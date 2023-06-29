Отставной вице-маршал ВВС Великобритании: Украина, вероятно, никогда не возьмёт под контроль Крым и Донбасс

Отставной вице-маршал Королевских ВВС Великобритании Шон Белл относится к тем военным экспертам, которые предпочитают объективно оценивать происходящее на Украине, перспективы украинского конфликта и даже критикуют безудержную поддержку Западом киевского режима ради все более мифической победы над Россией. Хотя записать его в сторонники России тоже никак нельзя.
Еще в январе, когда было объявлено, что ряд стран НАТО готовы все-таки предоставить Украине свои танки, Белл предостерег британское правительство от передачи Киеву английских ОБТ Challenger 2. По его мнению, данные танки очень сложны в управлении, напичканы электроникой и не принесут пользы ВСУ. Как оказалось, западная техника не только сложна в управлении, но и еще неплохо уничтожается российскими военными, что стало очевидно в ходе все-таки начавшегося «контрнаступления» украинской армии.
На этот раз в эфире британской радиостанции Times Radio отставной военачальник ВВС Великобритании выразил свое мнение об общих перспективах российско-украинского конфликта. Он обратил внимание, что если для Украины это противостояние давно уже стало полномасштабной войной, то российская армия по-прежнему ведет боевые действия в рамках спецоперации. Это говорит о том, что президент РФ Владимир Путин уверен в успехе ограниченной кампании и не считает нужным поднимать ее уровень или менять цели СВО.
Для Украины, наоборот, такая сдержанность России означает, что Киев явно переоценил свои силы, поддержку Запада, продолжая настаивать на полной победе над Россией и возврате всех земель, считает Белл.
Если вы изучите эти вопросы, то придете к выводу, что это, возможно, не выигрышная война для Украины. Украина, вероятно, никогда не освободит Крым и Донбасс
— уверен экс-вице-маршал.
В такой ситуации на Западе все чаще задумываются, а иногда и открыто заявляют, что пора определиться с той географической и политической чертой, на которой следует остановить военный конфликт, продолжил Белл.
По его убеждению, в частности, Великобритания испытывает слишком много внутренних проблем, чтобы продолжать поддерживать Украину до бесконечности. Среди них рост инфляции, падение уровня жизни британцев, критическое истощение военных арсеналов. Все это должно заставить правительство пересмотреть свою политику в отношении помощи Киеву.
Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, но мы не можем продолжать в том же духе
— заключил отставной вице-маршал Королевских ВВС.