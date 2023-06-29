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Отставной вице-маршал ВВС Великобритании: Украина, вероятно, никогда не возьмёт под контроль Крым и Донбасс

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Отставной вице-маршал ВВС Великобритании: Украина, вероятно, никогда не возьмёт под контроль Крым и Донбасс

Отставной вице-маршал Королевских ВВС Великобритании Шон Белл относится к тем военным экспертам, которые предпочитают объективно оценивать происходящее на Украине, перспективы украинского конфликта и даже критикуют безудержную поддержку Западом киевского режима ради все более мифической победы над Россией. Хотя записать его в сторонники России тоже никак нельзя.


Еще в январе, когда было объявлено, что ряд стран НАТО готовы все-таки предоставить Украине свои танки, Белл предостерег британское правительство от передачи Киеву английских ОБТ Challenger 2. По его мнению, данные танки очень сложны в управлении, напичканы электроникой и не принесут пользы ВСУ. Как оказалось, западная техника не только сложна в управлении, но и еще неплохо уничтожается российскими военными, что стало очевидно в ходе все-таки начавшегося «контрнаступления» украинской армии.

На этот раз в эфире британской радиостанции Times Radio отставной военачальник ВВС Великобритании выразил свое мнение об общих перспективах российско-украинского конфликта. Он обратил внимание, что если для Украины это противостояние давно уже стало полномасштабной войной, то российская армия по-прежнему ведет боевые действия в рамках спецоперации. Это говорит о том, что президент РФ Владимир Путин уверен в успехе ограниченной кампании и не считает нужным поднимать ее уровень или менять цели СВО.

Для Украины, наоборот, такая сдержанность России означает, что Киев явно переоценил свои силы, поддержку Запада, продолжая настаивать на полной победе над Россией и возврате всех земель, считает Белл.

Если вы изучите эти вопросы, то придете к выводу, что это, возможно, не выигрышная война для Украины. Украина, вероятно, никогда не освободит Крым и Донбасс

— уверен экс-вице-маршал.

В такой ситуации на Западе все чаще задумываются, а иногда и открыто заявляют, что пора определиться с той географической и политической чертой, на которой следует остановить военный конфликт, продолжил Белл.

По его убеждению, в частности, Великобритания испытывает слишком много внутренних проблем, чтобы продолжать поддерживать Украину до бесконечности. Среди них рост инфляции, падение уровня жизни британцев, критическое истощение военных арсеналов. Все это должно заставить правительство пересмотреть свою политику в отношении помощи Киеву.

Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, но мы не можем продолжать в том же духе

— заключил отставной вице-маршал Королевских ВВС.
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20 комментариев
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  1. ALEXX.
    ALEXX. Сегодня, 13:25
    +3
    Вице-маршал прав как никогда, молодец.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 13:44
      +3
      Они всегда говорят правду как только становятся экс и вице )))
      1. Злой_критик
        Злой_критик Сегодня, 14:34
        0
        Вице все же думаю будет лишним здесь)
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:27
      0
      Цитата: ALEXX.
      Вице-маршал прав как никогда, молодец.

      Допрыгается - пенсию отнимут и на "Миротворец" внесут. В Европе таких не любят.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:27
    0
    Нет, не возьмёт: главная их задача, это отстоять Восточные Кресы.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Нет, не возьмёт: главная их задача, это отстоять Восточные Кресы.

      От мёртвого осла уши! Дырку от бублика!
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:50
        0
        Украина, вероятно, никогда не освободит Крым и Донбасс
        Судя по всему прорывов ждать не приходится - с обеих сторон...Так и будет толкотня на одном месте, с гибелью людей. А вот надолго ?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:27
    0
    Отставной вице-маршал ВВС Великобритании: Украина, вероятно, никогда не возьмёт под контроль Крым и Донбасс
    . Это понятно... а что от той Украины останется вообще, об этом он не хочет задуматься, по рассуждать?
    Отставной, все таки, ему уже можно.... высказать свое мнение, а не то, что хотят слышать всякие болтуны недоумки?!
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 13:29
    0
    Отставной вице-маршал ВВС Великобритании: Украина, вероятно, никогда не возьмёт под контроль Крым и Донбасс

    Я вам больше скажу: окраина не увидит в зеркале саму себя, причём очень даже скоро!
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:29
    0
    Остановить конфликт по какой линии?Да по Гринвичу...Шутка юмора..Но в каждой шутке же что то есть?
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:30
    0
    Великобритания испытывает слишком много внутренних проблем, чтобы продолжать поддерживать Украину до бесконечности.
    Но это по его убеждению,британское правительство,считает иначе
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:32
    0
    Отставной вице-маршал Королевских ВВС Великобритании Шон Белл относится к тем военным экспертам, которые предпочитают объективно оценивать происходящее на Украине

    и так понимаю в меньшинстве... в основном краину пинают под зад... ждут суперпуперконтрнаступ....
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:38
    0
    это, возможно, не выигрышная война для Украины. Украина, вероятно, никогда не освободит Крым и Донбасс
    Отставной вице маршал правильно оценивает обстановку, но заметьте, как осторожно говорит употребляя "возможно", "вероятно". И закончил с упором нато что
    Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, но мы не можем продолжать в том же духе
    Видно, что отставник имеет большой жизненный опыт общения с теми кто упертый в своем стремлении "победить" Россию и не хочет лишних неприятностей для себя на старости лет. И это понятно.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:47
    0
    Не для этого он всю жизнь служил, чтоб в преклонном возрасте попасть под раздачу СЯО. К Новому году эту же песню затянет Милли...., служил, служил, вот она долгожданная пенсия!!!! А тут упс, недоумки трибалты с пшеками и конченным наркоманом хотят 3 мировую замутить. А оно им надо с их пенсией то.
  10. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 13:52
    -2
    НАТО готовы все-таки предоставить Украине свои танки

    Если бы не мямлила наша власть, рисуя красные линии, которые уже ни для кого не являются какой-то критической чертой, а сказала бы твёрдо, что в случае поставки оружия, обучения всуков, обеспечением разведки и связью, они автоматически являются участниками и слова подтверждаются конкретным ответом, то никаких поставок не было бы... А так сидят, мямлят: "давайте жить дружно"...
    Не дзюдоист он нисколько, тем более не полковник КГБ...
    1. marswell
      marswell Сегодня, 14:01
      0
      Ну вы то точно мастер спорта майор Чингачгук))) Да еще и стратег и политик отменный)))
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:35
        -1
        Да еще и стратег и политик отменный
        ..да прально Ильнур свои мысли изложил...мосты надо было мочить ещё в начале СВО и начинать надо было с западных областей внау..всё равно ещё тогда терять было нечего..тем более империя лжи Россию в нагляк обворовала
  11. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:30
    0
    Украина, вероятно, никогда не освободит Крым и Донбасс
    ....то есть у вице-бывшего маршала ещё теплится надежда.....а зря...ну к5ак бы то ни было от этого его словоблудия ни чего не поменяется
  12. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:33
    0
    Поразительное открытие вице-маршала, он наконец-то догадался. А вот действующие ну никак не поймут что к чему. Видимо всему виной ношение фуражки, она затрудняет им кровообращение в голове и препятствует процессу мышления.
    Ведь как в отставке, экс или просто какой-нибудь бывший, так все понимает...
  13. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 14:44
    0
    Пожалуй он прав, после того как накрылся пригожинский мятеж и вероятность гражданской войны в России. Шанс у них будет только если развалить нас изнутри. Впрочем, теперь я ничего не исключаю, особенно когда это касается бритов