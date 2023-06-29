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Венгерский парламент отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО

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Венгерский парламент отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии отложил ратификацию поданной Швецией заявки на вступление в военный блок НАТО.


Как сообщает информационное агентство Associated Press, ратификация шведской заявки отложена до осени текущего года, из чего проистекает, что ближайшим летом Швеция не сможет вступить в альянс.

Венгерские власти в конце прошлого года поддержали вступление в НАТО Швеции и Финляндии, одобрить соответствующие документы предполагалось в процессе ратификации, которую планировалось осуществить в самое ближайшее время.

Однако впоследствии власти Венгрии заявили, что шведские политики откровенно лгали о Венгрии, вследствие чего было принято решение отложить ратификацию заявки и направить в Швецию свою делегацию для разрешения "политических споров".

Кроме того, с большой долей вероятности заявка Швеции будет отклонена парламентом Турции, чему также способствуют инциденты с публичным сожжением в Стокгольме священной книги мусульман шведскими активистами. При этом разрешение на проведение подобных акций выдают власти Швеции.

Турецкие власти также неоднократно выражали протесты по поводу предоставляемого Швецией убежища для представителей Рабочей партии Курдистана - организации, считающейся в Турции террористической. В связи с этим Анкара неоднократно заявляла Стокгольму протесты, оставшиеся без внимания со стороны шведских властей.
Использованы фотографии:
Pixabay
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9 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:59
    +1
    Слушайте, там в Швеции, что вообще "страх потеряли" или думают, что им все дозволено? Ну нельзя же "пилить сук на котором сидишь" и "плевать, просто так в колодец..." Они, что напрочь забыли эти народные мудрости?
    Хотя, если там "соросята" у власти, тогда все становиться понятно...
  2. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 16:09
    0
    Ну что, шведы, членства в НАТО вам не видать, как своих ушей (пока турки с венграми не выдадут ратификации) !!
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:16
      +2
      Есть такое подозрение что не очень то они туда и стремятся.
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 16:47
        0
        Цитата: Single-n
        Есть такое подозрение что не очень то они туда и стремятся.

        Да, но раз хозяин приказал... то приказ надо выполнить! soldier
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:53
        0
        А если и стремятся, то обязательно в состоянии войны. Какой-нибудь фиктивной. А если швецию протащат в нато в состоянии войны, то кто потом помешает в нато принять украину
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:11
    0
    Шелл и др нефтекиты испугались.
    По натовским швеции и Финляндии (если завтра война) пройдет каток бурятов до северного моря.
    И конец энерго независимости европы. И к бритам слишком близко подойдем. Тауэр не крещятик.
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 16:46
    +1
    Я давно подозревал, что шведы не шибко хотят в НАТО, раз такое учудили. Марокканцы посла уже отозвали, турки наверняка аманангу покажут на их вступление!
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 16:47
    +1
    Лично я за вступление швеции в альянс нато. Этим самым они противопоставят нато более чем половине мира. Швеции самое место среди таких же шакалов. Надеюсь и умрут все вместе
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:57
    0
    Шведы знают, что делают: они жгут Коран и имеют иные "contradictiones" с той же Венгрией и Турцией. В результате: они имеют поддержку США и никаких обязательств перед НАТО. Если бы им было надо в альянс давно бы выполнили все требования.