Замглавы МИД РФ назвал пока нереальным введение единой валюты в ЕАЭС

Повышение доли расчетов в национальных валютах, в собственных валютах, в чужих национальных валютах — это более серьезный вопрос. По этому вопросу работа ведется

Необходимость выпуска в обращение единой валюты для международных расчетов между странами, желающими уйти от долларовой зависимости, в последнее время обсуждается очень активно на различных площадках и в объединениях государств, не относящихся к западному лагерю. В частности, этот вопрос по инициативе ЮАР будет поднят на повестке саммита БРИКС, который пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге. Поддерживает эту идею и президент крупнейшей латиноамериканской страны Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, предложивший включить в возможную систему единых финрасчетов помимо БРИКС и Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР).В то же время, реализация подобного масштабного международного проекта, даже в случае поддержки его всеми странами-членами экономических союзов, независимых от Запада, в настоящее время технически трудно выполнима. Да по большому счету, весьма рискованна, считают финансовые эксперты.Примерно такую же выдержанную позицию занимает и Россия, в частности, при обсуждении идеи введения альтернативной валюты уже в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединяющего пять бывших республик СССР. Об этом сегодня журналистам сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.По словам дипломата, введение единой валюты для расчетов между странами ЕАЭС пока нереально. На данном этапе более правильным будет увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах, что и происходит как в ЕАЭС, так и в БРИКС.— сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства.Ранее в МИД РФ указывали, что риски использования в расчетах между странами, входящими в ЕАЭС, доллара и евро не просто сохраняются, но и растут. Однако говорить о полном отказе от европейских и американских денежных средств во взаиморасчетах внутри ЕАЭС пока преждевременно. В то же время, Панкин заявлял, что страны данного экономического союза приступили к обсуждению использования для взаимных платежей цифровых валют, что также усилит финансово-экономическую независимость участников объединения от волюнтаризма Запада.