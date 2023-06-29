Специалисты Кильского университета: с февраля 2022 года Украине поставлено помощи на 170 млрд евро

Специалисты института мировой экономики Кильского университета в Германии решили посчитать, какие именно объёмы средств были направлены Украине партнёрами с февраля прошлого года. Экономисты суммировали военную, военно-техническую и гуманитарную помощь, которая выделялась Украине. Причём учитывалась только та помощь, которая проходила через открытые источники.
Немецкие специалисты пришли к выводу, что с 24 февраля 2022 года Украина получила помощь от «союзников» на колоссальную сумму – в 170 млрд евро. Наибольший вклад был сделан Вашингтоном. Это около 70 млрд. На второй строчке «помощников» - Европейский союз с показателем в 62 млрд евро.
Также средства или технику выделяли такие страны и территории как Британия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Япония, Южная Корея, Турция, Тайвань, Австралия, Индия, Китай. Суммарно это около 23 млрд евро.
Ещё около 13 млрд выделено, как сообщается, международными структурами, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также МВФ.
Из 170 млрд евро – половина была отправлена деньгами, около 40% - оружием и военной техникой, остальное (всего 10% - помощь гуманитарного плана).
О том, сколько миллиардов прошло по закрытым каналам, в том числе через коррупционные схемы, специалисты Кильского университета не пишут.