Военное обозрение
Войти Регистрация

«СВО будет продолжена»: Песков заявил об отсутствии предпосылок решить вопрос с Украиной дипломатическим путём

31
«СВО будет продолжена»: Песков заявил об отсутствии предпосылок решить вопрос с Украиной дипломатическим путём

Достигнуть поставленных перед Россией целей специальной военной операции на Украине дипломатическим путем не возможно, поэтому СВО будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.


Представитель Кремля ответил на несколько вопросов российских журналистов, том числе и возможных переговорах с Киевом. По словам Пескова, перед Россией стоит задача достигнуть целей спецоперации, а сделать это дипломатическим путем невозможно, на сегодняшний день никаких предпосылок того, что Запад и Украина пойдут на условия России, нет. Поэтому спецоперация будет продолжаться, пока поставленные цели не будут достигнуты.

Для России главное - достижение тех целей, которые стоят перед нами, которые были сформулированы президентом. И эти цели будут достигнуты. Есть определенные усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло, но пока, к сожалению, предпосылок к этому нет, поэтому СВО продолжается

- заявил Песков.

На Западе сейчас многие политики начали говорить о возможном мирном договоре с Россией, поскольку ставка на Украину не сыграла, контрнаступление идет не так, как задумывалось и быстрой победы не получилось. Запад привык считать деньги, но вкладывая в Украину, он не получает отдачи, а дальнейшая война только повысит расходы. Отсюда и все разговоры.

Но предложения западных стран, которые уже потихоньку озвучиваются, говорят о замораживании конфликта на условиях Киева, в них ничего не говорится о том, чего хочет Россия. Поэтому Москва, говоря о потенциальных переговорах, заявляет о необходимости достижения целей СВО, на что не хочет идти Киев.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:29
    +4
    Ну хоть кто то не говорит о переговорах...добивать их надо
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 17:32
      -8
      Верховный же сказал, что очередной поход на Киев не планируется. Так что "добивать" их придется в Белгороде, Крыму и Курске yes
      1. Комментарий был удален.
      2. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 17:45
        +4
        Так что "добивать" их придется в Белгороде, Крыму и Курске

        Сейчас не планируется, а завтра кто его знает... Верховный сказал, что отодвигать мы их будем до тех пор пока их оружие не сможет доставать до нашей НОВОЙ территории ... И судя по поставкам им британских крылатых ракет "Storm Shadow", брать Киев нам все равно придется... Ну а свои влажные мечты про Белгород, Крым и Курск засунь... ну сам знаешь куда...
        1. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 18:11
          +5
          А ещё в менеджменте (это такая западная лженаука, если что laughing ) утверждается, что планируемая деятельность всегда более эффективна по сравнению с той, которая не планируется. Но сейчас такой любопытный момент, когда трудно понять, что лучше: плохо планировать или сделать что-то неожиданно и внепланово!
          1. haron
            haron Сегодня, 19:06
            0
            Цитата: БМП-2
            что лучше: плохо планировать или сделать что-то неожиданно и внепланово!

            На этом сайте звучало высказывание нибы-то произнесенное Бисмарком: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью».
            Но Бисмарк такого не говорил. Это сказал кто-то свой, из наших. Знал шельмец где корень нашей души спрятан
        2. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 18:44
          +1
          Цитата: Lev_Russia
          Верховный сказал,

          Кто такой Верховный? Я знаю только одного верховного(на настоящий момент),который пробздел всё. И зовут его "Моль".
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 17:54
      +3
      Всё по классике, И А Крылов : "с волками 'иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой"
  2. spirit
    spirit Сегодня, 17:33
    +8
    СВО будет продолжена»: Песков заявил

    Раз Песков такое сказал,значит договорняк прорабатывают с двойной силой.
    1. tkoh
      tkoh Сегодня, 17:50
      0
      Цитата: spirit
      Раз Песков такое сказал,значит договорняк прорабатывают с двойной силой.

      А может действительно пора заканчивать это? Впереди выборы, олимпиаду новую провести надо бы еще
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 17:56
      +6
      Ну если по такому "договорняку" затребовать и получить Харьков, Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье -то почему бы и нет?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:40
    +7
    Вот честно-поверил бы.Если это сказал бы другой человек...Хотя,там все "хозяева своего слова"..Могут и назад отыграть
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 18:00
      +1
      Пургомет в действии на всю катушку, то есть в полной готовности на очередной договорняк.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:40
    +2
    Иногда, Песков, может озвучивать разумные мысли. yes
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:42
    +1
    нужно не продолжение а победа !!!!!!! тока победа даст результат а не тупое продолжение ! надеюсь поставили цель победить ! цели бывают разные ! возможно не прав !
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 17:45
      +2
      "конечная цель - ничто, движение - все. За перевалом новый перевал, иначе застой" (с) Бронштейн.
      В Кремле троцкисты обосновались, товарища Зюга...кхм...Сталина на них нет yes
  6. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 17:44
    +4
    Пескова нужно посылать на переговоры, где нужно максимально затрaxaть мозги оппоненту, заболтать до бессмысленности предмет переговоров и подписать по итогам пафосный и ничего не значащий документ...
    Вот здесь ему цены не будет.
    Во всех иных случаях - вредный государству Говорун...
    1. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 18:29
      +1
      почему вредный? Очень даже полезен, когда сказать народу что-то надо, но нечего - то есть почти всегда
  7. Николай310
    Николай310 Сегодня, 17:51
    0
    А внятные цели будут озвучены??? Оставлять Украине Харьков и Одессу-это преступление перед потомками
  8. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 17:52
    +1
    Предпосылки могут появиться только после побед. Если нет побед, то больше чем на статус кво рассчитывать не приходится.вот после Харькова и Одессы можно и поговорить.Главное чтоб не после Белгорода.
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:54
    +2
    . Для России главное - достижение тех целей, которые стоят перед нами, которые были сформулированы президентом

    . Для запада целью является максимальное ослабление России

    И о чём говорить? Нету у этой войны больше никаких сроков и спрогнозировать их можно уже и не пытаться. Цели сво будут достигнуты, вермахт падёт, даже если Россия ослабнет. Хотя я надеюсь закалится. Когда это произойдёт неизвестно
  10. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 17:57
    +1
    . Есть определенные усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло, но пока, к сожалению, предпосылок к этому нет, поэтому СВО продолжается

    Вот мозгоклюй. Я три раза перечитал, но так ничего и не понял.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 18:08
      +2
      Что тут понимать ? Успехов на фронте пока нет для начала выгодных России переговоров (как эту выгоду в Кремле видят).
      Если б Егор Тимурович Гайдар был бы жив, он бы так завернул, что подписчики ВО и половины сказанного им не поняли
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 18:18
        +1
        Цитата: Alister Kroulegg
        Если б Егор Гайдар был бы жив, он бы так завернул, что подписчики ВО и половины сказанных им слов не поняли

        Эх-хе-хе. Старею. Помню еще вначале 90-х депутаты ходили по квартирам, призывали за них голосовать. А в начале нулевых уже были какие то доверенные лица, призывали за Путина голосовать...
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:42
        0
        Alister Kroulegg hi, и был бы послан в ответ в такие адреса что и сам бы не понял половину, или что по вашему только Гайдар владеет этим ЯЗЫКОМ, вон Сталин по воспоминаниям окружения совсем редко употреблял однако его слушали лучше чем Гайдара и его комманду.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 18:57
      0
      Вот мозгоклюй. Я три раза перечитал, но так ничего и не понял.

      Значит попытки к переговорам/заморозке отвергаются западом.
      Хотя странно, на Западе увеличилось число комментариев за сворачивание конфликта. Видимо условия предлагают ну совсем неприемлемые.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 19:13
        0
        Цитата: Бывший солда
        Хотя странно, на Западе увеличилось число комментариев за сворачивание конфликта. Видимо условия предлагают ну совсем неприемлемые.

        Не вижу ничего странного. С их точки зрения, мы оккупанты с ядерной дубиной за пазухой, но эту самую дубину боимся применять. Как бы чего не вышло. Как бы потом не пожалеть... И назад сдавать - лицо потерять, и вперед идти стремно.
  11. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 18:25
    +3
    Интересно сказано: " достигнуть дипломатическим путём целей СВО невозможно" . Тогда и СВО должна была называться, например, СДО... Замахнулся - бей, пока не обоср..ся. и не попросят переговоров
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:34
    +1
    Достигнуть поставленных перед Россией целей специальной военной операции на Украине дипломатическим путем не возможно, поэтому СВО будет продолжена.
    главное не новый "минск"
  13. Федька
    Федька Сегодня, 18:40
    -5
    Цитата: opuonmed
    нужно не продолжение а победа !!!!!!! тока победа даст результат а не тупое продолжение ! надеюсь поставили цель победить ! цели бывают разные ! возможно не прав !

    Раз уж начали - надо побеждать. Не тянуть. Оружия для всех хватит. Дедовские берданки, мелкашки, 12-16 калибры есть. У кого нет оружия саперная лопата и цепью тройной и вперед. За месяц Киев будет в окружении. И никто не дернется против нас. А так будем сидеть годами обороне терять бойцов. Пора закончить с инопланетянами. Снарядов и пуль у них для нас не хватит. У них одни понты и за счет этого они и держаться. Что то меня куда то занесло. Но только так можно выиграть на поле боя.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:19
      0
      Цитата: Федька
      Дедовские берданки

      Вот ни разу в жизни не щупал берданку. У деда была тулка-двустволка, да и она куда то пропала.
      Цитата: Федька
      У кого нет оружия саперная лопата

      Где то валялась-ржавела на даче, но я её не взял.
      Короче, нету ничего, акромя ножей.
  14. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 18:56
    +2
    Каждую неделю кудахтали о готовности России к переговорам с "шайкой нацистов и наркоманов, засевших в Киеве" (В .В. Путин), потом оказалось , что предпосылок для них нет. Этакая неожиданность для бивших первыми!