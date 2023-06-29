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На Украине под мобилизацию попадут даже опекуны инвалидов из-за острой нехватки живой силы на фронте

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На Украине под мобилизацию попадут даже опекуны инвалидов из-за острой нехватки живой силы на фронте

Ситуация на фронтах крайне сложная, ведь колоссальные потери, которые несут ВСУ в ходе своего контрнаступления вынуждают их пускать на пушечное мясо всех без разбора. Этого в первую очередь требует Запад, явно недовольный ходом «контрнаступа». Таким образом, ввиду острой нехватки живой силы под мобилизацию, организованную киевским режимом, попадут теперь даже опекуны инвалидов.


В этой связи, Верховная Рада Украины приняла поправки в законопроект о прохождении воинской службы. Так, в соответствии с новыми изменениями, мобилизации отныне будут подвергаться все те лица, у которых жена (муж), родители жены (мужа) имеют инвалидность I и II группы при условии, что у них есть иные трудоспособные лица, обязанные содержать их по закону.

Отметим, что всеобщая мобилизация, объявленная ранее в Киеве, Ивано-Франковской и Черниговской областях, распространилась даже на тех, кто не получил повестки. Этих лиц обязали также прийти в военкомат, ведь в случае неявки они понесут уголовную ответственность.

Кстати говоря, в этом контексте также стоит отметить, что мобилизация, проводящаяся украинскими властями, равно как и уже давно переполненные кладбища – яркий пример проблем украинской армии. С большим сожалением приходится констатировать, что равнодушие к числу погибших граждан во имя утопической мечты о «скором вступлении этой страны в НАТО и ЕС», вскоре после «победы», будут вынуждать Киев принимать любые условия, лишь бы пополнить ряды ВСУ новыми инструментами, поскольку для Украины люди это всего лишь расходный материал.

При этом мобилизационный ресурс на Украине остаётся внушительным, но если киевский режим растратит и его, то Украина может окончательно лишиться большей части трудоспособного мужского населения.
Использованы фотографии:
https://www.mil.gov.ua/
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29 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:53
    +8
    Все вполне закономерно. Укры честно « наскакали» себе эти проблемы. Одни- скакали. Вторые- молчали.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:05
      +1
      Вопрос... а до хуторян, западенцев когда дойдёт, не в смысле подумать, а в смысле могилизации ускоренной, интенсивной?
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 14:13
        +2
        западенцев когда дойдёт, не в смысле подумать, а в смысле могилизации ускоренной, интенсивной?

        Так дошло уже. Ивано-франковск не особо на востоке.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 14:19
          0
          Повальной\поголовной мобилизации у них нет, пока, а там дальше и до них дойдёт ... всех\многих тех, кто тузиками грелки рвал, загребут, что б они на полях свои "таланты" проявляли ...
      2. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 14:26
        -1
        как откроем второй Белорусский фронт - возьмем Луцк, Ровно, Житомир
        - так начнется поголовная могилизация уже и западной украины
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:14
      -2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Укры честно « наскакали» себе эти проблемы.

      Думаешь, у нас лучше? Да как бы не так.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:54
    0
    Украина может окончательно лишиться большей части трудоспособного мужского населения.
    Природа не терпит пустоты - придут другие: поляки, турки, румыны, венгры....
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:13
      +2
      Венгры сказали не пойдут, турки тоже не дурачки, поляки с румынами и трибалтами могут. Их остальной запад всё равно за людей не считает. Хотя они и друг друга то за людей не считают. Там каждый мнит себя венцом творения по-моему
      1. sailor Roman
        sailor Roman Сегодня, 14:34
        0
        Поляки, да и остальная Европа, как только почувствуют настоящую силу России и опасность быть битыми, потеряют поддержку США, потребуют переговоры о мире, сдадут Украинцев и лишат их всякой поддержки. Да и НАТО будет расколото.
  3. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 13:55
    +1
    А куда же теперь людям деться с украины? Если нет денег на проход за границу и нет сельской родни, где спрятаться и пересидеть?
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:59
      +3
      Цитата: Peter1First
      А куда же теперь людям деться с украины? Если нет денег на проход за границу и нет сельской родни, где спрятаться и пересидеть?


      прежде чем скакать и о нагиляке какой то кричать , надо думать и высказывать свою жизненную позицию, а не хата с краю..... а сейчас в окопы
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:00
      +1
      Цитата: Peter1First
      где спрятаться и пересидеть?

      так сюда и ломануться, у нас же границы открыты, бандерлоги туда сюда шастают как буд-то и войны нет
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:56
    +2
    Сдаётся мне, что есть некое противоречие между фактом призыва опекунов и всеобщей мобилизацией в некоторых областях и утверждением "мобилизационный потенциал остаётся внушительным".

    Если бы он, действительно, был бы внушительным, то поиск по сусекам был бы не нужен. А так - каждое новое изменение не только даёт новых людей, но и что-то серьёзно нарушает в тылу, не зря же такие ограничения существовали. Теперь, например, смертность инвалидов резко вырастет. Плюс ранее работающие женские руки теперь будут ухаживать за инвалидами.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:09
      0
      Кажется,это более всего пропагандистская,идеологическая накачка..Я имею в виду обьявление о всеобщей мобилизации.Ресурс в них еще есть,хотя из видео заметно,что в городах стало меньше шастающих прохожих
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:29
      -1
      Цитата: parabyd
      Теперь, например, смертность инвалидов резко вырастет.

      Я тоже какое то время был опекуном над инвалидом. Фикция, одним словом. За опекунство полагалось 1 200 рублей. И стаж по уходу за инвалидом.
  5. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:57
    +1
    Цитата: Uncle Lee
    Природа не терпит пустоты - придут другие: поляки, турки, румыны, венгры....


    Румыны и венгры не придут, а уйдут. Причем вместе с территориями. Поляки уже приходят и опять же за территориями.
    Да, природа не терпит пустоты. И куски несостоявшегося государства будут притянуты более успешными соседями.
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:58
    +2
    Скоро и инвалидов брать начнут! Еслидетей 15 лет не выпускают из страны.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:58
    +1
    На Украине под мобилизацию попадут даже опекуны инвалидов из-за острой нехватки живой силы на фронте
    да хоть сами инвалиды, голосовали - ПОЛУЧИТЕ!!!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:41
      -1
      Цитата: Василенко Владимир
      да хоть сами инвалиды, голосовали - ПОЛУЧИТЕ!!

      А вот давайте присядем на лавочку, посидим и покурим тихо-мирно. За то, что они голосовали, должны получить? Или мы должны получить? Мы ведь тоже голосовали.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:03
    0
    мобилизационный ресурс на Украине остаётся внушительным, но если киевский режим растратит и его, то Украина может окончательно лишиться большей части трудоспособного мужского населения.
    . Очевидное и вероятное! Земля Украины опустеет и восстанавливается будет долго, по объективным причинам.
  9. t-12
    t-12 Сегодня, 14:09
    +2
    поскольку для Украины люди это всего лишь расходный материал
    ... в отличие от других стран, правительства которых ценят и берегут солдат.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:16
      -1
      Цитата: t-12
      в отличие от других стран, правительства которых ценят и берегут солдат.

      Это про нас ?
  10. Попандос
    Попандос Сегодня, 14:11
    0
    то Украина может окончательно лишиться большей части трудоспособного мужского населения.

    Ну тогда, через определённое время закончатся любые украинцы, может где-то сохранятся, если попадут в Красную книгу.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:11
    0
    Земли Украины освобождают от лишнего населения .Часть (наиболее молодую и здоровую ) забрали себе . Остальных в землю ..............
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:11
    0
    Будем продолжать до окочания украинских юнит...
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:18
    +1
    Украина может окончательно лишиться большей части трудоспособного мужского населения.
    А нам стоит сегодня переживать по этому поводу? Они скакали, орали, угрожали, в 2014 начали войну на Донбассе. Сегодня ее продолжают и при этом пока не попал в плен люто ненавидит Россию и русских. Поэтому даже если начнут уже в украинских городах стрелять друг друга, то и хрен (корешок) с ними. Достали уже до ручки особенно киевские рожи с постоянными угрозами.
    1. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 14:49
      0
      А не по нашему ли ТВ рассказывали что Майдан устроила небольшая ( относительно остального населения) кучка людей? А тут у Вас вдруг резко всё население поддержало? "Люто ненавидят Россию и русских" А Вы сами то украинцев сильно любите? Наверняка читает что их не должно существовать.
  14. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:23
    0
    А как они хотели? Американцы честно заявили -до последнего украинца. Сейчас наспех сколотят пару-тройку механизированных бригад и в очередной "контрнахрюк" !
  15. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 14:29
    0
    А Россия, оставляя Херсон, вывезла всех мужчин от 18-60 ? Или их сейчас мобилизуют в ВСУ ?