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«Со временем на Украину могут быть направлены военные миссии ЕС» - западное издание со ссылкой на чиновников Евросоюза

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«Со временем на Украину могут быть направлены военные миссии ЕС» - западное издание со ссылкой на чиновников Евросоюза

Издание Financial Times публикует статью со ссылкой на источники в чиновничьей среде ЕС относительно украинского вопроса. В материале утверждается, что со временем на Украину могут быть направлены военные миссии ЕС. Причём именно «военные миссии» - во множественном числе.


FT:

Такая перспектива возможна в связи с дискуссиями по поводу предоставления Украине гарантий безопасности.

Как ранее уже сообщалось, гарантии безопасности предполагают дальнейшее оказание Украине военной помощи, в том числе в виде подготовки украинских военных и в виде поставок оружия, техники и боеприпасов.

Издание, ссылаясь на источник, пишет, что если условия будут сочтены «подходящими», то «военные миссии могут оказаться на территории Украины при согласовании всеми членами ЕС».

Издание утверждает, что итоговое согласование по данному вопросу может быть осуществлено уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что гарантии безопасности для Украины готовы предоставить США, Британия, Канада, ряд стран ЕС.

На самой Украине пока этих сведений не комментируют. А в ЕС не комментируют вопросов о том, когда и на каких территориях Украины может появиться европейский военный контингент.

Напомним, что ранее обсуждалось возможное вхождение на украинскую территорию польских военных. При этом данная миссия была обозначена как «возможная полицейская».

Таким образом, всё активнее дело идёт к вооружённой оккупации как минимум части Украины западными странами. И всё выставляется как «гарантии безопасности».
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16 комментариев
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 15:51
    0
    "военные миссии" будут направлены на Украину на следующий день, как только Россия закончит мирный договор с Киевом
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:56
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      мирный договор

      Если по образу то, что был предварительно заключен в Стамбуле, то ни кто ни куда не приедет, иначе вновь начнется СВО
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 16:25
        +1
        Цитата: svp67
        Если по образу то, что был предварительно заключен в Стамбуле, то ни кто ни куда не приедет, иначе вновь начнется СВО
        recourse Имеете ввиду наше СВО в ЕС?
    2. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:51
    +1
    Тогда будет повод,исполнить то что Путин ВВ пообещал на словах 24 февраля 2022 г или просто напомнить для забывчивых.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:52
    +3
    В составе миссии ес будут одни зулусы.
    За что страдать в дикой стране шведам и французам?
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 15:55
    +5
    на Украину могут быть направлены военные миссии ЕС.
    .....
    Такая перспектива возможна в связи с дискуссиями по поводу предоставления Украине гарантий безопасности.

    А кто будет гарантировать безопасность этим военным миссиям? А штаты, бриты и клиновые что бздят своих вояк отправить в хох-ляндию?
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 15:55
    +4
    «Со временем на Украину могут быть направлены военные миссии ЕС» - западное издание со ссылкой на чиновников Евросоюза
    А значит НИ КАКИХ ПЕРЕМИРИЙ. Вся эта "заваруха" обязана закончиться только нашей Победой
  6. svarog77
    svarog77 Сегодня, 16:01
    +11
    Одну военную миссию в Краматорске уже встретили, давайте следующую laughing
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 16:01
    +7
    Именно по этой причине Украина должна перестать существовать.
    Не более 15% западной части может отойти европейцам.
    Остальное - в состав Российской Федерации.
  8. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:09
    +5
    Не важно как назовут эти группы и что они из себя будут представлять. Если это военизированные граждане других стран, они будут целями для уничтожения. request
  9. igorra
    igorra Сегодня, 16:14
    +4
    В 18ом году, 100 лет назад тоже военные миссии зашли в нашу страну. Аж 14 стран прислали войска. Китай даже присутствовал, ну и братушки тоже отметелись. Так что ничего нового нет, всё по кругу.
  10. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 16:19
    +3
    А, на соседней ветке:
    "Полковник США в отставке: Не в наших интересах начинать войну против обладающей ядерным оружием России от имени «обиженной Украины»".
    wink
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:29
    +2
    «Со временем на Украину могут быть направлены военные миссии ЕС» - западное издание со ссылкой на чиновников Евросоюза

    Даже не буду читать дальше:
    Так высылайте ж к нам, витии,
    Своих озлобленных сынов:
    Есть место им в полях России,
    Среди нечуждых им гробов.
  12. HAM
    HAM Сегодня, 16:32
    +2
    Там главная по Эстонии обещала некий "сюрприз" Украине,надо полагать--именно Эстония гарантирует безопасность оной.......
  13. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 16:41
    0
    Какой неумный человек поедет сейчас на Украину под бомбежки? Эуропейскоподданные сильно боятся за свою жизнь))) Струсят!
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:45
    0
    Военная миссия: "Группа военных, официально направляемая в другую страну с какими-либо полномочиями..." Это может быть группа наблюдения, группа советников и так далее, но это не союзные войска.