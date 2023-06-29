«СВО будет продолжена»: Песков заявил об отсутствии предпосылок решить вопрос с Украиной дипломатическим путём

Для России главное - достижение тех целей, которые стоят перед нами, которые были сформулированы президентом. И эти цели будут достигнуты. Есть определенные усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло, но пока, к сожалению, предпосылок к этому нет, поэтому СВО продолжается

Достигнуть поставленных перед Россией целей специальной военной операции на Украине дипломатическим путем не возможно, поэтому СВО будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля ответил на несколько вопросов российских журналистов, том числе и возможных переговорах с Киевом. По словам Пескова, перед Россией стоит задача достигнуть целей спецоперации, а сделать это дипломатическим путем невозможно, на сегодняшний день никаких предпосылок того, что Запад и Украина пойдут на условия России, нет. Поэтому спецоперация будет продолжаться, пока поставленные цели не будут достигнуты.- заявил Песков.На Западе сейчас многие политики начали говорить о возможном мирном договоре с Россией, поскольку ставка на Украину не сыграла, контрнаступление идет не так, как задумывалось и быстрой победы не получилось. Запад привык считать деньги, но вкладывая в Украину, он не получает отдачи, а дальнейшая война только повысит расходы. Отсюда и все разговоры.Но предложения западных стран, которые уже потихоньку озвучиваются, говорят о замораживании конфликта на условиях Киева, в них ничего не говорится о том, чего хочет Россия. Поэтому Москва, говоря о потенциальных переговорах, заявляет о необходимости достижения целей СВО, на что не хочет идти Киев.