Тема возможной ядерной катастрофы, спровоцированной событиями на Украине, не сходит со страниц западных медиа. Интернет-издание 19FortyFive приводит мнение по этому поводу отставного полковника армии США, военного эксперта Дэниела Дэвиса.
Эксперт считает, что несмотря на настойчивые просьбы Киева и жесткую антипатию Запада к России, страны НАТО во главе с Соединенными Штатами ни от имени альянса, ни по отдельности не должны соглашаться на предоставление гарантий безопасности Украине. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем саммите Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
В случае предоставления таких гарантий, а тем более вступления Украины в НАТО, прямой военный конфликт США и всего западного военного блока с Россией станет лишь вопросом времени, уверен Дэвис. По словам отставного полковника, не в интересах Вашингтона начинать войну «против обладающей ядерным оружием России от имени обиженной Украины». Такое прямое столкновение может спровоцировать Москву для защиты использовать ЯО, что приведет к третьей мировой войне.
Соединенным Штатам следует сохранить поддержку Украины в существующем формате, продолжая вместе с союзниками поставлять Киеву вооружения, избегая каких-либо твердых гарантий обеспечения прямой военной защиты. Всем странам НАТО необходимо отдать приоритет обеспечению собственной безопасности, а не ставить ее под угрозу ради защиты украинского суверенитета, считает эксперт.
При этом предложения некоторых стран альянса распространить на Украину гарантии безопасности по примеру того, как это произошло в 1955 году с Западной Германией, отставной полковник назвал близорукими. Он подчеркнул, что данные политики смотрят на проблему через призму Киева и совсем не пытаются даже представить, какой будет ответная реакция Москвы на такое решение.
Следует признать, объясняет Дэвис, что именно экспансия НАТО на восток «напугала Москву» и заставила российское руководство начать военные действия на Украине ради защиты своих интересов. Кто знает, какое решение примет президент Путин, если угроза со стороны альянса, в случае прямой военной помощи или ее гарантии Украине, станет еще более сильной. Отставной полковник армии США предлагает не испытывать судьбу и не допускать дальнейшей эскалации и так уже очень горячего конфликта России и Украины, поддерживаемой Западом.
В конечном счете, ничью безопасность не повысит риск будущей войны между Соединенными Штатами и Россией
— заключает Дэвис.