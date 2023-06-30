Неподтвержденная информация и реальный потенциал: новости о боевом применении БПЛА С-70 «Охотник»

Предполагаемое фото "Охотника" над Украиной. Фото Press TV
На днях в разных источниках появились сообщения о первом эпизоде боевого применения перспективного тяжелого беспилотного авиационного комплекса С-70 «Охотник». Утверждалось, что аппарат привлекли к участию в Спецоперации на Украине и использовали для нанесения удара по объектам противника. К сожалению, основные подробности этого эпизода остаются неизвестными, что может даже наводить на подозрения.
По неофициальным данным
Информация о боевом применении «Охотника» появилась вечером 27 июня. Ее опубликовал telegram-канал Mash со ссылкой на неназванные турецкие средства массовой информации. Вскоре эта новость разошлась по другим изданиям, отечественным и зарубежным.
Утверждается, что «Охотник» был использован для поражения украинских военных объектов в Сумской области. Какие-либо подробности этого удара не сообщаются. Так, неизвестно, как именно осуществлялся боевой вылет, какие средства поражения применялись и каким был результат.
К новости «Мэш» приложил фотографию плохого качества, которая может быть доказательством первого боевого вылета С-70. На ней изображен беспилотник схемы «летающее крыло» с характерными очертаниями на фоне неба. Кроме того, в углу кадра присутствует логотип иностранного информагентства. Mash предполагает, что это может быть первый снимок «Охотника» в зоне проведения Спецоперации.
Первый опытный С-70 на испытаниях. Фото Минобороны РФ
Новости о начале боевой работы БПЛА С-70 «Охотник» пока не получили никаких официальных комментариев. Министерство обороны и организации-разработчики хранят молчание. Информация о применении беспилотника не подтверждается, но и не опровергается. Возможно, новые данные об этом появятся позже.
Повод для сомнений
Начало боевого применения перспективного БПЛА, безусловно, является хорошей новостью. Это означает, что опытные «Охотники» прошли, как минимум, основную часть испытаний, подтвердили расчетные характеристики и показали свои возможности в условиях полигонов. По итогам этих мероприятий их допустили к работе в рамках реальной военной операции.
Впрочем, пока рано радоваться новостям. Последние сообщения о комплексе С-70 имеют некоторые специфические особенности, которые могут быть поводом для сомнений в их правдивости. Как следствие, речь может идти не о войсковых испытаниях новейшего БПЛА, а о слухах или сознательной мистификации.
В первую очередь, на подозрения наводит отсутствие официальной информации. С предполагаемого боевого применения «Охотника» прошло уже несколько дней, а Минобороны или оборонно-промышленный комплекс пока никак не прокомментировали эти новости. При этом хорошо известно, что военные и промышленность регулярно рассказывают об испытаниях или внедрении новых образцов.
"Охотник" в полете. Фото Минобороны РФ
Первичным источником информации о применении С-70 названы некие издания из Турции, что тоже является поводом для подозрений. Вряд ли турецкая пресса имеет возможность следить за новинками российского вооружения и техники в зоне проведения Спецоперации, а также первой получать наиболее интересную информацию. Нельзя исключать, что речь идет о публикации недостоверной или неподтвержденной информации с целью привлечения читателей.
К публикации об «Охотнике» приложена фотография, якобы сделанная во время его полета над Украиной. Однако на ней присутствует логотип иранского телеканала Press TV, что, как минимум, странно. Известный специалист по иранским вооруженным силам Юрий Лямин в своем блоге Imp-Navigator отмечает, что этот кадр с БПЛА типа «летающее крыло» взят из репортажа Press TV, выпущенного еще в ноябре 2014 г.
Тогда иранское телевидение рассказывало об иранских разработках в области беспилотной авиации, сделанных по итогам изучения трофейного американского аппарата. Очевидно, что эта история не имеет никакого отношения к последним сообщениям о боевой работе российского «Охотника». Впрочем, нельзя исключать ошибку иностранных или отечественных изданий, выдавших подходящее изображение без соответствующей проверки.
Потенциальная польза
Таким образом, достоверная информация о применении БПЛА С-70 «Охотник» в ходе Спецоперации отсутствует. Возможно, такой аппарат действительно атаковал противника, но за пределы армейских структур просочились только отдельные сведения об этом, без подробностей. Кроме того, речь может идти об искусственном создании «сенсации» для привлечения внимания.
Выкатка прототипа в обновленной конфигурации, 2021 г. Фото ОАК
Вне зависимости от последних новостей и степени их правдоподобности, начало боевого применения «Охотника» было или будет важнейшим событием. Оно покажет, что перспективный БПЛА справился с предыдущими этапами испытаний и приближается к принятию на вооружение. Кроме того, в таком случае он даст нашим вооруженным силам новые возможности и сможет внести свой вклад в достижение общих целей Спецоперации.
К настоящему времени компания «Сухой» и смежники построили несколько летных прототипов нового БПЛА С-70. Их уже демонстрировали открыто; также огласили часть возможностей и особенностей комплекса. При этом основные данные, в т.ч. часть тактико-технических характеристик, пока не публиковались. Однако даже доступная информация позволяет представить, чем «Охотник» будет полезен ВКС и вооруженным силам в целом.
Изделие С-70 представляет собой тяжелый разведывательно-ударный БПЛА схемы «летающее крыло». Планер построен с использованием технологий малозаметности. Его обводы обеспечивают рассеивание зондирующих сигналов; возможно, используются поглощающие материалы. Компоновка силовой установки обеспечивает снижение инфракрасной сигнатуры.
«Охотник» является одним из самых крупных современных отечественных БПЛА. Размах его крыла достигает 20 т, максимальная взлетная масса, по разным данным, – порядка 20-25 т. Используется один турбореактивный двигатель, при помощи которого развивается высокая дозвуковая скорость. Дальность полета, по разным оценкам, может достигать 4-6 тыс. км.
Сейчас в испытаниях задействовано несколько БПЛА. Фото ОАК
Состав, функции и возможности бортового радиоэлектронного оборудования неизвестны. «Охотнику» необходим развитый автопилот, способный выполнять разные задачи. На борту должны присутствовать оптико-электронные или радиолокационные средства наблюдения и разведки. Предусматриваются функции совместной работы с пилотируемыми истребителями в качестве ведомого и/или для решения особых задач, связанных с повышенным риском.
Внутри «летающего крыла» предусмотрены объемы для перевозки боевой нагрузки. С-70 может брать на борт не менее 2 т различного вооружения. Предполагается, что основную часть боекомплекта составят средства поражения «воздух-поверхность». Для атаки наземных целей БПЛА будет использовать управляемые авиабомбы и ракеты разных типов.
Согласно заявлениям и прогнозам недавнего прошлого, разведывательно-ударный БПЛА С-70 «Охотник» способен работать самостоятельно и в группе с самолетами или другими беспилотниками. При этом он может вести разведку на удалении от ведущего, находить и поражать различные цели. За счет сниженной заметности он способен входить в зоны ответственности ПВО противника и работать в них, в т.ч. подавлять оборону перед прилетом пилотируемой авиации. Возможно, со временем «Охотник» получит новые функции и задачи.
Беспилотный прогресс
Российская авиационная промышленность активно занимается разработкой БПЛА разных классов. В частности, уже создано несколько тяжелых аппаратов разведывательно-ударного назначения, и первый комплекс такого рода уже принят на вооружение. Прочие изделия, в т.ч. С-70 «Охотник», пока проходят испытания, и приближается момент их поступления на вооружение и в эксплуатацию.
На днях сообщалось, что опытный «Охотник» привлечен к участию в Спецоперации и наносил удары по украинским объектам. Соответствует ли эта информация действительности, пока не ясно. Однако подобная проверка практикой на определенном этапе будет логичным и правильным шагом. Когда его сделают, покажет время.