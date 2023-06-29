Американская компания Raytheon возвращает сотрудников-пенсионеров для восстановления производства ПЗРК Stinger

В первые месяцы специальной военной операции Соединенные Штаты буквально завалили украинских военных переносными зенитно-ракетными комплексами FIM-92 Stinger, массово выгружая их из складских запасов Пентагона. Всего было отгружено 2000 комплексов с ракетами теплового наведения. Насколько это первое западное «чудо-оружие» помогло ВСУ, куда на самом деле делась большая часть американских ПЗРК, доподлинно неизвестно.
Однако такие массированные отгрузки привели к тому, что в армии США возник дефицит «Стингеров». Выяснилось, что данные ручные зенитные комплексы не производились в течение последних двадцати лет, а запустить заново конвейер по их выпуску довольно непросто.
Американская компания Raytheon, которая и производила данные ПЗРК, сообщила, что из-за отсутствия заказов от Пентагона давно свернула производственные линии. Да и сотрудников, которые умеют делать данное вооружение, в штате компании не осталось, пишет издание Defence One.
Теперь, чтобы возобновить работы, требуется восстановление производственных мощностей, технологий, поиск поставщиков запчастей. А нехватку специалистов руководство Raytheon решило восполнить, возвращая сотрудников-пенсионеров.
Президент подразделения Raytheon RTX Уэс Кремер рассказал журналистам во время интервью на Парижском авиасалоне, что среди вызванных на работу бывших сотрудников компании многим уже за 70 лет. Планируется, что они займутся обучением более молодых рабочих. По словам Кремера, приходится доставать со складов десятилетиями не используемое оборудование и «сдувать с него паутину».
В США Stinger были приняты на вооружение в 1981 году. Производственная линия комплексов была закрыта в 2020 году, Raytheon делала их для иностранных заказов в малом количестве.
С учетом того, что производственные процессы за это время сильно изменились, стали более высокотехнологичными и автоматизированными, для сборки Стингеров в цехах компании вновь, как сорок лет назад, стали применять ручной труд.
Но даже все эти экстренные меры не позволят быстро восполнить образовавшийся в арсеналах Пентагона дефицит как самих комплексов Stinger, так и ракет к ним. Когда Минобороны США разместили заказ на 1700 ПЗРК этого типа в мае прошлого года, стало известно, что выполнить его компания сможет не ранее 2026 года. Да и первые «Стингеры» начнут сходить с конвейера в сложившихся обстоятельствах не ранее, чем через 30 месяцев, сообщил Кремер.