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Минобороны: ВС РФ нанесли поражение пункту командования 106-й бригады ВСУ на Запорожском направлении

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Минобороны: ВС РФ нанесли поражение пункту командования 106-й бригады ВСУ на Запорожском направлении

Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации атаковали и нанесли удары по целому ряду пунктов дислокации войск противника. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации.


Российские войска наступали на целом ряде направлений. На Донецком направлении ВС РФ смогли отразить четыре атаки противника. Потери ВСУ на данном участке фронта составляют около 530 боевиков, 1 танк, 2 БМП, 5 автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Также российским войскам удалось уничтожить склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Еще одно очень важное направление российских атак – Красно-Лиманское. Здесь ВС РФ нанесли поражение формированиям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 боевиков, 2 бронемашины, 2 пикапа, две гаубицы Д-30, а также две САУ «Гвоздика».

В районе Времевского выступа ВС РФ смогли отбить атаку ВСУ. Украинские формирования пытались атаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики.

Кроме того, стоит отметить, что на Запорожском направлении ВС РФ нанесли поражение личному составу и технике 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области. Потери ВСУ составили 135 украинских боевиков, две бронемашины, 4 автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30. Было нанесено поражение пункту командования 106-й бригады ВСУ.

Продолжались бои и на Купянском направлении. Там нашим бойцам удалось поразить личный состав и технику противника районах населенных пунктов Синьковка и Красное Первое Харьковской области. В итоге было уничтожено около 25 боевиков ВСУ, 3 автомобиля, САУ «Акация», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град». На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 40 боевиков ВСУ, 6 машин и гаубицу «Мста-Б».

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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:23
    +2
    На этом направлении 128 -я особо рвется в ад.Желательно побыстрее
  2. Комментарий был удален.
  3. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 16:29
    +4
    Новость позитивная, но вот язык подачи... "Нанесли поражение пункту". Что за "эжопов язык"? Просто "поразили пункт" нельзя было?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:07
      0
      Цитата: Knizhnik
      Просто "поразили пункт" нельзя было?

      Скорей всего это "командный пункт"...видимо "трудности перевода", есть еще "командно-наблюдательный пункт", "наблюдательный пункт"
  4. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 16:36
    0
    Удачи нашим! Здоровья и крепких сил!
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:48
    +1
    нанесли поражение формированиям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ....Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 боевиков, 2 бронемашины, 2 пикапа, две гаубицы Д-30, а также две САУ «Гвоздика»
    recourse Потери в трех бригадах, ашшшш 65 чел. Хотелось бы тщательнее чтоб писали. feel
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:02
      +1
      . Потери ВСУ составили 135 украинских боевиков, две бронемашины, 4 автомобиля, три гаубицы Д-20

      А меня больше смущают - 4 автомобиля. Каких автомобиля? Ваз-2114? what
  6. Сергей_С0710
    Сергей_С0710 Сегодня, 16:50
    0
    Времьевский выступ беспокоит - там украинцы нас продавливают все же...
    Тут подают, что все атаки отбиты - мы отбиваемся, но отходим.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:11
      0
      Отходим - не беда. Главное чтобы наши подразделения в окружение не попадали. Всу всего на несколько км за три недели вклинились там. Зато потери приличные понесли
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 17:05
    0
    ВС РФ нанесли поражение пункту командования 106-й бригады ВСУ на Запорожском направлении
    Выбивание командного состава ВФУ, который они так берегут, сейчас более главная задача для срыва всех их попыток "контранаступов"