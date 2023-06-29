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На Украине ужесточили положения закона об иммиграции в страну

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На Украине ужесточили положения закона об иммиграции в страну

Украинский парламент внес правки в действующий закон об иммиграции в страну. Изменения включили в себя уточнения основания на предоставление разрешения на иммиграцию.


Согласно изменениям, достаточным основанием теперь не считается, например, пребывание в браке с гражданином Украины. Кроме того, в два раза сокращен срок рассмотрения поданного заявления на иммиграцию - теперь он составляет шесть месяцев.

Также урегулирован вопрос получения вида на постоянное проживание лицами, которые, будучи несовершеннолетними детьми, прибыли на территорию Украины вместе с родителями и не могли получить паспорт гражданина СССР, однако были прописаны вместе с ними.

Стоит отметить, что украинский парламент вместо того, чтобы хоть как-то нормализировать жизнь своих граждан, значительная часть которых оказалась за чертой бедности, занимается неактуальными для страны вопросами вроде переноса праздников и легализации марихуаны.

В настоящее время, когда иммиграция в страну практически отсутствует, а напротив - фиксируется значительный отток населения Украины за рубеж, киевский режим ещё и пытается законодательно ограничить количество потенциальных мигрантов, что представляется абсурдным в настоящем положении.

Так, в феврале текущего года украинским правительством приняты квоты, определяющие количество иностранцев, которым может быть предоставлено гражданство этой страны.
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14 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:29
    +2
    Законы принимают, как в настоящей стране. А к ним еще кто-то помимо наемников и искателей приключений на свою пятую точку едет? Правда полякам дали полную волю и поедут столбить территорию.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:32
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Правда полякам дали полную волю и поедут столбить территорию.

      Всем хватит... По два квадрата каждому...
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 14:29
    +3
    wassat Добровольная иммиграция в дурку... Неужели очередь стоит?! belay
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: isv000
      Добровольная иммиграция в дурку... Неужели очередь стоит?!

      Очередь стоит, только на выезд из Украины. Но в основном выезд осуществляется нелегальными путями за деньги.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:31
    0
    В темные времена ,зарабатываются самые большие состояния .Сброд со всего мира рванул искать счастья . Это не те люди ,страна скорее потеряет от их присутствия
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:34
    +1
    Неужели есть такие, которые хотят иммигрировать на Украину? what
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:43
      0
      Неужели есть такие, которые хотят иммигрировать на Украину?
      До ковида видел, как в "Пузатой хате" ( это сетевая столовка) в Киеве на Подоле негр шваброй махал yes .
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:48
        0
        Ну с неграми всё понятно, я про другие эуропэйские национальности. Британцы же не бегут в очередь за ПМЖ в посольство Украины. И немцы тоже. И другие. А негры.... Это не показатель.
        Махать шваброй можно и в Британии - там даже больше заплатят за такое дело.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:48
      0
      Неужели есть такие, которые хотят иммигрировать на Украину?
      ...есть конечно...только слепому и глухому неясно что рвачь на части внау уже давно начался..места столбить надо
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:50
        0
        Что, верят что им Крымский надел выделят после победы ВСУ?? И пару рабов-русни в личное пользование ? wassat
  5. HAM
    HAM Сегодня, 14:41
    +1
    Видно и кохлов уже достали "отцы русской демократии",от этих пользы как от свиньи-визгу много,а шерсти(денег) нет...а для кого ещё этот закон? Ну,не для поляков же....
  6. Попандос
    Попандос Сегодня, 14:43
    0
    урегулирован вопрос получения вида на постоянное проживание лицами, которые, будучи несовершеннолетними детьми, прибыли на территорию Украины вместе с родителями и не могли получить паспорт гражданина СССР, однако были прописаны вместе с ними.

    Прикольно, таким "несовершеннолетним" уже под полтинник годков и более, и вот наконец то получат вид на жительство.
  7. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:45
    +1
    что представляется абсурдным в настоящем положении.
    ...внау после 2014 го это вообще территория абсурда...но для прикормушечника эта выгребная яма как золотое дно
  8. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:47
    0
    все же зависит от целей,а кто их скажет то в открытую?