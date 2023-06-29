Военное обозрение
Войти Регистрация

Российский вертолёт Ка-52 оформил дубль, последовательно уничтожив две единицы бронетехники ВСУ

18
Российский вертолёт Ка-52 оформил дубль, последовательно уничтожив две единицы бронетехники ВСУ

Российская армейская и штурмовая авиация продолжает наносить удары по наступающим подразделениям ВСУ удары днем и ночью, выбивая, в основном, бронетехнику. Все попытки украинского командования как-то решить эту проблему провалились.


Очередное видео поражения бронетехники противника попало в Сеть и распространяется российскими ресурсами. Как говорится в описании к ролику, российский ударный вертолет Ка-52 последовательно уничтожил две единицы бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Судя по кадрам, вертолет оформил дубль во время охоты на бронетехнику противника, применяя управляемые ракеты из комплекса вооружения Ка-52. Подробности не сообщаются, поэтому сказать, на каком участке фронта это происходило, мы не можем.

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 последовательно уничтожил две единицы бронетехники ВСУ ударом управляемых ракет

- заявили в Минобороны.


На видео не разобрать, какую именно бронетехнику уничтожил вертолет, но, предположительно, это что-то из БМП-БТР, возможно бронемашины. Стоить отметить, что уничтожение двух единиц бронетехники за один раз уже не является чем-то удивительным, в середине июня этого года экипаж вертолета Ка-52 также сумел поразить два танка противника на Южно-Донецком направлении.

В Генштабе ВСУ неоднократно заявляли, что российские вертолеты доставляют много головной боли командованию наступающих войск, уничтожая дефицитную бронетехнику, в том числе и поставленную Западом. Противоядие против этого в Киеве не нашли, собственной авиации у Украины нет, а попытки разместить средства ПВО поближе к фронту заканчиваются их уничтожением.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:46
    0
    Главное чтобы не муляж или старая/подбитая техника, хохля не раз в этом замечена - пушки и гамна и палок или бронерухлядь на видном месте.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 16:04
      +3
      муляж движется..........................................
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:12
        +2
        Ну на волах же! wink Сами понимаете, потерь же нет(с) - между прочим копирай нифига не про Россию - это США в Ираке после анонсированого заранее Ираном удара по американской базе. ЦИПСОТА любит лепить якобы на МО РФ
      2. Попандос
        Попандос Сегодня, 16:21
        +2
        муляж движется

        На видео явно перемещается вертолёт, а цели стоят неподвижно.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:35
          +1
          Интересно ,а как там дела у Ми-28НМ,а то всё только про Ка-52 пишут?
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 16:57
      +1
      При втором ударе видно около первой цели горящий мужик бежит
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:46
    +5
    Да это "камушек" стал летающей легендой СВО, видимо наиболее эффективный боевой летательный аппарат
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 16:58
      0
      Его как то легко подбили Вагнеровцы.Там легкая БЧ,а говорили хорошо забронирован,и средсва спасения.Есть вопросы живучести. what
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 15:48
    +2
    Второй взрыв явно мощнее, наверняка сдетонировал БК.
    Странно, что техника стояла, уж после первого попадания, вторая машина должна была стартануть.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 16:14
      -1
      Вторая встала и кажется открыла ответный огонь, чем и воспользовался вертолет
  4. Sith
    Sith Сегодня, 15:51
    0
    Цитата: ИванИванов
    Главное чтобы не муляж или старая/подбитая техника, хохля не раз в этом замечена - пушки и гамна и палок или бронерухлядь на видном месте.

    Главное для вертолёта ... что то подбить ... внести хаос ... и отбежать ... чтобы можно было повторно подкрасться
  5. monetam
    monetam Сегодня, 16:08
    +4
    Очень здорово тут то, что именно сейчас в России формируется поколение летчиков -фронтовиков, с настоящим военным, а не фуфловым, опытом. Хоть это и недешево дается.
    А вот на Украине такой школы летчиков нет.
    Да пожалуй, нет нигде в мире.
  6. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 16:11
    +1
    Цитата: Попандос
    Второй взрыв явно мощнее, наверняка сдетонировал БК.
    Странно, что техника стояла, уж после первого попадания, вторая машина должна была стартануть.
    А, может, и стартанули... Теряя шаровары, бросив технику!
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 16:21
      0
      Я насрал себе в шаровары танцуя боевой гопак
      Бывало такое конечно и раньше но сегодня что то тут не так Что то не так, что то не так!
  7. parabyd
    parabyd Сегодня, 16:17
    +1
    Надеюсь, что доработки идут, чтобы так можно было не последовательно, а параллельно лупить.

    Выскочил из-за леса, захватил колонну в прицел, лупанул парой-тройкой, а лучше десятком ракет и обратно, не дожидаясь результата. А ракеты сами цель удерживают. Это была бы точно вундервафля
  8. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 16:28
    +1
    Почему то подавляющая часть сообщений о успехах вертолётчиков, - это Ка-52. А что, Ми-28 совсем плох?
  9. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 17:15
    0
    Они даже не горят после попадания(((
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:16
    0
    Очередная хорошая работа от боевого вертолета Ка 52 Аллигатор. У него отличная производительность