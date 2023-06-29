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Специальный курс начальной военной подготовки вводится для учеников старших классов российских школ

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Специальный курс начальной военной подготовки вводится для учеников старших классов российских школ

Ученики российских школ пройдут специальный курс начальной военной подготовки, учебную программу НВП разработали совместно Минобороны и Минпросвещения России. Об этом сообщил эксперт Главного военно-политического управления МО Михаил Бородин.


Начальная военная подготовка вводится для старшеклассников, внеурочная программа, созданная с опытом специальной военной операции, предусматривает занятия по девяти учебным модулям. Особый упор делается на практические занятия, военно-тактические и военно-спортивные игры. В итоге школьники должны получить знания и умения на уровне военнослужащего мотострелковых войск, освоить приемы тактической медицины и управление беспилотниками. По словам Бородина, в НВП будет входить: тактическая, огневая и инженерная подготовка, связь, беспилотники, медицина и РХБ защита, курс рассчитан на 5 дней.

Занятия по девяти учебным модулям: тактическая подготовка, огневая подготовка, впервые был введен предмет "Основы технической подготовки и связи", в рамках которого обучающиеся знакомятся с техникой вооруженных сил, с основами управления беспилотными летательными аппаратами, работой по связи. Также новый предмет введен - инженерная подготовка, очень важный предмет, как показала практика проведения специальной военной операции. Не забыли про классический предмет "Радиационная, химическая и биологическая защита", военно-медицинская подготовка - это военная, тактическая медицина, то есть те навыки, которые необходимы военнослужащим во время боевых действий

- заявил представитель Минобороны.

В прошлом году Минпросвещения сообщило о планах включения в предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) курса начальной военной подготовки для учеников 10-11 классов. Планировалось запустить два курса, один из которых будет посвящен медицине, второй - военной подготовке.
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31 комментарий
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:44
    +9
    старое, доброе НВП... пора возвращаться к истокам! yes
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 13:49
      +13
      А ведь у нас в свое время и военрук был, и школьное "бомбоубежище" и даже школьный тир с мелкашками и даже марголиными...
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:27
        0
        А у меня в 60-е в школе не было НВП. Автомат разбирать/собирать на время учился только в УОПП-51 (Уч. отряд подводного плавания), там и стрелял впервые, аж 9 патронов выдали на рыло. На ПЛ вроде были "Калаши", но в "консервированном" виде, верхнюю вахту несли с карабинами.
        И только в институте на военной кафедре, студенты, бывшие пограничники, научили грамотно отделять затвор от затворной рамы с поршнем - простым движением вперед-назад, чему на флоте никто не научил. А именно этот элемент разборки, занимал больше всего времени, пока не выковыришь затвор.... laughing request
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 14:15
      -2
      Это не НВП, это "основы безопасности и защита Родины"
    3. grem
      grem Сегодня, 14:32
      0
      Цитата: Mouse
      старое, доброе НВП... пора возвращаться к истокам! yes

      Пора уже давно и чтобы отставники с боевым опытом были и должность зам . директора не ниже И главное полномочия ,без сяких там либерных штучках и видео ..!
      Рявкнул на всю школу и все затихло ,даже мухи с женщинами учителями !!!!!
      Вот настоящее НВП ! И Советская школа образования лучшая в мире была ..Учились ВСЕ ,даже раздолбаи !!!
      Даже Президенты США это признали ,когда мы Гагарина запустили в космос
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 13:53
    +6
    На НВП я узнал, как шинелью можно остановить танк, на труде - как держать напильник, на истории - какие бывают красивые женщины-училки... feel За школой я попробовал в первый раз "Золотую осень"...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:12
      0
      Основы безопасности и защиты Родины-так будет называться новый курс с сентебря будущего года.Я так понимаю,что это расширенный курс ОБЖ.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:33
      0
      И как, "зашкольное" образование не стерло начальное? "Напильник" держится при виде женщин? lol
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 13:53
    -1
    учебную программу НВП разработали совместно Минобороны и Минпросвещения России.

    И кто этот разработчик, интересно очень. Премию ему надо выдать. А что такое тактическая медицина, так мы её ещё в начальных классах начала 80-х годов имитировали, девки вязали раненых, раненые громко стонали и на девок опирались. А некоторых еще и на носилках таскали.
  4. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 13:54
    +9
    Давно пора не только вводить начальную военную подготовку, но и заняться кардиональной модернизацией российского образования!
    Нам не нужны нажимальщики кнопок!
    Нам нужны мечтатели, творцы и созидатели!
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:55
    +2
    . По словам Бородина, в НВП будет входить: тактическая, огневая и инженерная подготовка, связь, беспилотники, медицина и РХБ защита, курс рассчитан на 5 дней.

    Всё хорошо. Но что значит 5 дней? 70 часов или как? Или пять занятий?
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:56
    +4
    Да, целых 5 дней, это круто..... Только теория по ОМП с практической отработкой надевания противогаза и ОЗК займет целый день. Снова полумеры, недомеры для галочки и отчета? Походу, снова ставиться цель недоучить..... Было раньше НВП раз в неделю, но на протяжении 2-х лет...., зачем изобретать велосипед? Не хочется рыться в архивах....., ну не было тогда компьютеров.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 14:01
    +2
    Шарахались шарахались в сторону западных "стандартов",а теперь,похоже, всё образование потихоньку возвращается к советскому "стандарту"......НВП,уроки труда,астрономия и т.д. всё ЭТО было.Пацаны знали что "шерхебель" это не премьер -министр Израиля,а "тренчик" не замок на штанах.....
  8. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 14:02
    -9
    Опять превращают страну в военнизированный лагерь? Кто хочет и так пойдет по военной тропе, а другим зачем, опять готовятся к большой войне? Я против, минусуйте вояки мне по....
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:12
      +2
      Быть гражданином своей страны, значит быть готовым ее защищать. Житель от гражданина отличается. Нет?
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:14
      +1
      Так все войны начинаются тогда, когда их никто не ждёт, а там уже некогда будет изучать что к чему....
    3. Галеон
      Галеон Сегодня, 14:24
      0
      Когда вас, не дай Бог, конечно, собьет автомобиль, или вы потеряете сознание на улице, и рядом не окажется никого, кто мог бы оказать вам первую помощь, вы уже не вспомните об отсутствии медицинских навыков у окружающих. Но в просвещенном обществе такие знания и умения оказались бы кстати и вовремя. Si vis pacem, para bellum.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:06
    +1
    Наконец решились ввести НВП. По крайней мере старшеклассники освоят навыки обращения с оружием, азы связи, инженерной подготовки. Это лишним не будет тем более кому придется служить срочную службу, да и те кто пойдет в военные училища будут обладать первичными навыками. Школу заканчивал в далеком 1971 г и хотя к десятому классу умел обращаться с оружием (от "Марголина", "Нагана", ТТ, ПМ до АКМ и ПК) , отлично стрелял, но на НВП скучно не было.
  10. Ватервейс 672
    Ватервейс 672 Сегодня, 14:06
    +1
    Тир был в старом карьере у нас в школе, из мелкашки там стреляли . На уроки НВП нужно было ходить в военной рубашке, где- то рублей 7 стоила. После 9-го класса ездили на недельные сборы, командовали нами там сержанты из в/ч. Стреляли из калаша по поднимающимся мишеням на полигоне.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:16
      0
      На НВП были у нас обязательно мужские галстуки к школьному костюму.На фото,вероятно школа в одной из южных республик
      1. Ватервейс 672
        Ватервейс 672 Сегодня, 14:29
        0
        Я закончил школу в 76 году. Школьных костюмов у нас не было, девчонки носили форменные платья с фартуками. Военные рубашки нужно было покупать самим - и девчонкам, и пацанам. Носили эти рубашки не только на уроки НВП, но, бывало, и на другие уроки - удобно.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:06
    -1
    Вопросов нет, полезные знания на все времена.
  12. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:11
    0
    Это не будет иметь смысла без госидеологии. Кого и что молодому человеку готовиться защищать? Родина вообще это понятие многосоставное и немного размытое, сейчас это не только преемственность славных истории и культуры, кремли Руси и дворцы имперского периода, но и толпы многонационалов с набитыми нарокотой карманами, политики, не отвечающие за свои слова, дни толерантности в школах при формальном запрете питушиной пропаганды, ненавидящая государственность либерда во всех учреждениях образования. Будет он учиться сражаться за это?
  13. Dekimen
    Dekimen Сегодня, 14:13
    0
    Интересно было бы посмотреть программу обучения, если это сборка-разборка АК и надевание противогаза на время, то пустое. Мое мнение - необходимо кратно увеличить количество часов на физвоспитание, начиная с детского сада. Посмотришь на будущих защитников, 70-80% дрыщи компьютерные, не осанки, не мышц, нету и навыков по выживанию хотя бы на природе. Без этого, грошь цена бойцу. Как окопы рыть и блиндажи строить, как пешие марши с боевой выкладкой на десяток-другой км? Все остальное - ерунда. Нас четыре года на военной кафедре учили, и то толку мало.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:24
      0
      А что, физкультуру в школе тоже отменили? За военную кафедру - отношение к "пиджакам" в войсках было специфическое, военная кафедра в институте, то же самое, что и уроки НВП в школе, военный ВУЗ другое дело.
  14. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 14:19
    0
    Помню к нам на ОБЖ, тогда оно плавно перешло из НВП, пришёл опер. Принёс дубинки, обычную и телескопическую, шлем, щит, броник, пистолет. Все рассказал нормальным языком. Дал все это ощупать, примерить. В результате после школы трое пошли в училище ВВ.

    Главное сделать обучение интересным. Мы ходили в микропоход, оказывали помощь, стреляли хоть из воздушки, но все же. Разные соревнования на скорость, сборки разборки, потом сразу же бежишь стреляешь, то се..Было увлекательно.

    А до этого на НВП был какой-то обиженный офицер. Мы бесконечно маршировали, бегали в противогазах, всего раз собирали автомат..Зато он нас вечно поправлял - можно Машку за ляжку, правильно - Разрешите обратиться. Или ещё его любимое- можно и в сапог нас....ать. Вот такое обучение...
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:20
    0
    Вот на этом уровне уже нужно "отлавливать " операторов БПЛА ,программистов, специалистов по связи ,снайперов ,узких спецов
  16. oleole97
    oleole97 Сегодня, 14:21
    0
    5 дней, коллеги, 5 дней и это будет уровень "военнослужащего мотострелковых войск"!!!!! Это у нас в сухопутных войсках уровень такой? 5 дней и готовый мотопехотинец? Бред.
  17. Dekimen
    Dekimen Сегодня, 14:24
    0
    Цитата: rotmistr60
    Наконец решились ввести НВП. По крайней мере старшеклассники освоят навыки обращения с оружием, азы связи, инженерной подготовки. Это лишним не будет тем более кому придется служить срочную службу, да и те кто пойдет в военные училища будут обладать первичными навыками. Школу заканчивал в далеком 1971 г и хотя к десятому классу умел обращаться с оружием (от "Марголина", "Нагана", ТТ, ПМ до АКМ и ПК) , отлично стрелял, но на НВП скучно не было.

    Какими навыками они овладеют за 70 часов, различать виды оружия? Какие инженерные или тактические знания они могут получить за пять дней? Максимум что может дать школа - привить патриотизм, приучить к дисциплине, дать возможность получить хорошее физическое развитие. Как показывает опыт СВО, из любого сварщика, шахтера или водителя можно месяца за три подготовить хорошего штурмовика - основной расходный ресурс. Для остальных ВУС нужна спецподготовка в течение нескольких лет. Общее требование для всех бойцов - физическая сила, выносливость, умение грамотно наблюдать и выживать. Остальное, как говорилось в армии: - Не умеешь - научим! Не хочешь - заставим!
  18. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 14:27
    0
    5 дней НВП это не о чем, даже на введение не хватит
  19. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 14:27
    +1
    Во времена моей школьной юности на уроках НВП (9-й, 10-й класс) мы учились пользоваться средствами химзащиты, оказанию медицинской помощи, регулярно стреляли в тире из ТОЗ-8, ТОЗ-12; обучались азам рукопашного боя, с автоматом в руках и штык-ножом, изучали устройство гранат Ф-1, РГД, учились их метать, разбирали и собирали АКМ, укладываясь в нормативы, в конце курса обучения проводились боевые стрельбы из АКМ и ПМ. Словом, не в каждой армейской учебке сейчас это проходят. А тогда в армии оставалось освоить лишь воинскую специальность, ну и строевую отшлифовать) Многое остальное уже знали и умели.
    Зачем и кому понадобилось всё это убирать из школьной программы?
    Но благо, что хоть теперь возвращают, лучше, как говорится, поздно, чем никогда.