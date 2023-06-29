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Депутат ЕП от Польши Ващиковский: Европа заставит Украину заморозить конфликт, если контрнаступление ВСУ окажется провальным

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Депутат ЕП от Польши Ващиковский: Европа заставит Украину заморозить конфликт, если контрнаступление ВСУ окажется провальным

Несмотря на заявления о руководства НАТО и Евросоюза о неизменной поддержке Украины, многие страны Европы хотели бы скорейшего завершения конфликта. В случае, если в ближайшее время Киев не добьется каких-либо успехов на поле боя, Украину начнут подталкивать к замораживанию конфликта. Об этом завил депутат Европарламента от Польши Ян Ващиковский.


По мнению польского политика, у Киева есть еще три-четыре месяца для того, чтобы продемонстрировать Западу "успехи" контрнаступления ВСУ. В случае отсутствия какого-либо прогресса в боевых действиях, Европа начнет готовить мирные переговоры с Россией и вынудит Украину заморозить конфликт по типу "Минских соглашений" 2015 года. Большинству стран Европы с развитой экономикой данный конфликт совсем не нужен, им нужны ресурсы России.

Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году.(...) Большинству европейских стран, таких как Германия и Франция, Украина не нужна. Им нужно, чтобы Россия вернулась в мировую экономику. Им нужен российский газ, нефть

- заявил Ващиковский.

В Киеве также отмечают изменение позиции некоторых европейских стран, снова заговоривших о замораживании конфликта после того, как широко разрекламированное контрнаступление ВСУ уперлось в российскую оборону. Сейчас продвигается так называемый "Корейский вариант" с разделением сторон по примеру Южной и Северной Кореи. Уж очень он нравится некоторым западным политикам.

Между тем, Зеленский категорически отказывается идти на любые мирные переговоры с Россией и замораживание конфликта. По его словам, Киев устраивает только победа. Впрочем, в Москве тоже не горят желанием общаться с киевским режимом, все равно там ничего не решают. Да и задачи СВО не решены, а переговорами их точно не достигнуть.
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26 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 15:13
    +13
    Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией

    Вот это и страшно! Начнут заново накачивать оружием. Постоянные ракетные обстрелы наших городов.
    ЛДНР хорошо знают чем чреваты подобные мирные договоры.
    Если начали воевать, то нужно идти до победного конца. В противном случае "эта музыка будет длиться вечно..."
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 15:19
      +8
      Но нас то никто не заставит заморозить конфликт. Хотя если на наших условиях, отдают всю Новороссию, Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Чернигов, Суммы. Западную часть польше Венгрии, Румынии. И протекторат над оставшейся частью бывшей украины. Вот в принципе на таких условиях можно и заморозить.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 15:41
        +1
        Цитата: леонидыч
        отдают всю Новороссию, Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Чернигов, Суммы.

        Этот медведь еще не убит, давайте пока не будем делить его шкуру.
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 16:52
          0
          Цитата: Алексей Зоммер
          Этот медведь еще не убит, давайте пока не будем делить его шкуру.

          Кабанчик...
      2. Лаврентия_НаВасНет
        Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 16:36
        0
        Цитата: леонидыч
        Хотя если на наших условиях, отдают всю Новороссию, Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Чернигов, Суммы.

        уход из киевской, черниговской, сумской, харьковской, херсонской областей за последний год вам как бы ни о чем не говорит???
      3. isv000
        isv000 Сегодня, 16:51
        0
        Цитата: леонидыч
        Но нас то никто не заставит заморозить конфликт. Хотя если на наших условиях, отдают всю Новороссию, Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Чернигов, Суммы. Западную часть польше Венгрии, Румынии. И протекторат над оставшейся частью бывшей украины. Вот в принципе на таких условиях можно и заморозить.

        Да ты что, собачий сын, казённые земли разбазариваешь?!!!
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:14
    +5
    смешной, может для начала у нас спросит, мы хотим заморозить?
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 16:39
      -1
      Цитата: Василенко Владимир
      смешной, может для начала у нас спросит, мы хотим заморозить?

      обьективно: мы уже как год клянчим переговоры. уже как год мы в глухой обороне... ответ на ваш вопрос очевиден!!!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:15
    +4
    Ребята, а ваши хотелки, а тем более мнение марионетки-наркомана - нам пополам. Яблоки у себя замораживайте, отмороженые.
    Цель - демилитаризация и денацификация, нам не нужно, чтоб они еще 9 лет оружие копили, и еще раз плотины взрывали
  4. vadi64
    vadi64 Сегодня, 15:17
    +2
    А шакалы Европы уже решают за всех, даже не спрашивая у России? Вот точно они лишние на континенте
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:17
    0
    Замораживание конфликта не выгодно ни одной стороне. Кто бы не толкал на этот путь, но ни Украина ни (тем более) Россия на это не пойдёт.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:21
      +1
      Цитата: Лешак
      не выгодно ни одной стороне.

      нам не выгодно, а шумерам даже очень
      их буду содержать, накачивать и они не будут ни за что отвечать
  6. Комментарий был удален.
  7. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 15:19
    +1
    Пшек простой, как три рубля...
    Заставят они заморозить...
    Украину...
    А кто сказал, что война прекратится?
    Кто сказал, что Россия остановится?
    У вас, пшеки, проблемы посерьёзнее...
    У вас "Вагнер" на границе обустраивается!.. wink
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 15:41
      0
      У вас, пшеки, проблемы посерьёзнее...
      У вас "Вагнер" на границе обустраивается!..

      Вы ещё не поняли что Вагнер это наша проблема,а не их?
  8. мазута
    мазута Сегодня, 15:21
    -2
    То есть с российской олигархической элитой все вопросы уже решены по поводу "нового Минска"???А мнение народа российского и воевавших никого не волнует?Это мягко говоря заблуждение.Россия уже не будет прежней,СВО выдвинет новых политиков и военачальников,хочет этого кто то или нет.
  9. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:22
    +1
    Мнение частного лица. Европа определилась , цель есть . Это первое , а второе это сша, те точно ничего не остановят пока не добьются своего.
  10. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 15:24
    +3
    Да замораживайте, мы не против. Сразу, как только поставим танки на польской границе и займемся дебандеризацией окраины
  11. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 15:31
    +3
    Украину то Европа может и заставит, но вот как Европа собирается заставить США:?) wassat
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:36
    0
    Депутат ЕП от Польши Ващиковский: Европа заставит Украину заморозить конфликт, если контрнаступление ВСУ окажется провальным
    Вопрос такой, вопрос простой ... а нам что именно надо, в этой СТРАННОЙ ситуации?
  13. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 15:47
    +1
    Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией,

    Польский политик или очень наивный или стебётся. Европа там ничего не решает,и пока украинская армия не посыплется , никто мир заключать не будет. Но если станет ясно что она уже на ногах не стоит,то на мир уже мы вряд-ли пойдём,если только в США серьёзных аргументов не найдут.
  14. km-21
    km-21 Сегодня, 15:48
    +1
    Депутат ЕП от Польши Ващиковский: Европа заставит Украину заморозить конфликт, если контрнаступление ВСУ окажется провальным

    Все это - пустопорожняя болтовня. Во-первых, американцы не позволят заморозить конфликт до последнего украинца. А во-вторых, конфликт невозможно заморозить в одностороннем порядке. Необходимо согласие России. Но если наступления ВСУ провалится, то России станет незачем замораживать конфликт.
  15. Magellan
    Magellan Сегодня, 15:52
    +2
    Никаких заморозок, никаких Минсков-3
  16. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:57
    +1
    Опять бред про корейский вариант. Ещё желают возобновление сырьевых отношений. России не надо ни то, ни другое. Сырьё хорошо уходить в Китай и Индию. Западные бренды, заменяются на аналоги с тем же функционалом. Зачем ЕС нужен России.
  17. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 15:57
    0
    нет уж, до последнего так до последнего
  18. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:41
    0
    Никакого Минска-3 не будет, что бы там себе еврогейцы не придумывали, полная и безоговорочная капитуляция с демонтажом фашизма на (а не в) Украине!
    Возвращение высшей меры наказания и Международный суд над фашистским отребьем.
  19. isv000
    isv000 Сегодня, 16:49
    0
    Депутат ЕП от Польши Ващиковский: Европа заставит Украину заморозить конфликт, если контрнаступление ВСУ окажется провальным

    Города будут так сдавать? Без трепыханий?..