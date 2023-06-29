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Врио главы Херсонской области: Никаких плацдармов у Антоновского моста ВСУ не создали

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Врио главы Херсонской области: Никаких плацдармов у Антоновского моста ВСУ не создали

В районе Антоновского моста в Херсонской области украинскими формированиями не создавались никакие плацдармы, наступательного потенциала у ВСУ на данном участке нет. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.


Как отметил глава региона, в течение последних двух дней артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» ВС РФ уничтожили шесть лодок, на которых пытались переправиться более тридцати украинских боевиков. ВСУ пытались высадиться у опор Антоновского моста на левом берегу реки Днепр.

Ранее стало известно, что была уничтожена загруженная боевиками ВСУ лодка, которая отправлялась с целью эвакуации украинских военных из-под Антоновского моста на правый берег реки Днепр. Кроме того, сообщил Сальдо, на правом берегу Днепра уничтожили украинское формирование, которое готовилось переправиться на другую сторону реки.

Российские военные уничтожили три артиллерийские позиции, с которых вёлся обстрел левого берега реки Днепр. Кроме того, в воздухе нашим военным удалось сбить два БПЛА «Фурия», которые занимались корректировкой огня артиллерийских подразделений ВСУ.

Ситуация под контролем, наши ребята твёрдо стоят на своих позициях и успешно выполняют поставленные боевые задачи

- подчеркнул Владимир Сальдо.

Напомним, что ранее украинские СМИ распространили информацию, будто бы в районе Антоновского моста были созданы плацдармы для дальнейшего наступления ВСУ на левый берег реки Днепр.
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8 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:23
    +2
    Для "красивой, вдохновляющей" картинки, положат несколько десятков захистников, на этом всё может и закончится.
    Главное пиар ... картинка, опять и снова. Сразу, пока их там не разметали, а вдохновляющий текст в студии наложат ...
  2. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 14:26
    -1
    с этим мостами всё ясно,где ответка шойгу за чонгарские мосты.....или это не крым
  3. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 14:27
    +1
    В районе Антоновского моста в Херсонской области украинскими формированиями не создавались никакие плацдармы

    Ранее стало известно, что была уничтожена загруженная боевиками ВСУ лодка, которая отправлялась с целью эвакуации украинских военных из-под Антоновского моста на правый берег реки Днепр

    И как это соотнести? Одно противоречит другому.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:38
      +1
      И как это соотнести? Одно противоречит другому.

      Конечно противоречит. Спросите у автора статьи.
      Сальдо заявил
      Никаких плацдармов у Антоновского моста ВСУ не создали

      а вовсе не
      украинскими формированиями не создавались никакие плацдармы

      Чувствуете разницу? Русский там у себя еще не забыли? laughing
  4. Victor777
    Victor777 Сегодня, 14:27
    -4
    Владимир Васильевич любит поговорить...
    ...
    Суровикина за сдачу Херсона и плацдарма - под суд.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 14:29
    0
    Врио главы Херсонской области: Никаких плацдармов у Антоновского моста ВСУ не создали
    Конечно...ТРИ ДНЯ по этому плацдарму работала артиллерия, но ж/б конструкции моста не давали этот плацдарм изничтожить, пока не подтянули "Солнцепеки" и для РСЗО не подвезли боеприпасы "объемно-детонирующего действия". После чего там устроили настоящий "филиал Ада" и да, оттеснили не только с плацдарма, но и от мостовых конструкций с той стороны
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:33
    -2
    была уничтожена загруженная боевиками ВСУ лодка, которая отправлялась с целью эвакуации украинских военных

    О великий и могучий русский язык!

    Если лодка отправлялась с целью эвакуации, то почему в ней были загружены..., а если были загружены..., то куда должны были садиться эвакуируемые?
    Так что шла либо ротация, либо пополнение.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:59
      0
      Цитата: Дилетант
      Так что шла либо ротация, либо пополнение.

      То есть по Вашему рейс в одну сторону обязан быть порожний? Уточню, "смертельный рейс". Всегда, в одну сторону лодка загружается или пополнением или МТС, а назад уходит с раненными или с теми кого надо перебросить на свой берег