Госдума приняла заявление, осуждающее власти Швеции, допустившие сожжение Корана

Депутаты Госдумы решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман

«Гуманная» Европа всё сильнее впадает в мракобесие в абсурдной погоне якобы за защитой прав личности, которое больше похоже на вседозволенность. Очередным примером этого стало вчерашнее сожжение Корана в Стокгольме, где власти разрешили эту акцию, оскорбляющую чувства полутора миллиардов мусульман.Сугубо отрицательное отношение российских властей к подобным акциям, известно. Однако всё же сегодня Государственная Дума приняла специальное заявление, в котором осудила как саму акцию сожжения Корана, так и власти Швеции, допустившие ее.- отмечается в заявлении.Следует отметить, что варварская акция в столице Швеции была проведена специально таким образом, чтобы как можно сильнее задеть чувства верующих мусульман. Акция прошла в день самого важного для мусульман праздника Курбан-байрам, а сама священная для мусульман книга была не только сожжена, но перед этим на нее положили свиной бекон.В заявлении Госдумы справедливо указывается, что подобными действиями шведские власти закладывают предпосылки для экстремистских проявлений, а также грубо нарушают цели и принципы Устава ООН.Напомним, что это уже не первая подобная акция. В январе этого года в столице Швеции уже происходило подобное также с разрешения властей. Тогда эта вызвало осложнение отношений между Швецией и Турцией, которая отказала шведам в членстве в НАТО.