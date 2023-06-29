Врио главы Херсонской области: Никаких плацдармов у Антоновского моста ВСУ не создали

Ситуация под контролем, наши ребята твёрдо стоят на своих позициях и успешно выполняют поставленные боевые задачи

В районе Антоновского моста в Херсонской области украинскими формированиями не создавались никакие плацдармы, наступательного потенциала у ВСУ на данном участке нет. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.Как отметил глава региона, в течение последних двух дней артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» ВС РФ уничтожили шесть лодок, на которых пытались переправиться более тридцати украинских боевиков. ВСУ пытались высадиться у опор Антоновского моста на левом берегу реки Днепр.Ранее стало известно, что была уничтожена загруженная боевиками ВСУ лодка, которая отправлялась с целью эвакуации украинских военных из-под Антоновского моста на правый берег реки Днепр. Кроме того, сообщил Сальдо, на правом берегу Днепра уничтожили украинское формирование, которое готовилось переправиться на другую сторону реки.Российские военные уничтожили три артиллерийские позиции, с которых вёлся обстрел левого берега реки Днепр. Кроме того, в воздухе нашим военным удалось сбить два БПЛА «Фурия», которые занимались корректировкой огня артиллерийских подразделений ВСУ.- подчеркнул Владимир Сальдо.Напомним, что ранее украинские СМИ распространили информацию, будто бы в районе Антоновского моста были созданы плацдармы для дальнейшего наступления ВСУ на левый берег реки Днепр.