Ситуация на фронтах крайне сложная, ведь колоссальные потери, которые несут ВСУ в ходе своего контрнаступления вынуждают их пускать на пушечное мясо всех без разбора. Этого в первую очередь требует Запад, явно недовольный ходом «контрнаступа». Таким образом, ввиду острой нехватки живой силы под мобилизацию, организованную киевским режимом, попадут теперь даже опекуны инвалидов.В этой связи, Верховная Рада Украины приняла поправки в законопроект о прохождении воинской службы. Так, в соответствии с новыми изменениями, мобилизации отныне будут подвергаться все те лица, у которых жена (муж), родители жены (мужа) имеют инвалидность I и II группы при условии, что у них есть иные трудоспособные лица, обязанные содержать их по закону.Отметим, что всеобщая мобилизация, объявленная ранее в Киеве, Ивано-Франковской и Черниговской областях, распространилась даже на тех, кто не получил повестки. Этих лиц обязали также прийти в военкомат, ведь в случае неявки они понесут уголовную ответственность.Кстати говоря, в этом контексте также стоит отметить, что мобилизация, проводящаяся украинскими властями, равно как и уже давно переполненные кладбища – яркий пример проблем украинской армии. С большим сожалением приходится констатировать, что равнодушие к числу погибших граждан во имя утопической мечты о «скором вступлении этой страны в НАТО и ЕС», вскоре после «победы», будут вынуждать Киев принимать любые условия, лишь бы пополнить ряды ВСУ новыми инструментами, поскольку для Украины люди это всего лишь расходный материал.При этом мобилизационный ресурс на Украине остаётся внушительным, но если киевский режим растратит и его, то Украина может окончательно лишиться большей части трудоспособного мужского населения.