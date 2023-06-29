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Европейский депозитарий Euroclear возобновил расчеты по акциям ряда российских компаний

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Европейский депозитарий Euroclear возобновил расчеты по акциям ряда российских компаний

Международный депозитарий Euroclear возобновил расчеты по ценным бумагам ряда российских компаний, не подпавших под европейские санкции. В список компаний, для которых открыты расчеты во внешнем периметре, вошли такие, как "Газпром", "Газпром нефть", Московская биржа, "Аэрофлот", ЛУКОЙЛ, "Норникель", МТС, "Детский мир", "М.Видео" и ряд других, выпускающих ценные бумаги, имеющие идентификационный код RU ISIN.


Как сообщает издание РБК, в предоставленном Euroclear релизе упомянуты локальные бумаги 137 российских компаний, акции которых по состоянию на 26 июня 2023 года стали доступны для расчетов в Euroclear Bank.

В документе также отмечается, что Euroclear возобновляет свободные расчеты по ценным бумагам российских компаний, по которым не требуется связанная с законами о принудительном переводе сверка, и денежные активы которых не подлежат замораживанию в связи с антироссийскими санкциями.

Euroclear также отмечает, что список ценных бумаг, расчеты по которым предполагается возобновить, будет расширяться после соответствующих операционных проверок.

В конце 2022 года депозитарием Euroclear были приостановлены расчеты и торги по ценным бумагам российских компаний, имеющих код RU ISIN. Инвесторам было предоставлено право в принудительном порядке перевести российские ценные бумаги из иностранного депозитария в российский. Согласно этому же закону регулировался процесс расконвертации расписок и их перевод в российскую учетную систему.
Использованы фотографии:
Pixabay
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4 комментария
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  1. Черный_Ватник
    Черный_Ватник Сегодня, 16:50
    +1
    Фотографию к новости надобно поменять)
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:57
    0
    Неужели всё так плохо в ЕС,где то должен быть подводный камень от них.
    1. kot-begemot
      kot-begemot Сегодня, 17:23
      0
      Почему камень?Доходность по нашим бумагам достигает 30%,такого нет больше нигде в мире.Даже у Китая максимальная доходность ограничена 10%,а денег всем хочется.А если посчитать ,сколько реальных денег из России ходило по миру,а это оценочно от 60 до 240 лярдов зелени в год только от туристов,студентов и прочих социальных трат,да еще всякие взносы в ООН,ЕВРОПАРЛАМЕНТ,всякие спортивные лиги,ассоциации,вада и прочее,выплаты пенсий гражданам с российским гражданством за рубежом и кучу всяких алигархоподобных с их миллиардами.Денег им хочется,вот и пробуют " что не запрещено,то разрешено".Бизнес,особенно на фоне последних событий,хочет зарабатывать.
  3. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 17:13
    +1
    Боятся, что про них забудут. Лет через 10 и уже этого ЕС не будет.