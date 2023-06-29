Западная пресса признала, что потери ВСУ в личном составе и технике при контрнаступлении оказались выше, чем прогнозировалось

Вооруженные силы Украины несут на Запорожском и Южно-Донецком направлениях очень большие потери в личном составе и военной технике. Сейчас это уже начинает признавать и Запад.
Журнал Forbes пишет, что потери ВСУ при контрнаступлении оказались выше, чем прогнозировалось. Пытаясь преодолеть российские минные поля, ВСУ теряют много солдат и военной техники. Только за два часа боевые группы 47-й и 33-й бригад потеряли почти пятую часть украинских БМП Bradley, пятую часть Leopard 2A6 и половину Leopard 2R.
Под Малой Токмачкой украинские формирования понесли «катастрофическое» поражение. На месте боя были обнаружены подбитыми не менее 25 боевых машин, включая 17 М-2, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и одну машину разминирования Wisent. В течение нескольких недель на Западе анализировали снимки с дронов, понимая, что список утраченной ВСУ военной техники растет.
Как пишет журнал, игра уже не стоит свеч: на восстановление подбитых боевых машин уйдут недели, если не месяцы. В целом на Западе все чаще появляются публикации в СМИ о том, что украинский режим просчитался с нападением на российские позиции в Запорожской области и на юге Донецкой Народной Республики.
В Киеве явно недооценили возможности ВС РФ организовать качественные линии обороны, а также сделали ставку на западную военную технику, которая, как оказалось, совсем не является «чудо-оружием», и благополучно уничтожается российскими военными на поле боя во время «контрнаступа».