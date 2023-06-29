Отставной вице-маршал ВВС Великобритании: Украина, вероятно, никогда не возьмёт под контроль Крым и Донбасс

Если вы изучите эти вопросы, то придете к выводу, что это, возможно, не выигрышная война для Украины. Украина, вероятно, никогда не освободит Крым и Донбасс

Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, но мы не можем продолжать в том же духе