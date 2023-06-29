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Госдума приняла заявление, осуждающее власти Швеции, допустившие сожжение Корана

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Госдума приняла заявление, осуждающее власти Швеции, допустившие сожжение Корана

«Гуманная» Европа всё сильнее впадает в мракобесие в абсурдной погоне якобы за защитой прав личности, которое больше похоже на вседозволенность. Очередным примером этого стало вчерашнее сожжение Корана в Стокгольме, где власти разрешили эту акцию, оскорбляющую чувства полутора миллиардов мусульман.


Сугубо отрицательное отношение российских властей к подобным акциям, известно. Однако всё же сегодня Государственная Дума приняла специальное заявление, в котором осудила как саму акцию сожжения Корана, так и власти Швеции, допустившие ее.

Депутаты Госдумы решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман

- отмечается в заявлении.

Следует отметить, что варварская акция в столице Швеции была проведена специально таким образом, чтобы как можно сильнее задеть чувства верующих мусульман. Акция прошла в день самого важного для мусульман праздника Курбан-байрам, а сама священная для мусульман книга была не только сожжена, но перед этим на нее положили свиной бекон.

В заявлении Госдумы справедливо указывается, что подобными действиями шведские власти закладывают предпосылки для экстремистских проявлений, а также грубо нарушают цели и принципы Устава ООН.

Напомним, что это уже не первая подобная акция. В январе этого года в столице Швеции уже происходило подобное также с разрешения властей. Тогда эта вызвало осложнение отношений между Швецией и Турцией, которая отказала шведам в членстве в НАТО.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Госдумы РФ
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8 комментариев
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 16:50
    +3
    Да уж, шведы отчаянно сдают назад в вопросе приема в НАТО :)
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 16:55
    +4
    А почему бешеный принтер? Где Захарова? Ау! Хлеб отбирают!
  3. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 16:57
    +5
    Совсем ГД нечем внутри страны заняться в это время.. какое нам дело до Швеции сейчас ?
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 17:10
      0
      А эти 450 тел когда нибудь чем то занимались? Им по барабану на какую кнопку жать. Главное одобрить.
  4. Primipilus
    Primipilus Сегодня, 16:59
    +1
    Да пускай жгут, в ответ начнут жечь их.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:00
    +3
    Депутаты Госдумы решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман

    - отмечается в заявлении.
    Также депутаты Государственной Думы Российской Федерации говорили и о государственном перевороте в Украине 2014-го года. Также осуждали украинское руководство. Вместо того чтобы дать оценку работы должностных лиц из МО РФ при проведении СВО и работу той организации флаги которой вывешивали в окна здания Государственной Думы Российской Федерации в знак солидарности с действиями и знак причастности к структуре, но затем всё же таки назвали предателями и мятежниками тех чей флаг вывешивали в окнах ГД РФ. А против кого мятежники (по версии депутатов) и предатели кого именно, явно что не многонационального народа Российской Федерации, вопрос в крайней степени риторический request
  6. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:07
    -1
    Госдуме заняться больше нечем ? Мусульманин сжёг Коран в другой стране и что ? То внутреннее дело шведов
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:10
      +1
      У нас же все проблемы в стране и около решены.Можно и шведами заняться belay yes