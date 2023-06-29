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Премьер Венгрии: Президент России перед началом конфликта высоко оценивал Вооруженные силы Украины

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Премьер Венгрии: Президент России перед началом конфликта высоко оценивал Вооруженные силы Украины

Как известно, многие на Западе, Украине и даже в России считают, что якобы в Москве недооценили украинскую армию и рассчитывали на то, что смогут достаточно быстро с ней справиться, но эти планы не оправдались.


Однако глава венгерского правительства Виктор Орбан, один из немногих европейских лидеров, проводящих достаточно независимую политику, не согласен с этим утверждением. Как пишет немецкое издание Bild, Орбан сказал, что российский президент Владимир Путин оценивал украинскую армию перед началом вооружённого конфликта «как сильную и хорошо оснащенную».

Венгерский лидер заявил, что такое мнение Путин высказал ему 1 февраля 2022 года, когда он был с визитом в Москве. По словам Орбана, президент России также сказал тогда, что в случае возникновения конфликта, он «будет очень, очень сложным». Однако несмотря ни на что Путин уверен, что время на стороне России, отметил премьер-министр Венгрии.

Орбан также в очередной раз призвал к прекращению огня и переговорам для спасения людских жизней и добавил, что в ходе его встречи с Путиным перед конфликтом российский президент высказывался за мирное урегулирование отношений с Украиной.

Напомним, что власти Венгрии не раз выступали против введения антироссийских санкций и усиливающихся военных поставок Украине.
Использованы фотографии:
Википедия/неизвестный автор
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:31
    +4
    Было неверно оценено не состояние ВСУ,а состояние общества,зараженное русофобией.Это стыдливо не замечалось и не бралось в расчет.
  2. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 13:40
    +4
    Можно подумать состояние наших ВС оценили верно, да? И тут оказалось что подворотничок определенной толщины и ширины пришитый по всем правилам никак не помогает в реальной войне...
  3. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 13:43
    0
    Оценивал, да недооценил. Недооценил прежде всего западные системы связи, мониторинга и управления войсками. Армия ВСУ даже с лютым дефицитом ком состава может эффективно воевать, т.к. управляется дистанционно специалистами НАТО. Что уж там говорить, если даже у солдат камеры с трансляцией с места, вся бронетехнка с маяками и компьютерами и соединена в сеть, целеуказание, координация совместных действий. А наши связисты оказались ещё хуже, чем о них думали, мало того что "не имеющие аналогов" АЗАРТы толком не работают, они ещё и пеленгуются на ура, о чем свидетельствуют баофенги на фото из штабов, и высокие цифры потерь связистов и штабистов от хаймарсов.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:57
      0
      «будет очень, очень сложным».
      Не то слово ! Сложнее некуда !
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:57
    0
    Премьер Венгрии: Президент России перед началом конфликта высоко оценивал Вооруженные силы Украины
    Сие не очень... понятно.
    Имеем, то что имеем... главное, что б оно нас не поимел.
    Что и почему, какие то сомнения? Так СТРАННОГО больше, чем можно допускать в подобных обстоятельствах.
  5. t-12
    t-12 Сегодня, 14:02
    0
    якобы в Москве недооценили украинскую армию и рассчитывали на то, что смогут достаточно быстро с ней справиться
    А на что рассчитывали? На многолетнюю войну с бесконечными штурмами в духе Первой мировой? Дорогие пропагандисты, вы хотя бы думайте немного, что пишете.