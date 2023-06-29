В Евросоюзе в течение 2 лет закончился бюджет, который Брюссель рассчитывал на семь лет. Представители европейских государств недоумевают, что же могло произойти.Одним из главных «вопрошающих» является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого очень интересует, что могло произойти с бюджетом Евросоюза? Ответ на этот вопрос глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вряд ли может дать налогоплательщикам европейских государств.Между тем, стоит отметить, что Евросоюз сейчас тратит колоссальные средства на финансирование киевского режима. Далеко не все политические силы в Европе с этим согласны, но власти Евросоюза давно отвергли, по факту, те же самые декларируемые ими «демократические» ценности, хотя ранее они и утверждали, что превыше всего позиция рядовых избирателей.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является одним из немногих европейских политиков, которые не боятся выступать с критикой действий руководства Евросоюза. В том числе, у Орбана вызывают многочисленные вопросы огромные траты ЕС на поддержку киевского режима на Украине.Очевидно, что действия Евросоюза в украинском конфликте не идут на пользу финансовым интересам европейских государств и их населения. Но современные европейские правительства, за редким исключением, превратились в марионеток Соединенных Штатов, и это дает соответствующий эффект на состояние экономики и социальной сферы в странах Евросоюза.