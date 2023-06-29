«У русских тысячи танков в защищённых местах, до которых мы не можем достать»: Подоляк фактически обвинил Запад в недостатке боеприпасов у ВСУ

У нас нехватка ракет, у нас ограниченные возможности авиации . Мы не можем поражать каналы снабжения армии России. А линия фронта у нас растянулась на 1800 км при площадях заминированных территорий в 20 тысяч кв.км.

У русских тысячи танков в защищённых местах, до которых мы не можем достать. У них ещё 360 тысяч солдат.

Украинские чиновники, сознавая, что с «молниеносным контрнаступательным рывком» возникли, мягко говоря, затруднения, начинают искать виноватых. При этом виновниками того, что контрнаступление фактически не двигается глубже, чем на 2-3 км, уже четвёртую неделю подряд, выставляются все вокруг, только не сами представители военно-политического руководства Украины. Виновников пытается обозначить и русофоб Михаил Подоляк, занимающий должность советника главы офиса Зеленского.В интервью испанской прессе Подоляк заявил, что контрнаступление пока не продвигается, так как украинская армия испытывает нехватку боеприпасов. По словам Подоляка, Запад поставил не то количество боеприпасов, которое могло бы позволить ВСУ добиться значительного успеха.Как видно, мало-помалу украинские чиновники начинают делать информационный накат на своих главных спонсоров с обвинениями в их адрес. Мол, если бы не «скупость» Запада, Подоляк бы уже давно гулял по набережной Ялты…Украинский чиновник:Далее Подоляк начал жаловаться на оборонительные линии российских Вооружённых сил «с бункерами, траншеями, выставленной артиллерией и ракетными системами».Подоляк: