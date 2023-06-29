Премьер Венгрии: Президент России перед началом конфликта высоко оценивал Вооруженные силы Украины

Как известно, многие на Западе, Украине и даже в России считают, что якобы в Москве недооценили украинскую армию и рассчитывали на то, что смогут достаточно быстро с ней справиться, но эти планы не оправдались.Однако глава венгерского правительства Виктор Орбан, один из немногих европейских лидеров, проводящих достаточно независимую политику, не согласен с этим утверждением. Как пишет немецкое издание Bild, Орбан сказал, что российский президент Владимир Путин оценивал украинскую армию перед началом вооружённого конфликта «как сильную и хорошо оснащенную».Венгерский лидер заявил, что такое мнение Путин высказал ему 1 февраля 2022 года, когда он был с визитом в Москве. По словам Орбана, президент России также сказал тогда, что в случае возникновения конфликта, он «будет очень, очень сложным». Однако несмотря ни на что Путин уверен, что время на стороне России, отметил премьер-министр Венгрии.Орбан также в очередной раз призвал к прекращению огня и переговорам для спасения людских жизней и добавил, что в ходе его встречи с Путиным перед конфликтом российский президент высказывался за мирное урегулирование отношений с Украиной.Напомним, что власти Венгрии не раз выступали против введения антироссийских санкций и усиливающихся военных поставок Украине.