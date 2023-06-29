Украинский парламент внес правки в действующий закон об иммиграции в страну. Изменения включили в себя уточнения основания на предоставление разрешения на иммиграцию.Согласно изменениям, достаточным основанием теперь не считается, например, пребывание в браке с гражданином Украины. Кроме того, в два раза сокращен срок рассмотрения поданного заявления на иммиграцию - теперь он составляет шесть месяцев.Также урегулирован вопрос получения вида на постоянное проживание лицами, которые, будучи несовершеннолетними детьми, прибыли на территорию Украины вместе с родителями и не могли получить паспорт гражданина СССР, однако были прописаны вместе с ними.Стоит отметить, что украинский парламент вместо того, чтобы хоть как-то нормализировать жизнь своих граждан, значительная часть которых оказалась за чертой бедности, занимается неактуальными для страны вопросами вроде переноса праздников и легализации марихуаны.В настоящее время, когда иммиграция в страну практически отсутствует, а напротив - фиксируется значительный отток населения Украины за рубеж, киевский режим ещё и пытается законодательно ограничить количество потенциальных мигрантов, что представляется абсурдным в настоящем положении.Так, в феврале текущего года украинским правительством приняты квоты, определяющие количество иностранцев, которым может быть предоставлено гражданство этой страны.