украине

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Представитель МИД РФ отметила связь между статусом английского языка и легализацией марихуаны на Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским на рассмотрение парламента законопроекты, предполагающие официальное закрепление в стране статуса английского языка, как одного из языков международного общения, и легализацию марихуаны.


Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить

- написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИД также предположила, что за этими весьма неоднозначными законами может последовать разрешение регистрации на Украине однополых браков, которое, по всей видимости, киевский режим оставил "на сладкое" и планирует приурочить к празднику Рождества, к слову, официально перенесенного Зеленским на 25 декабря.

Стоит отметить, что принимаемые на Украине законы напрямую указывают на колониальный статус этой страны. Знание языка "белых сахибов" было также обязательно для представителей туземных администраций в эпоху колониалистской политики Британской империи, над которой, как известно, "никогда не заходило солнце".

Легализация марихуаны же предоставляет западным компаниям возможность использовать украинские обширные сельскохозяйственные угодья для выращивания этой культуры. Ситуация поразительным образом напоминает Афганистан времен американской оккупации, когда по всей стране были значительно увеличены площади посевов опийного мака, теневая выручка от продажи которого шла в карман западным корпорациям.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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14 комментариев
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  1. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 11:45
    +5
    Интересные аналогии)))английский язык и ганджубас))) а можно ли публичные высказывания официального представителя МИД считать рекламой ...английского языка?
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 11:47
      +2
      Цитата: Mazunga
      а можно ли публичные высказывания официального представителя МИД считать рекламой ...английского языка?

      Считайте его рекламой ганджубаса.
      Мария, чудная Мария-а...
      Цветущий дивный сад,
      пьянящий аромат...
      (Немного переделал песню Мистера Кредо)
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 11:53
      +1
      Легализация марихуаны же предоставляет западным компаниям возможность использовать украинские обширные сельскохозяйственные угодья для выращивания этой культуры. Ситуация поразительным образом напоминает Афганистан времен американской оккупации,
      request Интересы кредитора. ... Запад решил получить долги дорогой травкой, тем более получать можно хоть под бомбами. recourse
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:09
      0
      Цитата: Mazunga
      Интересные аналогии)))английский язык и ганджубас)))

      Та же история была в колониальной Индии.
      Но в Индии дурман-махорка была столетиями, если не тысячелетиями. Часть религиозной практики и повседневной жизни.
      А вот с английским языком...
      Новости по-английски читаю, фильмы без перевода смотрю, литературу техническую без проблем. Но особый новояз - "индийский английский" без перевода понимаю через три слова на пятое. Собственно мне, учившему, в своё время, "английский английский", и "американский разговорный язык", как своеобразное филологическое новоообразование, кажется всего лишь упрощённым (хотя - чего там ещё упрощать-то?), безграмотным и уродливым английским.
      Могу себе представить массовый "украинский английский". laughing Известный филолог В.Мутко аплодирует стоя.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:19
      +1
      Цитата: Mazunga
      можно ли публичные высказывания официального представителя МИД считать рекламой ...английского языка?

      Английский язык в рекламе не нуждается, он везде используется, где колониальный режим, даже во французских колониях.
  2. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 11:53
    +5
    Цитата: Mazunga
    Интересные аналогии)))

    Лучше бы у нас занялись этой проблемой (чудовищным уровнем наркомании).
    В Москве, мигранты-ГБУшники, раскладывают наркоту по ходу уборки дворов, тут же налетают убогие страдальцы- наркоманы, изымают закладки.
    Все стены в поганых трафаретах с адресами сайтов и способами обхода блокировки.

    Порой на стенах соседствуют до трёх разных трафаретов!
    То есть три разные наркокартеля, "окучивают" район.
    Полиция в ус не дует.
    Упыри "трафаретят" даже здание школы!!!





    А Захарова все заливает.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 11:59
      +6
      Цитата: Товарищ Ким
      Полиция в ус не дует.

      Похоже, Вы не знакомы с этой проблемой вообще. Полиция не просто дует (в прямом и переносном смысле), они сами этот бизнес крышуют.
  3. Stoler
    Stoler Сегодня, 11:54
    0
    Однополая "любовь" и наркота уже давно плотно вошла в повседневку самой передовой части Украинского народа, это ВСУ и Нацики. Да и иностранной речи та все больше и больше. Даже представить страшно что что у них 25 декабря под елочкой в окопе творится laughing Дас ист фантастиш!!! laughing laughing laughing
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:54
    0
    украинские обширные сельскохозяйственные угодья для выращивания этой культуры.
    Такие площади посевов не нужны, тем более что импорт анаши запрещен даже в легализовавшие ее страны.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:56
    +1
    Ну в сети покруче юморнули. "Не прошло и суток, как Зеленский издал указ о том, что международным языком является английский, смотрю видео после прилета в Краматорске - все по-английски говорят! Удивительная нация - за сутки выучили"
  6. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 11:56
    +5
    Ха-ха-ха, очень "смешно". Прямо как будто не в МИД РФ - а на концерт дегенератов из КВН попала. Очень рада что у Марии сохраняются силы "отмечать" и "высмеивать". Именно этим и должен заниматься МИД.

    Вне зависимости от того что там "закрепил" Зеленский - нахрюк, суахили или иврит - английский остаётся языком международного общения и универсальным языком. Знать его крайне желательно, в первую очередь потому что большая часть техдокументации идёт на английском.

    Рождество в России и так праздновали 25 декабря, а многие члены элиты владели несколькими иностранными языками.

    Другое дело что в недостране окраине это карго-культ. Тут согласна.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:59
    +1
    Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить
    . Ни добавить, ни убавить... там, народец, мозги и так проскакали, осталось дополнительно их... в общем, плесенью субстанция накроет я и вуаля! Можно по гейропа голопом... эт кто с полей сумеет сбежать, выбраться.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:05
    +1
    Представитель МИД РФ отметила связь между статусом английского языка и легализацией марихуаны на Украине

    Скоро мы сможем обнаружить связь языков с легализацией ЛГБТ (лесбиянок в частности)...
    * * *
    Нет никакой другой связи между «дурью» и её пропагандой кроме одурачивания молодёжи. Это же так просто:
    И что ж, нам осталось уколоться (забить косяк),
    И упасть на дно колодца,
    И там пропасть, на дне колодца,
    Как в Бермудах, навсегда.
  9. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 12:07
    0
    Цитата: Anarchist
    они сами этот бизнес крышуют.

    Ну не все же! Есть в Москве и нормальные полицаи.
    Правда нормальных быстро выживают.
    А те кто остаются- патентованные мрази, потерявшие честь и совесть.
    У нас старлеи, в отделении, не стесняясь подкатывают на БМВ X5, прямо ко входу.
    То есть чувствуют, что им море по колено.
    Или настолько глупые, что не могут понять, их оклада, не хватит чтобы купить такую машину, даже за 35 лет безупречной службы.

    Но они хорошо удобряют почву, их дети пожнут богатые плоды.
    Настанет день, когда выпердыш такого полицая- шайтана, размозжит своему отцу голову сковородой, за то, что тот не дал денег на очередную дозу.