Военное обозрение
Войти Регистрация

Американские экономисты предполагают наступление нового суперцикла в мировой экономике

10
Американские экономисты предполагают наступление нового суперцикла в мировой экономике

Американские эксперты прогнозируют наступление в самое ближайшее время очередного 30-летнего суперцикла в мировой экономике.


Издание Bloomberg опубликовало прогноз, основывающийся на так называемых "волнах Кондратьева" - разработанной советским ученым концепции, согласно которой предполагается цикличность глобальной экономики. Каждый цикл длится около 30 лет и делится на два периода, в течение первого из которых происходит рост цен на сырьевые ресурсы, а на протяжении второго наблюдается стабильная рецессия.

Согласно прогнозам американских экономистов, новый цикл, в течение которого будут расти цены на сырье, начнется уже 30 июня текущего года. На основании проведенного анализа авторы опубликованной в Bloomberg статьи проанализировали свои графики индекса спотовых цен сырьевых товаров, согласно которым индекс сырья показывал рост на протяжении первой половины 1990-х годов, вследствие чего достиг максимума в 2008-м, после чего начал опускаться к значениям, которые отмечались в начале 1990-х.

Таким образом, можно отметить завершение 30-летнего цикла и скорое начало нового. Аналогичная ситуация наблюдалась с начала 1960-х по конец 1970-х годов прошлого века.

Стоит отметить, что единого взгляда на периодичность "волн Кондратьева" не существует, однако, согласно наиболее распространенному определению, постулируется следующая периодизация циклов: первый цикл – 1803–1847 годы, второй – 1847–1891, третий – 1891–1934, четвертый – 1934–1978. В настоящее время, согласно этой теории, продолжается пятый цикл, который близок к своему завершению.
Использованы фотографии:
Pixabay
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:25
    +1
    Согласно прогнозам американских экономистов, новый цикл, в течение которого будут расти цены на сырье, начнется уже 30 июня текущего года.
    . Вопрос... а почему цены на сырье должны/будут расти??? Ресурсов станут добывать меньше или их просто негде будет взять, те, которые нужны???
    Где то, как то экономики будут расти и ресурсов потребуется больше??? А где, а почему???
    Кстати, из тех ресурсов какой то товар будут производить и на него найдётся платежеспособный потребитель??? А где, а кто это такой, а почему?
    В общем, вопросы, вопросы....
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:33
      +1
      Цитата: rocket757
      Согласно прогнозам американских экономистов, новый цикл, в течение которого будут расти цены на сырье, начнется уже 30 июня текущего года.
      . Вопрос... а почему цены на сырье должны/будут расти??? Ресурсов станут добывать меньше или их просто негде будет взять, те, которые нужны???
      Где то, как то экономики будут расти и ресурсов потребуется больше??? А где, а почему???
      Кстати, из тех ресурсов какой то товар будут производить и на него найдётся платежеспособный потребитель??? А где, а кто это такой, а почему?
      В общем, вопросы, вопросы....

      Цены на сырьё будут расти, потому что Эуропка отказалась от дешёвого российского сырья и украла российские активы. Фактически она объявила дефолт, превратив свои деньги в никчёмные фантики. Я бы вообще продавал в Европу сырье только за золото.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 13:54
        0
        Можно за головы специалистов, вместе с технологиями и ниокр.
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 13:37
      -1
      Цены вырастут потому, что так говорит теория разработанная советским учёным, но которой мы почему-то узнаем из американских СМИ. А почему конкретно они вырастут, это частности.
      ..
      Хотя почему мы узнаем из буржузных источников, мне известно.
      И кстати если открытие сделал советский учёный то и прогноз сделал он, а не американские экономисты.
      1. agond
        agond Сегодня, 13:47
        0
        Цитата: rocket757
        . Вопрос... а почему цены на сырье должны/будут расти??? Ресурсов станут добывать меньше или их просто негде будет взять, те, которые нужны???
        Где то, как то экономики будут расти и ресурсов потребуется больше??? А где, а почему???
        Кстати, из тех ресурсов какой то товар будут производить и на него найдётся платежеспособный потребитель??? А где, а кто это такой, а почему?
        В общем, вопросы, вопросы....

        Цикличность , это подмеченная регулярная повторяемость , позволяет прогнозировать без знания причин, в чем то похоже на приметы по погод\е
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:19
      0
      Цитата: rocket757
      Вопрос... а почему цены на сырье должны/будут расти??? Ресурсов станут добывать меньше или их просто негде будет взять, те, которые нужны???
      Где то, как то экономики будут расти и ресурсов потребуется больше??? А где, а почему???
      Кстати, из тех ресурсов какой то товар будут производить и на него найдётся платежеспособный потребитель??? А где, а кто это такой, а почему?
      В общем, вопросы, вопросы....

      Всё просто - все эти "циклы" и "прогнозы" выдумывают "генералы прошедших войн".
      Помнится, в институте на высшей математике это называлось экстраполяцией. Да вот беда - экстраполяция худо-бедно работает в математике, а в экономике или геополитике как-то не очень. Потому что появляются кучи новых, не поддающихся прогнозированию, сиюминутных факторов, переворачивающих все долгосрочные прогнозы с ног на голову.

      Соблазн "поверить алгеброй гармонию" математически, а не на кофейной гуще, предсказать будущее, конечно, велик. Но как К.Маркс, при всей значимости своего "Капитала", не ввёл в товарно-денежные отношения, например, жадность или подлость, так и эти "прогнозисты" прогнозируют чего-то там в своём, идеальном, мире (ну, как в физике понятие "идеальный газ" - не лучше или хуже любого другого газа, а усреднённый, лишённый особенностей реального).

      Зато, если случится "пальцем в небо попасть", начинают сыпаться всякие прижизненные и посмертные ништяки. Ну, а нет - так и нет...
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:53
    0
    В подгонке нужного ответа на вопрос запад собаку сьел. Грабили рф сырье было дешевым, захотели вообще всё за бесплатно в своей гордыне от успехов грабежа забрать, сырье подорожало и вариантов больше нет снизить цену, вемком теории подгонять под реал ное положение дел. А не дразнить медведя что религия мешала?-мы сами вам за бусы последние трусы снимали а вы жировали там у себе за лужей. Парозительные паразиты эти амерзы.
  3. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 14:04
    0
    Цитата: rocket757
    Вопрос... а почему цены на сырье должны/будут расти??? Ресурсов станут добывать меньше или их просто негде будет взять, те, которые нужны???
    Где то, как то экономики будут расти и ресурсов потребуется больше??? А где, а почему???
    Кстати, из тех ресурсов какой то товар будут производить и на него найдётся платежеспособный потребитель??? А где, а кто это такой, а почему?
    В общем, вопросы, вопросы....


    1. Ресурсов станут добывать меньше. Прежде всего из-за снижения инвестиций в их добычу. Ну и плюс "зеленая повестка", добыча ресурсов не очень хорошо отражается на экологической обстановке.
    2. Экономика (реальная) растет и будет расти в странах Азии (КНР, Индия) и Африки, в первую очередь. Поскольку некогда отсталые страны все больше развивают свою индустрию, они все меньше торгуют сырьем и все больше - готовой продукцией (даже если лишь на внутренних рынках).
    3. Численность среднего класса в КНР давно превзошла численность населения США. Индийцы тоже богатеют. Среди востребованных на мировом рынке товаров - оружие и остальное, что нужно в военных конфликтах.
  4. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 14:18
    0
    Эконометристы - забавные ребята. Поиграют циферками, напишут статейку, индекс цитирования себе поднимут... Думать - это не к ним.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:28
    0
    Как эти циклы Кондратьева взаимосвязаны с реальной экономикой и событиями в мире ? По мне так мы стоим на пороге грандиозного кризиса ,а тут рост цен на сырье предсказывают