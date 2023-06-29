Военное обозрение
Войти Регистрация

Замминистра иностранных дел Польши выразил недоумение в связи с отказом Берлина выплачивать Варшаве репарации

8
Замминистра иностранных дел Польши выразил недоумение в связи с отказом Берлина выплачивать Варшаве репарации

Германия всячески пытается избежать неудобной для неё темы, связанной с выплатой Польше военных репараций за все преступления, совершённые нацистами во время Второй мировой войны. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел этой страны Аркадиуш Мулярчик в ходе своего встречи глав МИД ЕС в Люксембурге. Польский дипломат считает, что Берлин, таким образом, «подаёт дурной пример, в том числе и России», в случае если ей будут предъявлены репарационные претензии. Об этом сообщает портал wPolityce.


Также во время вышеупомянутой встречи Мулярчик решил напомнить и о том, что Варшава понесла колоссальные материальные и человеческие потери. По его словам, от рук немецко-фашистских захватчиков погибло более 5 млн польских граждан, в то время как ещё порядка 200 тыс. польских детей было германизировано.

Данный вопрос является важным с точки зрения международного права, ведь исходя из общих принципов цивилизованного мира, у военных преступлений нет срока давности, равно как и преступлений против человечества. Так что в отношении них по-прежнему может проводиться следствие

– пояснил замглавы польского внешнеполитического ведомства, выражая недоумение тем, что Берлин платить отказывается.

Вместе с тем, полагает польский чиновник, Москва якобы извлекает выгоду из-за разногласий по этому вопросу между Берлином и Варшавой, в том числе и ввиду украинского кризиса.

Аркадиуш Мулярчик:

Когда российские власти наблюдают за тем, как Германия отказывается платить военные репарации, то это снимает с Россию всякую ответственность. Такой подход абсолютно неприемлем. В этой связи, я обратился к совету по иностранным делам Евросоюза, а также ко всем министрам иностранных дел с целью внедрения некоего механизма, который бы преследовал цель создания площадки для диалога между странами, которые пострадали от этого исторического конфликта. Таким образом, это позволило бы внести справедливость после Второй мировой войны

Говоря обо всех тех преступлениях, совершённых нацистской Германией во времена ВОВ, Мулярчик, видимо, забывает о том, что свободу, независимость и сохранение самих жизней поляков является неимоверной заслугой Красной Армии. Освобождение его страны началось летом 1944-го года, продолжившись до начала 1945-го, когда красноармейцы освободили польскую столицу. Только за освобождение польской земли и её народа свои жизни отдали 600 тыс. советских солдат, не говоря уже об общих людских потерях СССР, которые исчисляются десятками миллионов людей. С большим сожалением приходится констатировать, что Польша до сих пор так и не извлекла для себя никаких уроков из тех трагических событий.
Использованы фотографии:
https://www.bundestag.de/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:14
    +1
    Еще этих придется лечить от исторического беспамятства.
    1. grem
      grem Сегодня, 12:21
      0
      с отказом Берлина выплачивать Варшаве репарации

      Они евреям не успевают выплачивать ,а тут вы еще нарисовались и украина тоже требует хе хе
      Шольц рявкни в очередь ВСЕ шакалы !!! Россия пока жива wassat
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:21
      0
      Короче, в Фатерланде, вежливо сказали ляхам, "пилите гири"...

      Садимся спокойно перед экраном. Неспешно "потягиваем" российский квасок... И ждем с интересом, когда эти ребята начнут друг другу "рвать манишки"...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:17
    -1
    Тоже не могу понять ,почему " ливерная колбаса " не хочет выплатить репорации полякам?Ждёт окрика из за лужи?Любимой женой выбрана Польша и она вооружается получше бундесвера.1 триллион для Германии не деньги.Жмот этот Шольц.Поляков уже госдеповская собака покусала и это не излечить.Есть только один вариант вылечить польскую элиту.
  3. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:19
    0
    Уроки не идут впрок России, столько распылили ресурсов, а главное жизней на историческом пути во благо непонятного кого и чего. Докатились, что населения в огромной стране немногим больше, чем в мизерной Японии, вся дорога в демографических ямах и провалах.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:19
    0
    Москва якобы извлекает выгоду из-за разногласий по этому вопросу между Берлином и Варшавой, в том числе и ввиду украинского кризиса.

    и тут краину приплели.... ну не слова без краины.... wassat
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:19
    0
    Идиотизм и жадность в одном флаконе и получаем укро-поляка в чистом виде.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:20
    0
    Польский дипломат считает, что Берлин, таким образом, «подаёт дурной пример, в том числе и России», в случае если ей будут предъявлены репарационные претензии.

    Что они хотят получить от Германии - плевать.
    От России только 50%, если взять за 100% всю руку: