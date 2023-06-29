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Полковник США в отставке: Не в наших интересах начинать войну против обладающей ядерным оружием России от имени «обиженной Украины»

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Полковник США в отставке: Не в наших интересах начинать войну против обладающей ядерным оружием России от имени «обиженной Украины»

Тема возможной ядерной катастрофы, спровоцированной событиями на Украине, не сходит со страниц западных медиа. Интернет-издание 19FortyFive приводит мнение по этому поводу отставного полковника армии США, военного эксперта Дэниела Дэвиса.


Эксперт считает, что несмотря на настойчивые просьбы Киева и жесткую антипатию Запада к России, страны НАТО во главе с Соединенными Штатами ни от имени альянса, ни по отдельности не должны соглашаться на предоставление гарантий безопасности Украине. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем саммите Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

В случае предоставления таких гарантий, а тем более вступления Украины в НАТО, прямой военный конфликт США и всего западного военного блока с Россией станет лишь вопросом времени, уверен Дэвис. По словам отставного полковника, не в интересах Вашингтона начинать войну «против обладающей ядерным оружием России от имени обиженной Украины». Такое прямое столкновение может спровоцировать Москву для защиты использовать ЯО, что приведет к третьей мировой войне.

Соединенным Штатам следует сохранить поддержку Украины в существующем формате, продолжая вместе с союзниками поставлять Киеву вооружения, избегая каких-либо твердых гарантий обеспечения прямой военной защиты. Всем странам НАТО необходимо отдать приоритет обеспечению собственной безопасности, а не ставить ее под угрозу ради защиты украинского суверенитета, считает эксперт.

При этом предложения некоторых стран альянса распространить на Украину гарантии безопасности по примеру того, как это произошло в 1955 году с Западной Германией, отставной полковник назвал близорукими. Он подчеркнул, что данные политики смотрят на проблему через призму Киева и совсем не пытаются даже представить, какой будет ответная реакция Москвы на такое решение.

Следует признать, объясняет Дэвис, что именно экспансия НАТО на восток «напугала Москву» и заставила российское руководство начать военные действия на Украине ради защиты своих интересов. Кто знает, какое решение примет президент Путин, если угроза со стороны альянса, в случае прямой военной помощи или ее гарантии Украине, станет еще более сильной. Отставной полковник армии США предлагает не испытывать судьбу и не допускать дальнейшей эскалации и так уже очень горячего конфликта России и Украины, поддерживаемой Западом.

В конечном счете, ничью безопасность не повысит риск будущей войны между Соединенными Штатами и Россией

— заключает Дэвис.
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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9 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:33
    +2
    Поросят все чаще начали "кидать" - Верные товарищи! hi
    Это тревожный звонок!
  2. Комментарий был удален.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:35
    +2
    Кто там послушает отставника Девиса,Риттера,ну еще пару бывших военных?Ядерного оружия натовцы больше не боятся,так что закусили удила.Война пошла на уничтожение одной из сторон.Хотя,все это приведет лишь к всеобщему концу
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:37
    0
    не в интересах Вашингтона начинать войну «против обладающей ядерным оружием России от имени обиженной Украины»
    Вроде и добавить нечего. Вот только у американских и европейских политиков свихнувшихся на фоне русофобии мнение другое. Некоторые не прочь повоевать (не лично конечно) почему-то будучи уверенными, что Россия в случае нападения НАТО не применет ЯО. Кроме этого бытует мнение, что мощный превентивный удар со стороны НАТО не даст такой возможности Москве.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:40
      0
      Руководство в Кремле само создало у натовцев уверенность что Россия не применит ЯО в случае вторжения НАТО на Украину своими красными линиями, сожалениями и недоумениями.
      Теперь что имеем то имеем.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:39
    +2
    "В отставке"!!! Как у них сразу после отставки мозги на 180 поворачиваются. Что не "правдоруб", то отставной.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:43
    -1
    Полковник США в отставке: Не в наших интересах начинать войну против обладающей ядерным оружием России от имени «обиженной Украины»

    Понторезы хреновы!
    Вы против Ына боитесь лишний раз громко крикнуть. Ядерный удар именно такой небольшой страны, ответ на который в зачёт не пойдёт, - вот что должно вас напрягать...
    Вы не можете честно заявить Японии, что это вы сбросили на их города атомные бомбы, а напряглись поднять хвост против России...
    Скоро на той Украине воевать за ваши интересы будет некому...Что тогда запоёте?
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:49
    0
    Согласен с Риттером: более того скажу, что неофициальные контакты по линии спецслужб проходили и будут продолжены, чтобы не допустить выхода нынешней ситуации из под контроля.
  8. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 14:50
    0
    Ну вот, снова отставник. А такой, казалось, сенсационный заголовок.
    Действующие представители Пентагона со здравым смыслом не в ладах. Лишь ушедшим в отставку думать не возбраняется
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 14:51
    0
    Цитата: rotmistr60
    бытует мнение, что мощный превентивный удар со стороны НАТО не даст такой возможности Москве

    На ВО бытует и другое мнение, что мощный превентивный удар России по странам НАТО не даст им возможности ответить.
    И ни одна, ни другая сторона упорно не хочет принимать во внимание простой факт, что и у тех, и у других долетят до цели (поразят цель) не более половины изделий, а, скорее всего, и того меньше. И, если России надо будет распределять свои удары на пол-мира, по количеству натовских стран и их союзников, то потенциальному противнику намного проще - цель одна
    Это вам не буллиты в хоккее, когда строго по очереди, один-на-один с вратарём, до победного свистка арбитра.
    Свистка не будет.