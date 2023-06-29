Державшая оборону под Харьковом 92-я ОМБр ВСУ расформирована, Генштаб принял решение не восстанавливать бригаду из-за больших потерь

Я немного понимаю командира роты, Беса. После того как он вынужденно принял роту – роты скоро почти не стало. Менее чем за неделю. Сейчас 92 омбр фактически нет: есть несколько подразделений операторов БпЛА и сотня пехотинцев, которых раскидали по другим бригадам

92-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени кошевого атамана Ивана Серко фактически перестала существовать, уничтоженная в боях с российскими войсками. Как сообщают украинские ресурсы, остатки бригады раскидывают по другим подразделениям.92-я бригада ВСУ вычеркнута из списков украинского Генштаба, остатки военнослужащих будут раскиданы по другим подразделениям. Да и осталось от целой бригады около сотни пехотинцев, да подразделение операторов беспилотников . В связи с большими потерями принято решение бригаду не восстанавливать, по крайней мере, в существующем виде. Возможно, в руководстве Минобороны Украины и планируют в будущем присвоить номер и название этой бригады вновь сформированной, но это будет совсем другая бригада.Фактический конец 92-й ОМБр подтверждают и бывшие бойцы бригады, активно размещающие посты об этом в украинских пабликах. Как написала в одной из соцсетей бывший оператор БПЛА, некая Закревская, служившая в бригаде, из остатков формируют подразделения аэроразведки, пехоту раскидали по другим бригадам.- пишет она.92-я ОМБр была сформирована в 1999 году путем перевода в состав ВСУ 6-й дивизии Нацгвардии Украины. Базировалась в селе Клугино-Башкировка Чугуевского городского совета Харьковская области. До 2007 называлась 92-я отдельная механизированная Ропшинская орденов Октябрьской Революции и Красного Знамени бригада. При Януковиче бригаду хотели существенно сократить, но после майдана это решение отменили. Бригада активно участвовала в так называемой АТО, а после начала спецоперации противостояла российским войскам в Харьковской области.В состав бригады входили: танковый батальон, 3 механизированных батальона, мотопехотный батальон "Харьков", батарея артиллерийской разведки, самоходный артиллерийский дивизион, реактивный артиллерийский дивизион, еще один самоходный артиллерийский дивизион, противотанковый артиллерийский дивизион, зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, разведывательная рота и ряд других подразделений.