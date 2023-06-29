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Западная пресса признала, что потери ВСУ в личном составе и технике при контрнаступлении оказались выше, чем прогнозировалось

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Западная пресса признала, что потери ВСУ в личном составе и технике при контрнаступлении оказались выше, чем прогнозировалось

Вооруженные силы Украины несут на Запорожском и Южно-Донецком направлениях очень большие потери в личном составе и военной технике. Сейчас это уже начинает признавать и Запад.


Журнал Forbes пишет, что потери ВСУ при контрнаступлении оказались выше, чем прогнозировалось. Пытаясь преодолеть российские минные поля, ВСУ теряют много солдат и военной техники. Только за два часа боевые группы 47-й и 33-й бригад потеряли почти пятую часть украинских БМП Bradley, пятую часть Leopard 2A6 и половину Leopard 2R.

Под Малой Токмачкой украинские формирования понесли «катастрофическое» поражение. На месте боя были обнаружены подбитыми не менее 25 боевых машин, включая 17 М-2, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и одну машину разминирования Wisent. В течение нескольких недель на Западе анализировали снимки с дронов, понимая, что список утраченной ВСУ военной техники растет.

Как пишет журнал, игра уже не стоит свеч: на восстановление подбитых боевых машин уйдут недели, если не месяцы. В целом на Западе все чаще появляются публикации в СМИ о том, что украинский режим просчитался с нападением на российские позиции в Запорожской области и на юге Донецкой Народной Республики.

В Киеве явно недооценили возможности ВС РФ организовать качественные линии обороны, а также сделали ставку на западную военную технику, которая, как оказалось, совсем не является «чудо-оружием», и благополучно уничтожается российскими военными на поле боя во время «контрнаступа».
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9 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:55
    0
    К сожалению, резервы ВФУ ещё довольно значительны и постоянно пополняются.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 12:17
      0
      ...постоянно пополняются

      Резервы не бесконечны, а здесь их уничтожать намного легче, чем под Львовом. Вопрос времени.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:55
    0
    потери ВСУ при контрнаступлении оказались выше, чем прогнозировалось.
    101 прогноз и все пальцем в небо. Компьютер включить не пробовали? recourse
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:57
    0
    не оправдывают надежд.... smile ............................ть
  4. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 11:59
    -2
    Тогда было хорошо, а сейчас появилась информация о том, что ВСУ вошли в Клещеевку, село из которого можно начинать штурм Бахмута. Посмотрим как Минобороны будет его оборонять.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:02
    0
    Западная пресса признала, что потери ВСУ в личном составе и технике при контрнаступлении оказались выше, чем прогнозировалось
    . Кто, чего и как там спрогнозировал... да ПОФИГ! Пришло время реальных событий и все их прогнозы накрылись... медным тазом.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:04
    0
    В Киеве явно недооценили возможности ВС РФ
    А кто же в штабах ВСУ помогает разрабатывать планы наступления и как они оценивали возможности российской армии?
    сделали ставку на западную военную технику, которая, как оказалось, совсем не является «чудо-оружием», и благополучно уничтожается российскими военными
    Неужели и этого предположить не могли? Что там у ВСУ за советники стран НАТО, которые недооценивают, не предполагают и ведутся на статьи западных СМИ о "слабости и измотанности" российской армии, о ее "низком моральном уровне", что "стоит чуть нажать и побегут". На данном этапе и техника и тактика НАТО не показали себя, как они сами ожидали. И надеюсь не покажет.
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:11
    0
    Физику обмануть не вышло. Оказалось, что если в инструкции к "Вихрю" написано, что пробивает эквивалент 1000 мм гомогенной брони, то 900, 800, 700, 600 тем более пробьёт. Внезапно. А "Краснополю" вообще без разницы во что попасть - всё смерть.
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:23
    0
    Потери больше, а толку почему-то меньше. Как так вышло?