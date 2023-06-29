Европейский депозитарий Euroclear возобновил расчеты по акциям ряда российских компаний

Международный депозитарий Euroclear возобновил расчеты по ценным бумагам ряда российских компаний, не подпавших под европейские санкции. В список компаний, для которых открыты расчеты во внешнем периметре, вошли такие, как "Газпром", "Газпром нефть", Московская биржа, "Аэрофлот", ЛУКОЙЛ, "Норникель", МТС, "Детский мир", "М.Видео" и ряд других, выпускающих ценные бумаги, имеющие идентификационный код RU ISIN.
Как сообщает издание РБК, в предоставленном Euroclear релизе упомянуты локальные бумаги 137 российских компаний, акции которых по состоянию на 26 июня 2023 года стали доступны для расчетов в Euroclear Bank.
В документе также отмечается, что Euroclear возобновляет свободные расчеты по ценным бумагам российских компаний, по которым не требуется связанная с законами о принудительном переводе сверка, и денежные активы которых не подлежат замораживанию в связи с антироссийскими санкциями.
Euroclear также отмечает, что список ценных бумаг, расчеты по которым предполагается возобновить, будет расширяться после соответствующих операционных проверок.
В конце 2022 года депозитарием Euroclear были приостановлены расчеты и торги по ценным бумагам российских компаний, имеющих код RU ISIN. Инвесторам было предоставлено право в принудительном порядке перевести российские ценные бумаги из иностранного депозитария в российский. Согласно этому же закону регулировался процесс расконвертации расписок и их перевод в российскую учетную систему.