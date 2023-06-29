В Москве отменили «Аэроэкспрессы» в направлении Домодедово из-за схода вагонов на железной дороге

В настоящее время временно отменены «Аэроэкспрессы» в направлении аэропорта Домодедово в Москве. Об этом сообщили в компании-перевозчике.
Как стало известно, 29 июня произошел инцидент на железной дороге. По утверждению РЖД, шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов на станции Бирюлево-товарная в Москве. К счастью, никто из работников железной дороги, пассажиров или случайно оказавшихся рядом людей, не пострадал.
В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работают представители экстренных служб. Сотрудники изучают все обстоятельства аварии для того, чтобы выяснить, что послужило ее причиной. Ряд Telegram-каналов сообщил, что из-за схода грузовых вагонов на станции Бирюлево-товарная в Москве пассажирам «Аэроэкспресса» пришлось идти пешком вдоль железнодорожных путей.
Ранее СМИ сообщили, что в настоящее время движение по станции Бирюлево-товарная приостановлено. Не исключено, что будут задержки электропоездов на данном направлении.
Отметим, что в последнее время участились диверсии проукраинских формирований на российских железных дорогах. Диверсанты стараются вывести из строя работу железных дорог в стране. Но по данному инциденту пока нет информации, что это происшествие могло стать следствием действий диверсантов.