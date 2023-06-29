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Американская компания Raytheon возвращает сотрудников-пенсионеров для восстановления производства ПЗРК Stinger

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Американская компания Raytheon возвращает сотрудников-пенсионеров для восстановления производства ПЗРК Stinger

В первые месяцы специальной военной операции Соединенные Штаты буквально завалили украинских военных переносными зенитно-ракетными комплексами FIM-92 Stinger, массово выгружая их из складских запасов Пентагона. Всего было отгружено 2000 комплексов с ракетами теплового наведения. Насколько это первое западное «чудо-оружие» помогло ВСУ, куда на самом деле делась большая часть американских ПЗРК, доподлинно неизвестно.


Однако такие массированные отгрузки привели к тому, что в армии США возник дефицит «Стингеров». Выяснилось, что данные ручные зенитные комплексы не производились в течение последних двадцати лет, а запустить заново конвейер по их выпуску довольно непросто.

Американская компания Raytheon, которая и производила данные ПЗРК, сообщила, что из-за отсутствия заказов от Пентагона давно свернула производственные линии. Да и сотрудников, которые умеют делать данное вооружение, в штате компании не осталось, пишет издание Defence One.

Теперь, чтобы возобновить работы, требуется восстановление производственных мощностей, технологий, поиск поставщиков запчастей. А нехватку специалистов руководство Raytheon решило восполнить, возвращая сотрудников-пенсионеров.

Президент подразделения Raytheon RTX Уэс Кремер рассказал журналистам во время интервью на Парижском авиасалоне, что среди вызванных на работу бывших сотрудников компании многим уже за 70 лет. Планируется, что они займутся обучением более молодых рабочих. По словам Кремера, приходится доставать со складов десятилетиями не используемое оборудование и «сдувать с него паутину».

В США Stinger были приняты на вооружение в 1981 году. Производственная линия комплексов была закрыта в 2020 году, Raytheon делала их для иностранных заказов в малом количестве.

С учетом того, что производственные процессы за это время сильно изменились, стали более высокотехнологичными и автоматизированными, для сборки Стингеров в цехах компании вновь, как сорок лет назад, стали применять ручной труд.

Но даже все эти экстренные меры не позволят быстро восполнить образовавшийся в арсеналах Пентагона дефицит как самих комплексов Stinger, так и ракет к ним. Когда Минобороны США разместили заказ на 1700 ПЗРК этого типа в мае прошлого года, стало известно, что выполнить его компания сможет не ранее 2026 года. Да и первые «Стингеры» начнут сходить с конвейера в сложившихся обстоятельствах не ранее, чем через 30 месяцев, сообщил Кремер.
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:55
    0
    По мне ,это " утка" от журналистов.Попробуй вытащи на работу американца с достойной пенсией?!Брехня.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:02
      0
      среди вызванных на работу бывших сотрудников компании многим уже за 70 лет.
      т журналистов.Попробуй вытащи на работу американца с достойной пенсией?!
      ...главное что б с лестниц не падали...а то мало ли чё
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:30
      0
      Для меня непонятно зачем американцы это в СМИ запустили - стингеры будут несколько дороже?
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:55
    -2
    Через год трампа ищберут.
    И он закроет границу с мексикой.
    В тч пзрк от наркосамолетов.
    Снег с неба.
    Не в якутии.
    В техасе.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:07
    0
    laughing
    Теперь отдельный привет всем, кто мне тут на этом сайте рассказывал, что американцы УМЕЮТ строить АЭС. Значит смотрите сюда:
    1) Для того, чтобы возобновить производство Стингеров - пришлось вернуть тех, кто их реально делал, при этом
    Производственная линия комплексов была закрыта в 2020 году

    2) Последнюю АЭС ввели в США в строй 40+ лет назад. Посчитайте сколько сейчас лет тем, кто хоть гайки подавал на строительстве?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:13
      +4
      Для того, чтобы возобновить производство Стингеров - пришлось вернуть тех, кто их реально делал, при этом
      ...да глупости, ЗРК Авенджер до сих пор в серии, ..основа ПЗРК Стингер...
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:48
        0
        Цитата: Крымский партизан 1974
        ЗРК Авенджер до сих пор в серии, ..основа ПЗРК Стингер...

        Ну то есть стреляло есть... Таки объясните, какое отношение сушествование стреляла имеет к
        Производству
        Выстрелов?!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:07
    +7
    Чушь собачья.Три года назад закрыли линию,и уже все?Семидесятилетних на работу?Ребята,можно писать все.Но за дураков то людей зачем держать?Кстати,Авенджеры применяют улучшенную весию Стингера,она то откуда то взялась?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:22
      0
      производство было разнесено в Тусон, штат Аризона, и Фармингтон, штат Нью-Мексико, с сохранением производственных мощностей в Помоне.
      ....статья тупая..ровно как и авторы её печатанья...другое дело отупение молодёжи уса привело к тому чему и должно привести...к полной технической безграмотности
  5. Попандос
    Попандос Сегодня, 16:09
    +2
    Странно как-то, все равно должны же были выпускать запчасти, расходники, проводить ТО. Да и твёрдое топливо деградирует со временем, стало быть нужно ракеты обновлять.
    А у них вдруг БАЦ, а производство тю-тю, странно.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:32
      +1
      Нейросети шкалу патриотизм и выкрутили до упора:)
  6. Комментарий был удален.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:21
      0
      Просто неудачный пример контрпропаганды.Делать подобные статьи надо с умом..Да,я читал в нете про запуск поточных линий на амерзском ВПК,они сами признают проблемы,но добавляют,что решат из в течение года-двух
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:24
      0
      Плохо ищите,правда там разговор идёт о инженерах - пенсионерах.Так что это американская правда.