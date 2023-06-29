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У Евросоюза за 2 года закончился рассчитанный на семь лет бюджет

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У Евросоюза за 2 года закончился рассчитанный на семь лет бюджет

В Евросоюзе в течение 2 лет закончился бюджет, который Брюссель рассчитывал на семь лет. Представители европейских государств недоумевают, что же могло произойти.


Одним из главных «вопрошающих» является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого очень интересует, что могло произойти с бюджетом Евросоюза? Ответ на этот вопрос глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вряд ли может дать налогоплательщикам европейских государств.

Между тем, стоит отметить, что Евросоюз сейчас тратит колоссальные средства на финансирование киевского режима. Далеко не все политические силы в Европе с этим согласны, но власти Евросоюза давно отвергли, по факту, те же самые декларируемые ими «демократические» ценности, хотя ранее они и утверждали, что превыше всего позиция рядовых избирателей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является одним из немногих европейских политиков, которые не боятся выступать с критикой действий руководства Евросоюза. В том числе, у Орбана вызывают многочисленные вопросы огромные траты ЕС на поддержку киевского режима на Украине.

Очевидно, что действия Евросоюза в украинском конфликте не идут на пользу финансовым интересам европейских государств и их населения. Но современные европейские правительства, за редким исключением, превратились в марионеток Соединенных Штатов, и это дает соответствующий эффект на состояние экономики и социальной сферы в странах Евросоюза.
Использованы фотографии:
Wikipedia / EmDee
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28 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:18
    +5
    Да как куда, всё на Украину слили.
    А там как минимум половину отправленных сумм сшароварили по карманам на самых разных уровнях.
    1. Vened
      Vened Сегодня, 15:44
      0
      До украины большая часть даже не доходит.
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 15:45
      +3
      Виктор Орбан приезжал в Москву в начале февраля 2022года... перед началом СВО, обсуждали с Путиным (тогда еще) возможный конфликт на Укранине(Орбан сам говорил об этом), предполагаю- Орбан поставил на Россию уже тогда, с прицелом выторговать часть Украины у Путина, после победы последнего.... кто знает...кто знает, а Орбан не ду-рак , однако.. скорее всего Путин уступит ему кое что...
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 16:33
      +1
      Разве это проблема, спустить бюджет? Главное крикнуть "во всём Россия виновата" -Помощь Украине, с кучей откатов и непонятных трат, "покупка" оружия и боеприпасов втридорого для той же Украины /хотя по факту это всё старьё с военных складов/, содержание нескольких миллионов укробеженцев, Субсидии на энергоносители, и т д... А в итоге опять скажут, что во всем Россия виновата -так давайте пополним европейский бюджет, конфисковав российские активы!!!
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:21
    +4
    Представители европейских государств недоумевают, что же могло произойти.

    Так "гегемон" приказал вложить европейские сбережения в украинскую бездонную бочку. А шо - не знали чем аукнется?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:35
      +4
      Завелась очень жирная и наглая крыса,которая жрет в три горла.И терпилы не могут этв крысу истребить,ибо заратустра не позволяет..
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 16:12
      0
      что могло произойти с бюджетом Евросоюза? Ответ на этот вопрос глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вряд ли может дать

      Вспомнились строчки из песни Высоцкого :
      - Хде деньги, Зин?
  3. Комментарий был удален.
  4. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 15:25
    +2
    "Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является одним из немногих европейских политиков, которые не боятся выступать с критикой действий руководства Евросоюза. В том числе, у Орбана вызывают многочисленные вопросы огромные траты ЕС на поддержку киевского режима на Украине."
    Можно подумать, что Венгрия не поддерживает санкции против нас. Также голосуют- за.
    О бюджете ЕС- замечательно, что " корова сдохла".
  5. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 15:30
    +4
    Ждем зиму.Если в данном материале есть хоть доля правды то именно высокие счета за газ и электричество дадут ответ.А в целом Европа давно катится в тар тарары.И с каждым годом всё сложнее содержать всяких беженцев, нахлебников и спонсировать укрорейх.Вот когда начнутся голодные бунты и прочие "весёлые"мероприятия тогда может поймут что права гомосеков оказывается не главное, wassat
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:42
      +5
      высокие счета за газ и электричество дадут ответ
      Цены на газ уже упали до довоенных. Мне даже переплаченные 350 фунтов вернули. А по теме- ни одного подтверждения катастрофического дефицита бюджета в европейских медиа найти не удалось.
      1. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 15:48
        +1
        а эти то чего тогда шумят - У Германии нет возможности для внесения дополнительных платежей в бюджет Евросоюза из-за масштабной помощи Украине, заявил изданию Die Welt федеральный министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и попросил больше не беспокоить Берлин просьбами о выплатах ЕС, призвав заранее искать нестандартные источники финансирования.... "В связи с неизбежными сокращениями в нашем национальном бюджете мы не можем делать никаких дополнительных взносов в бюджет ЕС", — заявил Линднер. https://1prime.ru/world/20230617/840861285.html
  6. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 15:31
    +2
    Давно хотел посмотреть как ЕС с протянутой рукой побираться будет
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:33
    +1
    Нам проблемы ЕС как-то боком касаются, своих выше крыши.
    Пока у себя в стране порядок не наведём, обсуждать проблемы здоровья Байдена, просто глупо, ибо у самих, судя по всему, не все здоровы в руководстве.
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:34
    +2
    Да все у европки отлично, напечатают ещё своих евро сколько надо и продолжат праздник жизни... К тому же и цены на энергоресурсы сейчас для покупателей низкие...
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 16:01
      0
      напечатают ещё своих евро сколько надо и продолжат праздник жизни...
      праздник это вряд-ли. Мы дожили до времени, когда ресурсы (всякие) стали ценнее (не дороже, а именно ценнее) денег. А с ресурсами в Европе швах, ни энерго- ни трудовых, никаких.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:11
        +1
        Наши олигархи и корпорации за евро и доллары "отгрузят" любых ресурсов в любую страну (даже врагам!)
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:35
    +1
    У Евросоюза за 2 года закончился рассчитанный на семь лет бюджет
    Нарисуют, напечатают и ... здравствуй инфляция, потом и похлеще может нагрянут всякое разное, мало ли вариантов.
  10. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:36
    +3
    А в Париже Мусульмане вторые сутки уже выспрашивают - Куда наш бюджет дели? wassat
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:37
      +1
      Ниии, они там ещё до вопросов о бюджете не дошли. Они там пока за паренька застреленного спрашивают.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:37
    +3
    Если деньги а бюджете " ёк" ,то откуда гинеколог всея Европы их будет брать?Поручик Ржевский молчать! laughing
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:37
    +1
    "Мне все равно, что думают мои немецкие избиратели"
    Анналена Бербок

    "Европа останется единой в своей решимости поддерживать Киев деньгами и оружием. Ещё долго будут оставаться в силе санкции ЕС против России, с которой, по сути дела, идёт многоплановая война.
    (Урсула фон дер Ляйен)

    Ничуть не удивлюсь, если в конце концов выяснится, что финансовые дела этих дам резко улучшились.
  13. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 15:38
    0
    А вообще, мне нынешние правители ЕС мне нравятся. Они весьма успешно выполняют задачи по... уничтожению ЕС и превращению европейских стран в американских марионеток. Не удивлюсь, если через некоторое время ЕС будет существовать лишь номинально, так как их все "успехи" видны налицо.
  14. HAM
    HAM Сегодня, 15:40
    +5
    "Пятилетку-за четыре года"----это было,а вот евроколхоз переплюнул-"семилетку-за два",такое не каждому дано.....
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:46
    +2
    Я так понял ,что когда любовь к Украине страны ЕС показывали за общие деньги проблем не было,а теперь надо вносить свои личные деньги на демонстрацию любви.По моему это большая разница!
  16. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 15:56
    +1
    Вчера хохотал над Бидоном, сегодня -- над Евроколхозом. Интересно, а над кем мне завтра хохотать? wassat
  17. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 15:57
    +1
    Наверное нужно перечитать еще раз работу В.И.Ленина о соединенных штатах Европы, та кажется подробно о всем этом написано
  18. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 15:57
    +2
    еще напечатают. с сшни пример берут
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 16:38
      0
      Откуда "дровишки'"?Ни фамилии автора,ни ссылок на источники.В поиске одна ссылка на "topwar".
      Или это фантазии на тему сообщения недельной давности:
      "У Германии не осталось возможности для дополнительных выплат в бюджет Евросоюза (ЕС) из-за помощи Украине. Об этом заявил министр финансов республики Кристиан Линднер, передает Welt."?