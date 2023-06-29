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Названы сроки первого полёта перспективного регионального пассажирского самолёта ТВРС-44 «Ладога»

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Названы сроки первого полёта перспективного регионального пассажирского самолёта ТВРС-44 «Ладога»

Создание нового перспективного регионального пассажирского самолета ТВРС-44 "Ладога" вышло на этап постройки первого опытного образца, разработчики обещают представить его до конца 2023 года. Об этом сообщил начальник отдела продаж воздушных судов Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Александр Иванов.


Опытный образец нового регионального пассажирского самолета будет готов к концу этого года, затем последуют наземные и летные испытания. Первый полет самолета запланирован на первый квартал 2024 года, во втором квартале к испытаниям должен присоединиться второй летный образец "Ладоги". Планы УЗГА довольно смелые, уже в конце 2024 года они планируют получить на самолет сертификат типа и в 2025-м выйти на серийное производство.

В настоящий момент мы приступили к постройке первого опытного образца, который согласно графику опытно-конструкторских работ должен быть построен до конца этого года. В конце 2024 года мы планируем получить сертификат типа на данное воздушное судно, а в 2025 году уже наладить серийное производство

- заявил Иванов.

На данный момент компания уже имеет заказ на 53 самолета, первые 15 планируется изготовить в 2025 году, далее выпускать по 25 самолетов в год.

Самолет ТВРС - 44, получивший название "Ладога" – это турбовинтовой региональный пассажирский самолет в классе 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших самолетов данного класса. Разрабатывается на АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в Екатеринбурге на базе созданного еще во времена Советского Союза чехословацкого самолета L-610, так и не пошедшего в серию. Новый двигатель для "Ладоги" создан на основе ТВ7-117СТ-01, разработанного для пассажирского самолета Ил-114-300. В отличие от базового, он имеет замкнутую масляную систему и новый генератор переменного тока с более высокой частотой вращения, а также другие изменения в конструкции, делающие расход топлива минимальным для самолетов такого класса. Заявленная мощность на взлетном режиме - 2400 л.с.

В конструкции ТВРС-44 используется множество узлов и комплектующих от других российских самолетов, уже запущенных в производство. Это ускоряет его создание, а также удешевляет серийный выпуск.
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:11
    +4
    В добрый путь, земляки!
    Чтобы всё получилось!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:16
    +2
    Я так понимаю,что это удлиненный вариант Л410,с новыми двигателями и оборудованием.Очень нужный самолет
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:32
      +2
      Это вариант Л610 - увеличенный 410. Двигателей для 410го и Ил114 у нас нет пока.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:11
        +1
        L410 больше производится у нас не будет.
        УГМК (владелец) продал завод в Чехии и права на торговую марку. Машинокомплекты тоже кончились.
        УЗГА теперь будет только обслуживать уже произведенные борта. Но цены вкрутил конские. Одну недособранную Элку (из последних, примерно 80% готовности) уже разобрали на запчасти (двигатели не пришли из Чехии, санкции)
        Так что для нас Элка закончилась....

        Жаль, неплохой самолётик был.
  3. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 13:19
    +1
    Зелёный свет самолёту! Чтобы у него жизнь была отличной!
  4. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 13:22
    -2
    Чем Ил-114 не устраивает?
    Все уже отработано, испытания не нужны.
    Но здесь видимо премии, награды, откаты и т.д
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:30
      +1
      Для Ил114 и 112 нет двигателя. 114й будет запускаться я этим же ТВД . Но 114 тяжелее и больше.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:32
      +1
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Чем Ил-114 не устраивает?
      Все уже отработано, испытания не нужны.
      Но здесь видимо премии, награды, откаты и т.д

      Кроме "премий" и "откатов", если хоть немного шевелить извилинами и хотябы поверхностно проанализировать эту тему, можно увидеть что комплектующие на ил приходили с территории бывшего союза, не только из других республик, но и с предприятий, которые сейчас уже отсутствуют или переквалифицированны на другие цели. Поэтому рождение наукоёмких и технологически сложных изделий происходят так сложно. Фактически приходится многое делать с нуля.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:23
    0
    Надеюсь хоть наши авиаторы порадуют на фоне постоянного негатива
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:28
    +1
    Сколько ещё СССР даёт после своей смерти....
    Сейчас понятно, но нужно возраждать alma-mater и НИИ для фундаментальных исследований.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:28
    0
    Это какой из вариантов: л410 или Л610? Судя по моторам 610 и аналог ан140
    1. Игорь Исаков
      Игорь Исаков Сегодня, 13:36
      +1
      Ни -то, ни другое... Меренков (главный конструктор Ан-140), имеет богатый опыт и своё видение... Да, ТЗ Л-610 взято за основу, НО, дальнейшие ассоциации и инсинуации НЕУМЕСТНЫ! ТВРС-44 - БУДЕТ САМЫЙ "РУССКИЙ" САМОЛЁТ... КАК И МЕРЕНКОВ.
  8. Игорь Исаков
    Игорь Исаков Сегодня, 13:32
    +2
    Меренков - МОЛОДЕЦ! На фоне развала ИЛЬЮШИНА, уверенно делает нужную стране работу. Непосредственная поддержка Мишустина вдохновляет!
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:43
    -1
    на основе ТВ7-117СТ-01

    А он что, есть? Он хотя бы летные испытания прошел? (На Ил-112 не считаются).
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:25
    +1
    На данный момент компания уже имеет заказ на 53 самолета, первые 15 планируется изготовить в 2025 году,

    Самолет прошел уже все испытания и имеет сертификат летной годности ? Когда это интересно прошло и никакой не было инфы в сми
  11. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:37
    0
    Поразительно похож на L-410 документацию на который нам полностью недавно передали чехи, им он без надобности, а нам старушка Элька еще, видимо, долго послужит.
    Хотя-бы в качестве основы для проектирования, хотя и ее происхождение весьма спорно, ведь у нас, на момент ее рождения был свой вариант от КБ Антонова, как две капли воды похожий на нее, но Эльке дали зеленый свет для того чтобы не обижать партнеров по Соцсодружеству (по крайней мере так гласит легенда).
    Надеюсь это все-же будет не полное копирование, а что-то поддерживающее отечественного производителя?