Депутат ЕП от Польши Ващиковский: Европа заставит Украину заморозить конфликт, если контрнаступление ВСУ окажется провальным

Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году.(...) Большинству европейских стран, таких как Германия и Франция, Украина не нужна. Им нужно, чтобы Россия вернулась в мировую экономику. Им нужен российский газ, нефть

Несмотря на заявления о руководства НАТО и Евросоюза о неизменной поддержке Украины, многие страны Европы хотели бы скорейшего завершения конфликта. В случае, если в ближайшее время Киев не добьется каких-либо успехов на поле боя, Украину начнут подталкивать к замораживанию конфликта. Об этом завил депутат Европарламента от Польши Ян Ващиковский.По мнению польского политика, у Киева есть еще три-четыре месяца для того, чтобы продемонстрировать Западу "успехи" контрнаступления ВСУ. В случае отсутствия какого-либо прогресса в боевых действиях, Европа начнет готовить мирные переговоры с Россией и вынудит Украину заморозить конфликт по типу "Минских соглашений" 2015 года. Большинству стран Европы с развитой экономикой данный конфликт совсем не нужен, им нужны ресурсы России.- заявил Ващиковский.В Киеве также отмечают изменение позиции некоторых европейских стран, снова заговоривших о замораживании конфликта после того, как широко разрекламированное контрнаступление ВСУ уперлось в российскую оборону. Сейчас продвигается так называемый "Корейский вариант" с разделением сторон по примеру Южной и Северной Кореи. Уж очень он нравится некоторым западным политикам.Между тем, Зеленский категорически отказывается идти на любые мирные переговоры с Россией и замораживание конфликта. По его словам, Киев устраивает только победа. Впрочем, в Москве тоже не горят желанием общаться с киевским режимом, все равно там ничего не решают. Да и задачи СВО не решены, а переговорами их точно не достигнуть.