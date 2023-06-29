Венгерский парламент отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии отложил ратификацию поданной Швецией заявки на вступление в военный блок НАТО.Как сообщает информационное агентство Associated Press, ратификация шведской заявки отложена до осени текущего года, из чего проистекает, что ближайшим летом Швеция не сможет вступить в альянс.Венгерские власти в конце прошлого года поддержали вступление в НАТО Швеции и Финляндии, одобрить соответствующие документы предполагалось в процессе ратификации, которую планировалось осуществить в самое ближайшее время.Однако впоследствии власти Венгрии заявили, что шведские политики откровенно лгали о Венгрии, вследствие чего было принято решение отложить ратификацию заявки и направить в Швецию свою делегацию для разрешения "политических споров".Кроме того, с большой долей вероятности заявка Швеции будет отклонена парламентом Турции, чему также способствуют инциденты с публичным сожжением в Стокгольме священной книги мусульман шведскими активистами. При этом разрешение на проведение подобных акций выдают власти Швеции.Турецкие власти также неоднократно выражали протесты по поводу предоставляемого Швецией убежища для представителей Рабочей партии Курдистана - организации, считающейся в Турции террористической. В связи с этим Анкара неоднократно заявляла Стокгольму протесты, оставшиеся без внимания со стороны шведских властей.