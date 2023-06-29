Российский вертолёт Ка-52 оформил дубль, последовательно уничтожив две единицы бронетехники ВСУ

Российская армейская и штурмовая авиация продолжает наносить удары по наступающим подразделениям ВСУ удары днем и ночью, выбивая, в основном, бронетехнику. Все попытки украинского командования как-то решить эту проблему провалились.
Очередное видео поражения бронетехники противника попало в Сеть и распространяется российскими ресурсами. Как говорится в описании к ролику, российский ударный вертолет Ка-52 последовательно уничтожил две единицы бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Судя по кадрам, вертолет оформил дубль во время охоты на бронетехнику противника, применяя управляемые ракеты из комплекса вооружения Ка-52. Подробности не сообщаются, поэтому сказать, на каком участке фронта это происходило, мы не можем.
Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 последовательно уничтожил две единицы бронетехники ВСУ ударом управляемых ракет
- заявили в Минобороны.
На видео не разобрать, какую именно бронетехнику уничтожил вертолет, но, предположительно, это что-то из БМП-БТР, возможно бронемашины. Стоить отметить, что уничтожение двух единиц бронетехники за один раз уже не является чем-то удивительным, в середине июня этого года экипаж вертолета Ка-52 также сумел поразить два танка противника на Южно-Донецком направлении.
В Генштабе ВСУ неоднократно заявляли, что российские вертолеты доставляют много головной боли командованию наступающих войск, уничтожая дефицитную бронетехнику, в том числе и поставленную Западом. Противоядие против этого в Киеве не нашли, собственной авиации у Украины нет, а попытки разместить средства ПВО поближе к фронту заканчиваются их уничтожением.