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Державшая оборону под Харьковом 92-я ОМБр ВСУ расформирована, Генштаб принял решение не восстанавливать бригаду из-за больших потерь

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Державшая оборону под Харьковом 92-я ОМБр ВСУ расформирована, Генштаб принял решение не восстанавливать бригаду из-за больших потерь

92-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени кошевого атамана Ивана Серко фактически перестала существовать, уничтоженная в боях с российскими войсками. Как сообщают украинские ресурсы, остатки бригады раскидывают по другим подразделениям.


92-я бригада ВСУ вычеркнута из списков украинского Генштаба, остатки военнослужащих будут раскиданы по другим подразделениям. Да и осталось от целой бригады около сотни пехотинцев, да подразделение операторов беспилотников. В связи с большими потерями принято решение бригаду не восстанавливать, по крайней мере, в существующем виде. Возможно, в руководстве Минобороны Украины и планируют в будущем присвоить номер и название этой бригады вновь сформированной, но это будет совсем другая бригада.

Фактический конец 92-й ОМБр подтверждают и бывшие бойцы бригады, активно размещающие посты об этом в украинских пабликах. Как написала в одной из соцсетей бывший оператор БПЛА, некая Закревская, служившая в бригаде, из остатков формируют подразделения аэроразведки, пехоту раскидали по другим бригадам.

Я немного понимаю командира роты, Беса. После того как он вынужденно принял роту – роты скоро почти не стало. Менее чем за неделю. Сейчас 92 омбр фактически нет: есть несколько подразделений операторов БпЛА и сотня пехотинцев, которых раскидали по другим бригадам

- пишет она.

92-я ОМБр была сформирована в 1999 году путем перевода в состав ВСУ 6-й дивизии Нацгвардии Украины. Базировалась в селе Клугино-Башкировка Чугуевского городского совета Харьковская области. До 2007 называлась 92-я отдельная механизированная Ропшинская орденов Октябрьской Революции и Красного Знамени бригада. При Януковиче бригаду хотели существенно сократить, но после майдана это решение отменили. Бригада активно участвовала в так называемой АТО, а после начала спецоперации противостояла российским войскам в Харьковской области.

В состав бригады входили: танковый батальон, 3 механизированных батальона, мотопехотный батальон "Харьков", батарея артиллерийской разведки, самоходный артиллерийский дивизион, реактивный артиллерийский дивизион, еще один самоходный артиллерийский дивизион, противотанковый артиллерийский дивизион, зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, разведывательная рота и ряд других подразделений.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:38
    +7
    Бывшая Ропшинская орденоносная...Что бандеровщина сделала со славным именем подразделения...
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:41
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Бывшая Ропшинская орденоносная...

      48-я стрелковая Ропшинская Краснознамённая дивизия имени М. И. Калинина. Долгое время была в составе НацГвардии Украины, как 6-ю дивизия Национальной гвардии Украины.
      Цитата: dmi.pris1
      Что бандеровщина сделала со славным именем подразделения...

      И тем не менее очень "злая" бригада была, личный состав был из Харькова, воевали умело и подразделения её бросали на самые критические направления в районе Харькова так, что её уничтожение и расформирование, это ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
    2. grem
      grem Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Бывшая Ропшинская орденоносная...Что бандеровщина сделала со славным именем подразделения...

      На зло клятам (нам типо)...Перемога у них получается у чертей Тьфу блин
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:43
    0
    Интересно, знамя части в таких случаях куда девают? Утилизируют?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: михаилл
      Интересно, знамя части в таких случаях куда девают? Утилизируют?

      Да распродают... "неравнодушные граждане"
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 14:53
      0
      Цитата: михаилл
      Интересно, знамя части в таких случаях куда девают? Утилизируют?

      Увидишь - приноси, на портянки сгодится.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:50
    0
    92-я бригада ВСУ вычеркнута из списков украинского Генштаба
    Туда ей и дорога. А сколько еще таких же потрепанных, но пока числящихся в наличии.
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 14:53
    0
    Я немного понимаю командира роты, Беса. После того как он вынужденно принял роту – роты скоро почти не стало. Менее чем за неделю. Сейчас 92 омбр фактически нет

    Как ты яхту назовёшь...
    Бес работает чётко - пополнение чертям отправляет регулярно!