«Со временем на Украину могут быть направлены военные миссии ЕС» - западное издание со ссылкой на чиновников Евросоюза

Издание Financial Times публикует статью со ссылкой на источники в чиновничьей среде ЕС относительно украинского вопроса. В материале утверждается, что со временем на Украину могут быть направлены военные миссии ЕС. Причём именно «военные миссии» - во множественном числе.
FT:
Такая перспектива возможна в связи с дискуссиями по поводу предоставления Украине гарантий безопасности.
Как ранее уже сообщалось, гарантии безопасности предполагают дальнейшее оказание Украине военной помощи, в том числе в виде подготовки украинских военных и в виде поставок оружия, техники и боеприпасов.
Издание, ссылаясь на источник, пишет, что если условия будут сочтены «подходящими», то «военные миссии могут оказаться на территории Украины при согласовании всеми членами ЕС».
Издание утверждает, что итоговое согласование по данному вопросу может быть осуществлено уже в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что гарантии безопасности для Украины готовы предоставить США, Британия, Канада, ряд стран ЕС.
На самой Украине пока этих сведений не комментируют. А в ЕС не комментируют вопросов о том, когда и на каких территориях Украины может появиться европейский военный контингент.
Напомним, что ранее обсуждалось возможное вхождение на украинскую территорию польских военных. При этом данная миссия была обозначена как «возможная полицейская».
Таким образом, всё активнее дело идёт к вооружённой оккупации как минимум части Украины западными странами. И всё выставляется как «гарантии безопасности».