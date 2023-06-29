Госдума приняла заявление, осуждающее власти Швеции, допустившие сожжение Корана

«Гуманная» Европа всё сильнее впадает в мракобесие в абсурдной погоне якобы за защитой прав личности, которое больше похоже на вседозволенность. Очередным примером этого стало вчерашнее сожжение Корана в Стокгольме, где власти разрешили эту акцию, оскорбляющую чувства полутора миллиардов мусульман.
Сугубо отрицательное отношение российских властей к подобным акциям, известно. Однако всё же сегодня Государственная Дума приняла специальное заявление, в котором осудила как саму акцию сожжения Корана, так и власти Швеции, допустившие ее.
Депутаты Госдумы решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман
- отмечается в заявлении.
Следует отметить, что варварская акция в столице Швеции была проведена специально таким образом, чтобы как можно сильнее задеть чувства верующих мусульман. Акция прошла в день самого важного для мусульман праздника Курбан-байрам, а сама священная для мусульман книга была не только сожжена, но перед этим на нее положили свиной бекон.
В заявлении Госдумы справедливо указывается, что подобными действиями шведские власти закладывают предпосылки для экстремистских проявлений, а также грубо нарушают цели и принципы Устава ООН.
Напомним, что это уже не первая подобная акция. В январе этого года в столице Швеции уже происходило подобное также с разрешения властей. Тогда эта вызвало осложнение отношений между Швецией и Турцией, которая отказала шведам в членстве в НАТО.