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«У русских тысячи танков в защищённых местах, до которых мы не можем достать»: Подоляк фактически обвинил Запад в недостатке боеприпасов у ВСУ

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«У русских тысячи танков в защищённых местах, до которых мы не можем достать»: Подоляк фактически обвинил Запад в недостатке боеприпасов у ВСУ

Украинские чиновники, сознавая, что с «молниеносным контрнаступательным рывком» возникли, мягко говоря, затруднения, начинают искать виноватых. При этом виновниками того, что контрнаступление фактически не двигается глубже, чем на 2-3 км, уже четвёртую неделю подряд, выставляются все вокруг, только не сами представители военно-политического руководства Украины. Виновников пытается обозначить и русофоб Михаил Подоляк, занимающий должность советника главы офиса Зеленского.


В интервью испанской прессе Подоляк заявил, что контрнаступление пока не продвигается, так как украинская армия испытывает нехватку боеприпасов. По словам Подоляка, Запад поставил не то количество боеприпасов, которое могло бы позволить ВСУ добиться значительного успеха.

Как видно, мало-помалу украинские чиновники начинают делать информационный накат на своих главных спонсоров с обвинениями в их адрес. Мол, если бы не «скупость» Запада, Подоляк бы уже давно гулял по набережной Ялты…

Украинский чиновник:

У нас нехватка ракет, у нас ограниченные возможности авиации. Мы не можем поражать каналы снабжения армии России. А линия фронта у нас растянулась на 1800 км при площадях заминированных территорий в 20 тысяч кв.км.

Далее Подоляк начал жаловаться на оборонительные линии российских Вооружённых сил «с бункерами, траншеями, выставленной артиллерией и ракетными системами».

Подоляк:

У русских тысячи танков в защищённых местах, до которых мы не можем достать. У них ещё 360 тысяч солдат.
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35 комментариев
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  1. ddmitrij
    ddmitrij Сегодня, 12:28
    +19
    Поплачь ещё, рожа нацисткая! У русских ещё и лагеря в Сибири есть для таких как ты. А специально для "арийцев" и рудники урановые найдутся.
    1. Комментарий был удален.
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 12:42
      +3
      Цитата: ddmitrij
      Поплачь ещё, рожа нацисткая! У русских ещё и лагеря в Сибири есть для таких как ты. А специально для "арийцев" и рудники урановые найдутся.

      не ну это уж очень гуманно, всей шайке киевского упыря и всем их женам и детям одно место - за ноги на виселице как Муссолини
      1. Григорий_Николаев
        Григорий_Николаев Сегодня, 13:41
        -3
        а детей то за что? вот так с "праведного" гнева и начинается фашизм! привелегия на точку и угол зрения дана каждому, а вот привелегию оставаться людьми при этом, надо завоевывать ..
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 14:42
        0
        Цитата: rotkiv04
        не ну это уж очень гуманно, всей шайке киевского упыря и всем их женам и детям одно место - за ноги на виселице как Муссолини

        Это - не наш метод! После Победы понадобиться много рабочих ... ног, разминировать Нэньку...
    3. grem
      grem Сегодня, 13:00
      +7
      «У русских тысячи танков в защищённых местах, до которых мы не можем достать»:

      Ну у вас укросаксы было даже больше ,после развала СССР !
      Где ВСЕ ?

      Ну это ладно ..А ВОТ это что было падлы ?

      Весь Советский народ строил это все !!!!
      Идем дальше ..Где судоверфь ,где даже авианосцы могли строить ???

      Ну и выстрел в голову укросаксов ..

      Кровью сердце обливается смотря на все ..Там еще ракетно -космическая отрасль Моторостроение и многое другое ..Одних складов НЗ на 5 лет войны интенсивной ..ВСЕ растащили и продали падлы !!!!!!!
      А харьковская псих клиника Союзного значения ? Разогнали всех и начались майданы с кастрюлями ..
      Работаем мужики !!
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 13:18
        +6
        Где ВСЕ ?

        Да им это все не надо. Они палками копалками море вырыли а камнями динозавров истребили.
        К тому же на всех этих фотках слишком сложные для хохл ов объекты. Если они на птур молятся и детей именем святого джавелина нарекают, то ТУ-160 просто должен в шок вгонять.
        1. grem
          grem Сегодня, 13:48
          +2
          Цитата: bk316
          Где ВСЕ ?

          Да им это все не надо. Они палками копалками море вырыли а камнями динозавров истребили.
          К тому же на всех этих фотках слишком сложные для хохл ов объекты. Если они на птур молятся и детей именем святого джавелина нарекают, то ТУ-160 просто должен в шок вгонять.

          Таки да Володя ..! Наши парни все правильно делают на фронте hi
          Такое прощать нельзя ...
        2. Пауль Зиберт
          Пауль Зиберт Сегодня, 14:19
          0
          ВСУ не могут контрнаступать, потому что наткнулись на русскую линию обороны...
          Какая подлость!..
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:28
    +5
    Неблагодарная с к о т и н а..Вам на халяву подкинули всякого разного,а плачитесь.Вперед,на мины и к Бандере ,без пересадки
  3. Rage66
    Rage66 Сегодня, 12:28
    +3
    У русских тысячи танков в защищённых местах, до которых мы не можем достать. У них ещё 360 тысяч солдат.

    Сказал Подоляк и заплакал crying
    1. grem
      grem Сегодня, 13:51
      0
      Цитата: Rage66
      У русских тысячи танков в защищённых местах, до которых мы не можем достать. У них ещё 360 тысяч солдат.

      Сказал Подоляк и заплакал crying

      Хитро улыбаясь одновременно ))))
  4. nemec55
    nemec55 Сегодня, 12:29
    -11
    Капец он не знает что у нас кроме как т-34 т-55 уже ничего практически нет. Может он про Армату?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:08
      0
      После этой войны Армата у вас появится. Поставим вам в Берлине рядом с Т-34 новый памятник освободителям.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:34
    +2
    очередной- дай!....................................................................................................
    1. Овсиговец
      Овсиговец Сегодня, 13:30
      +1
      На каждое украинское "дай" ответим русским " ну ннннна ****")))
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:36
    +3
    У русских тысячи танков в защищённых местах, до которых мы не можем достать
    Это мурло опять сожалеет, что ВСУ не могут обстреливать всю территорию России. А поэтому дайте, дайте более современное и дальнобойное. И ведь, что-то, но дадут. С этими уже заканчивать необходимо ударами по их берлогам, а не раздумывать когда "начинать".
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 12:44
    +2
    "Хорошему танцору всегда мешают парные органы между ног" wassat
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:45
    +3
    «У русских тысячи танков в защищённых местах, до которых мы не можем достать»: Подоляк фактически обвинил Запад в недостатке боеприпасов у ВСУ
    Баба Яга... Тфу, дядя Сэм сказал, что вам дали ВСЁ ЧТО НАДО, отставить п счать, ноги в руки и вперёд, в поля, могилизироватся!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:12
      +2
      Во-во. Ноги - в руки belay после полей....
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:47
    +2
    На западе не то дали, не так научили.... , как всегда, по классике -" Да гранаты у него не той системы".
  10. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:48
    +2
    По словам Подоляка, Запад поставил не то количество боеприпасов, которое могло бы позволить ВСУ добиться значительного успеха.

    Как видно, мало-помалу украинские чиновники начинают делать информационный накат на своих главных спонсоров с обвинениями в их адрес. Мол, если бы не «скупость» Запада, Подоляк бы уже давно гулял по набережной Ялты…

    laughing Млин, очень надеюсь, что скоро этих "побирушек" будут их же оружейные спонсоры из окна выпроваживать?! А то видишь ли им "гранаты не той системы" и не в том количестве предлагают: wink
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 12:52
    +4
    При чем здесь танки? ЕС и США требуют контранступа, собираете мужчин со всей Украины, пару миллионов, все, что осталось, даете дубинки и в атаку. Утилизация должна ускориться, хозяин требует, раб исполняет.
  12. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:53
    +1
    У русских тысячи танков

    Намекает на то, что нужно не менее тысячи Леопардов?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:55
      +2
      у шароварных столько экипажей не наберётся
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 13:06
        +1
        Цитата: Nexcom
        у шароварных столько экипажей не наберётся

        Тю...делов то.Всего то 4000 человек.На двухнедельные курсы в страны Европы ..делов то.Тем более опыт уже имеется.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 13:16
          +1
          Дык на двухнедельных курсах шароварные научатся только как залезать-вылезать и где садится в Лео... laughing
          Как можно танком научится управлять и воевать на нём не имея никакого опыта до того и не зная языка?
          Там же не на мове всё подписано, явно же.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 14:47
        0
        Цитата: Nexcom
        у шароварных столько экипажей не наберётся

        Негров натолкают, скажут - в солярии обгорели хлопцы...
  13. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 12:54
    +3
    Мол, если бы не «скупость» Запада, Подоляк бы уже давно гулял по набережной Ялты…

    Как душа чукчи после смерти попадает на ВДНХ, так душа бандеровца попадает в Крым.
    Буданов уже с 30 мая витает по Крыму.
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:55
    +3
    Сынок, если "у русских ТЫСЯЧИ танков" - вам абзац по-любому, и поставлять нечего - бесполезно... Иди с "президентом" прямую линию занюхни лучше
  15. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 13:03
    +2
    У Пригожина подсмотрел? Боеприпасов у них нет - пропили и забаянили за 30 лет незалежности все что можно. Теперь понимаю откуда слово незалежность - ну не залежалось ничего у них lol
  16. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:05
    +1
    "Les Russes ont des milliers de chars..." à Kiev commencent ils à faire des cauchemars ou ils voient des milliers chars deferlant sur Kiev ? :-)
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:24
    +1
    Вот теперь и будут футбол гонять, Запад:
    " ...Мы Вам всё дали, а Вы профукали..." ; Украина: "... Вы нам дали мало...".
  18. Комментарий был удален.
  19. AVA77
    AVA77 Сегодня, 13:32
    0
    У них ещё 360 тысяч солдат.
    Это чё, он только сейчас узнал.

    Так то википедия говорит 146,425 млн человек в России.
  20. BlacTiger74
    BlacTiger74 Сегодня, 14:16
    0
    Не удивлюсь , если этот подляка в конечном итоге заявит что-то типа : Мы просили у вас ЛЕОПАРДЫ !!! А вы что нам подогнали , какие-то леопёрдики ??? )))
  21. isv000
    isv000 Сегодня, 14:40
    0
    «У русских тысячи танков в защищённых местах, до которых мы не можем достать»

    И это только те танки, про которые вы знаете! Остальное "вынырнет" неожиданно и вам это не понравиться!