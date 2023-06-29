Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы о генерале Суровикине

Российский президент Владимир Путин работает с главой Министерства обороны РФ и начальником Генерального штаба ВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию в СМИ о генерале армии Сергее Суровикине.Ранее ряд СМИ стал распространять информацию, якобы генерал армии Суровикин, занимающий посты главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ и заместителя командующего Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации, был причастен к выступлению ЧВК «Вагнер». Сам генерал несколько дней не появляется в медийном пространстве. Правда, назвать генерала Суровикина медийной персоной, вряд ли возможно, но на это конспирологи особого внимания не обращают.Как отметил Песков, Путин «работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений внутри министерства, то это я вас прошу обращаться к министерству». Таким образом, пресс-секретарь главы российского государства ответил на вопрос о том, что происходит с генералом Суровикиным и сохраняет ли президент к нему доверие.Кстати, Кремль уже опроверг данные о том, что Суровикин якобы мог быть осведомлен о подготовке выступления ЧВК «Вагнер». Песков подчеркнул, что сейчас вокруг темы военного мятежа будет много «пересудов» и «спекуляций», дав понять, что доверять всей информации не следует, в том числе, если она касается мнимой причастности российских генералов к выступлению ЧВК 23-24 июня 2023 года.Напомним, что 23-24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» заняли Ростов-на-Дону и начали движение колонн бронетехники и автомобилей в сторону Москвы. Данные действия были квалифицированы руководством страны как попытка вооруженного мятежа.