Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации атаковали и нанесли удары по целому ряду пунктов дислокации войск противника. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации.Российские войска наступали на целом ряде направлений. На Донецком направлении ВС РФ смогли отразить четыре атаки противника. Потери ВСУ на данном участке фронта составляют около 530 боевиков, 1 танк, 2 БМП, 5 автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Также российским войскам удалось уничтожить склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.Еще одно очень важное направление российских атак – Красно-Лиманское. Здесь ВС РФ нанесли поражение формированиям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 боевиков, 2 бронемашины, 2 пикапа, две гаубицы Д-30, а также две САУ «Гвоздика».В районе Времевского выступа ВС РФ смогли отбить атаку ВСУ. Украинские формирования пытались атаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики.Кроме того, стоит отметить, что на Запорожском направлении ВС РФ нанесли поражение личному составу и технике 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области. Потери ВСУ составили 135 украинских боевиков, две бронемашины, 4 автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30. Было нанесено поражение пункту командования 106-й бригады ВСУ.Продолжались бои и на Купянском направлении. Там нашим бойцам удалось поразить личный состав и технику противника районах населенных пунктов Синьковка и Красное Первое Харьковской области. В итоге было уничтожено около 25 боевиков ВСУ, 3 автомобиля, САУ «Акация», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град». На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 40 боевиков ВСУ, 6 машин и гаубицу «Мста-Б».