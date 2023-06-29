В Москве отменили «Аэроэкспрессы» в направлении Домодедово из-за схода вагонов на железной дороге

В настоящее время временно отменены «Аэроэкспрессы» в направлении аэропорта Домодедово в Москве. Об этом сообщили в компании-перевозчике.Как стало известно, 29 июня произошел инцидент на железной дороге. По утверждению РЖД, шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов на станции Бирюлево-товарная в Москве. К счастью, никто из работников железной дороги, пассажиров или случайно оказавшихся рядом людей, не пострадал.В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работают представители экстренных служб. Сотрудники изучают все обстоятельства аварии для того, чтобы выяснить, что послужило ее причиной. Ряд Telegram-каналов сообщил, что из-за схода грузовых вагонов на станции Бирюлево-товарная в Москве пассажирам «Аэроэкспресса» пришлось идти пешком вдоль железнодорожных путей.Ранее СМИ сообщили, что в настоящее время движение по станции Бирюлево-товарная приостановлено. Не исключено, что будут задержки электропоездов на данном направлении.Отметим, что в последнее время участились диверсии проукраинских формирований на российских железных дорогах. Диверсанты стараются вывести из строя работу железных дорог в стране. Но по данному инциденту пока нет информации, что это происшествие могло стать следствием действий диверсантов.