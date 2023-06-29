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Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы о генерале Суровикине

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Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы о генерале Суровикине

Российский президент Владимир Путин работает с главой Министерства обороны РФ и начальником Генерального штаба ВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию в СМИ о генерале армии Сергее Суровикине.


Ранее ряд СМИ стал распространять информацию, якобы генерал армии Суровикин, занимающий посты главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ и заместителя командующего Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации, был причастен к выступлению ЧВК «Вагнер». Сам генерал несколько дней не появляется в медийном пространстве. Правда, назвать генерала Суровикина медийной персоной, вряд ли возможно, но на это конспирологи особого внимания не обращают.

Как отметил Песков, Путин «работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений внутри министерства, то это я вас прошу обращаться к министерству». Таким образом, пресс-секретарь главы российского государства ответил на вопрос о том, что происходит с генералом Суровикиным и сохраняет ли президент к нему доверие.

Кстати, Кремль уже опроверг данные о том, что Суровикин якобы мог быть осведомлен о подготовке выступления ЧВК «Вагнер». Песков подчеркнул, что сейчас вокруг темы военного мятежа будет много «пересудов» и «спекуляций», дав понять, что доверять всей информации не следует, в том числе, если она касается мнимой причастности российских генералов к выступлению ЧВК 23-24 июня 2023 года.

Напомним, что 23-24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» заняли Ростов-на-Дону и начали движение колонн бронетехники и автомобилей в сторону Москвы. Данные действия были квалифицированы руководством страны как попытка вооруженного мятежа.
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28 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:42
    +10
    Пора было положить конец лжи западной прессы. Сегодня в испанской прессе об аресте генерала Суровикина oни сказали много лжи и глупостей. Суровикин, есть видео, где он просил Пригожина остановить его восстание. Он слишком ценный генерал, чтобы Россия могла обойтись без него.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:49
      -15
      Пока что генерал Суровикин знаменит лишь Херсонской перегруппировкой.
      1. Володин
        Володин Сегодня, 13:51
        +16
        Цитата: Бородач
        Пока что генерал Суровикин знаменит лишь Херсонской перегруппировкой.

        Лютое передёргивание.

        А три линии обороны на Запорожском направлении, а более 600 ракетно-бомбовых ударов по тыловым объектам противника с уничтожением матбазы на десятки миллиардов долларов и тысяч "воителей перемоги" - это что, ветром надуло? Или Дед Мороз в мешке принёс?
        1. JD1979
          JD1979 Сегодня, 14:11
          -8
          Цитата: Володин
          А три линии обороны на Запорожском направлении, а более 600 ракетно-бомбовых ударов по тыловым объектам противника с уничтожением матбазы на десятки миллиардов долларов и тысяч "воителей перемоги" - это что, ветром надуло? Или Дед Мороз в мешке принёс?

          Всё исключительно сам, своими ручками заносил на позиции и объекты ВСУ)))

          Вас не смущает следующее?

          Кстати, Кремль уже опроверг данные о том, что Суровикин якобы мог быть осведомлен о подготовке выступления ЧВК «Вагнер».

          Т.е. Кремль прямым текстом сказал что хенерал занимается чем угодно, но не руководством и не в курсе что происходит на территории и с подразделениях находящихся в зоне его ответственности.
          Эпические.... сами же признались в своем непрофессионализме, неисполнении прямых обязанностей, что в зоне военных действий всегда квалифицировалось однозначно - измена родине. Но предатель у нас тот, кого достало видеть предательство со стороны высшего командования)))
          1. bk316
            bk316 Сегодня, 14:17
            +4
            на территории и с подразделениях находящихся в зоне его ответственности.

            Вагнер не был в этот момент на фронте, вагнер не часть МО.
            С какой стати он в зоне ответственности Суровикина?
          2. svp67
            svp67 Сегодня, 14:21
            +2
            Цитата: JD1979
            Т.е. Кремль прямым текстом сказал что хенерал занимается чем угодно, но не руководством и не в курсе что происходит на территории и с подразделениях находящихся в зоне его ответственности.

            "Вагнер" НЕ НАХОДИЛСЯ в его зоне ответственности. Где Мелитополь и где Луганск, Вы хотя бы на карте взгляните
          3. Володин
            Володин Сегодня, 14:44
            0
            Цитата: JD1979
            Всё исключительно сам, своими ручками заносил на позиции и объекты ВСУ)))

            Если вы имеете хоть какое-то представление о военной службе, то к чему это написано? Или, по-вашему, должность командующего (в том числе сокомандующего операцией) предполагает не командование личным составом, а "своими ручками носить что-то на позиции и в окопы"...
            Это всё равно что сказать: "а какое отношение тренер сборной имеет к тому, что команда забила голы в ворота соперника - не он же сам забивал"...
            М-да...
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 13:44
    -2
    Часто задаваемый вопрос :"кто отдал приказ на вылет самолётов против Вагнера?" Наверное-командующий ВКС Суровикин.
    А кто ещё может командовать лётчикам?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:04
      -1
      Часто задаваемый вопрос :"кто отдал приказ Вагнеру на выступление против ВС РФ?" Наверное-"командующий" вагнером Пригожин.
      А кто ещё может командовать вагнерам? laughing
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 14:17
      0
      А кто ещё может командовать лётчикам?

      Любой другой летчик от комэска.
    3. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 14:34
      0
      А вы знаете задачи и наряд сил и средств? В моем понимании не зная задач нельзя и понять, что то , что вообще можно обсуждать... дождемся конкретики может быть...
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:46
    -4
    Очередные байки из "Института пчеловодства"©
    ©В.Пелевин
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:46
    0
    попытка вооруженного мятежа.
    Предательство, удар в спину, переворот, мятеж - и все закончилось тихо-лихо в Белоруссии ! Все участвовавшие получат медаль "За замену Родины"!
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:12
      -1
      В союзном государстве замены Родины быть не может.
    2. JD1979
      JD1979 Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Все участвовавшие получат медаль "За замену Родины"!

      Они получат шанс не сдохнуть от идиотизма командования, а вы можете получить шанс заменить их на передовой, ну или ваши дети если вы вышли из призывного возраста) радуйтесь)
  5. Комментарий был удален.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:49
      +5
      Курить положено в строго отведённых местах!
  6. dementor873
    dementor873 Сегодня, 13:48
    +3
    Странно было видео, где он призывал Вагнер остановится и одуматься, а теперь выходит его решили под шумок убрать эффективные менеджеры с Алтая?
    С завода пропало оборудование, по результатам проверки сел сторож Василий.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:06
      +2
      А кого решили убрать дефективные менеджеры? request
  7. Комментарий был удален.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:08
      +3
      Никак не вина ни Пригожина, ни вагнеровцев? belay
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:01
    +1
    Сейчас либерасты начнут накидывать на вентилятор, чтобы побольше народу измарать.....
    1. Комментарий был удален.
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 14:20
      -3
      Цитата: Uprun
      Сейчас либерасты начнут накидывать на вентилятор, чтобы побольше народу измарать.....

      К сожалению не только либералы. Многие " знаменитые " патриоты соловьями заливаются , как по команде начали обличать ЧВК Вагнер . Считаю , что лучше бы промолчали , или не так топорно вещали .... о ударах в спину и т.д . Виновны не одни музыканты . Виновных много с обеих сторон ... Понимаю , нельзя во время боевых действий устраивать "походы справедливости ". Тянуть ситуацию на себя . Но и закрывать глаза ни противоположную сторону создавшую проблему стране не стоит . Необходимо честно сказать о возникшем конфликте МО и ЧВК . Кто в чём не прав . В России народ не глуп . Всё поймёт правильно .
  9. certero
    certero Сегодня, 14:02
    -1
    Время сейчас непростое поэтому как в известной поговорке Я подумал подумал и ничего не стал писать в комментарии.
  10. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 14:03
    +1
    "Вагнер" содержался полностью за счёт государства, но управляли им, как выяснилось, антигосударственные люди. Где же была пресловутая "вертикаль"? Уж не в доле ли? " У нас боевые потери...". За которые никто не отвечает.

    https://yandex.ru/video/touch/preview/2340083371858273205
    1. Александр Расмухамбетов
      Александр Расмухамбетов Сегодня, 14:13
      +2
      Ха а у нас никто и не за что и не отвечает,давноооооооооооооо.
  11. _просто
    _просто Сегодня, 14:21
    -1
    В ТГ ЦИПСО прописалось... Работают дружно и оперативно, негодяи. Всё началось как раз после информации, которая дошла, что, мол, хотят внести разлад и дискредитировать Суровикина (или Путина) и взбудоражить общественность. Многие ведутся. На фоне последних событий это закономерно. Нужно напрячь критическое мышление.
  12. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 14:29
    +1
    Тем временем Песков продолжал открывать рот: "В отношении Путина действует особый режим эпидемиологической безопасности, но он не смог отказать жителям Дербента, — Песков"

    А родственникам погибших на Ил-22 отказал.
  13. Radikal
    Radikal Сегодня, 14:31
    -1
    Цитата: svp67
    Цитата: JD1979
    Т.е. Кремль прямым текстом сказал что хенерал занимается чем угодно, но не руководством и не в курсе что происходит на территории и с подразделениях находящихся в зоне его ответственности.

    "Вагнер" НЕ НАХОДИЛСЯ в его зоне ответственности. Где Мариуполь и где Луганск, Вы хотя бы на карте взгляните

    Смотря на какую глядеть - Гугл, или ГШ СССР soldier
  14. spirit
    spirit Сегодня, 14:37
    -1
    Правда, назвать генерала Суровикина медийной персоной, вряд ли возможно, но на это конспирологи особого внимания не обращают.

    Когда пропадал Залужный редакцию это не волновало, и его списали на покойника)А теперь кто не верит оф источникам с нашей стороны конспирологи.Двойные стандарты и лицемерие hi