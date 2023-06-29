Американские экономисты предполагают наступление нового суперцикла в мировой экономике

Американские эксперты прогнозируют наступление в самое ближайшее время очередного 30-летнего суперцикла в мировой экономике.Издание Bloomberg опубликовало прогноз, основывающийся на так называемых "волнах Кондратьева" - разработанной советским ученым концепции, согласно которой предполагается цикличность глобальной экономики. Каждый цикл длится около 30 лет и делится на два периода, в течение первого из которых происходит рост цен на сырьевые ресурсы, а на протяжении второго наблюдается стабильная рецессия.Согласно прогнозам американских экономистов, новый цикл, в течение которого будут расти цены на сырье, начнется уже 30 июня текущего года. На основании проведенного анализа авторы опубликованной в Bloomberg статьи проанализировали свои графики индекса спотовых цен сырьевых товаров, согласно которым индекс сырья показывал рост на протяжении первой половины 1990-х годов, вследствие чего достиг максимума в 2008-м, после чего начал опускаться к значениям, которые отмечались в начале 1990-х.Таким образом, можно отметить завершение 30-летнего цикла и скорое начало нового. Аналогичная ситуация наблюдалась с начала 1960-х по конец 1970-х годов прошлого века.Стоит отметить, что единого взгляда на периодичность "волн Кондратьева" не существует, однако, согласно наиболее распространенному определению, постулируется следующая периодизация циклов: первый цикл – 1803–1847 годы, второй – 1847–1891, третий – 1891–1934, четвертый – 1934–1978. В настоящее время, согласно этой теории, продолжается пятый цикл, который близок к своему завершению.