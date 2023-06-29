Данный вопрос является важным с точки зрения международного права, ведь исходя из общих принципов цивилизованного мира, у военных преступлений нет срока давности, равно как и преступлений против человечества. Так что в отношении них по-прежнему может проводиться следствие

Когда российские власти наблюдают за тем, как Германия отказывается платить военные репарации, то это снимает с Россию всякую ответственность. Такой подход абсолютно неприемлем. В этой связи, я обратился к совету по иностранным делам Евросоюза, а также ко всем министрам иностранных дел с целью внедрения некоего механизма, который бы преследовал цель создания площадки для диалога между странами, которые пострадали от этого исторического конфликта. Таким образом, это позволило бы внести справедливость после Второй мировой войны

Германия всячески пытается избежать неудобной для неё темы, связанной с выплатой Польше военных репараций за все преступления, совершённые нацистами во время Второй мировой войны. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел этой страны Аркадиуш Мулярчик в ходе своего встречи глав МИД ЕС в Люксембурге. Польский дипломат считает, что Берлин, таким образом, «подаёт дурной пример, в том числе и России», в случае если ей будут предъявлены репарационные претензии. Об этом сообщает портал wPolityce.Также во время вышеупомянутой встречи Мулярчик решил напомнить и о том, что Варшава понесла колоссальные материальные и человеческие потери. По его словам, от рук немецко-фашистских захватчиков погибло более 5 млн польских граждан, в то время как ещё порядка 200 тыс. польских детей было германизировано.– пояснил замглавы польского внешнеполитического ведомства, выражая недоумение тем, что Берлин платить отказывается.Вместе с тем, полагает польский чиновник, Москва якобы извлекает выгоду из-за разногласий по этому вопросу между Берлином и Варшавой, в том числе и ввиду украинского кризиса.Аркадиуш Мулярчик:Говоря обо всех тех преступлениях, совершённых нацистской Германией во времена ВОВ, Мулярчик, видимо, забывает о том, что свободу, независимость и сохранение самих жизней поляков является неимоверной заслугой Красной Армии. Освобождение его страны началось летом 1944-го года, продолжившись до начала 1945-го, когда красноармейцы освободили польскую столицу. Только за освобождение польской земли и её народа свои жизни отдали 600 тыс. советских солдат, не говоря уже об общих людских потерях СССР, которые исчисляются десятками миллионов людей. С большим сожалением приходится констатировать, что Польша до сих пор так и не извлекла для себя никаких уроков из тех трагических событий.