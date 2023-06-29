Властям Украины потребоваться 117 лет, чтобы «вернуть под контроль утраченные территории» при нынешней скорости наступления. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ранее обвинивший США в подрыве «Северного потока -2».Ранее многие западные аналитики пришли к выводу, что объявленное ВСУ контрнаступление «застопорилось». В результате контрнаступления ВСУ несут огромные потери и в личном составе, и в военной технике. Как оказалось, помощь Запада не имеет той критической составляющей, которая была бы нужна ВСУ и могла бы спасти украинские формирования от неизбежного поражения на Запорожском направлении.В последнее время российские Вооруженные силы активизировали свои удары по позициям и местам скопления военной техники, вооружений, личного состава украинских формирований. Как сообщают военные корреспонденты, на Запорожском направлении украинские формирования несут большие потери в личном составе, военной технике, вооружениях. ВС РФ наносят высокоточные удары по позициям ВСУ, объектам военного назначения на территориях, которые в настоящее время контролируются украинскими формированиями.Как сообщают многие западные военные эксперты, Украина сильно недооценила потенциал Вооруженных сил Российской Федерации в плане организации обороны на Запорожском направлении.