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Специалисты Кильского университета: с февраля 2022 года Украине поставлено помощи на 170 млрд евро

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Специалисты Кильского университета: с февраля 2022 года Украине поставлено помощи на 170 млрд евро

Специалисты института мировой экономики Кильского университета в Германии решили посчитать, какие именно объёмы средств были направлены Украине партнёрами с февраля прошлого года. Экономисты суммировали военную, военно-техническую и гуманитарную помощь, которая выделялась Украине. Причём учитывалась только та помощь, которая проходила через открытые источники.


Немецкие специалисты пришли к выводу, что с 24 февраля 2022 года Украина получила помощь от «союзников» на колоссальную сумму – в 170 млрд евро. Наибольший вклад был сделан Вашингтоном. Это около 70 млрд. На второй строчке «помощников» - Европейский союз с показателем в 62 млрд евро.

Также средства или технику выделяли такие страны и территории как Британия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Япония, Южная Корея, Турция, Тайвань, Австралия, Индия, Китай. Суммарно это около 23 млрд евро.

Ещё около 13 млрд выделено, как сообщается, международными структурами, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также МВФ.

Из 170 млрд евро – половина была отправлена деньгами, около 40% - оружием и военной техникой, остальное (всего 10% - помощь гуманитарного плана).

О том, сколько миллиардов прошло по закрытым каналам, в том числе через коррупционные схемы, специалисты Кильского университета не пишут.
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13 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:53
    -1
    Специалисты Кильского университета: с февраля 2022 года Украине поставлено помощи на 170 млрд евро
    . Гейропейские проводят занимательные експеримент... можно ли наполнить черную дыру, хот как то, хоть когда то.
    Весь западныйный, "прогрессивные" мир пытается заполнить черную дыру, а оно все никак, никак никак......
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 18:35
      0
      Сингапур получил денежку, как и лондон. Большинство осталось в Вашингтоне и европе.
      Но...
      Не складывать все нажитое в одну корзину.
      Ухры станут малайцами и тайцами.
      Домик в джунглях уже есть.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:58
    +1
    Глянул про ВВП Украины за 2021 год. 200 млрд долларов. Однако.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:59
    0
    Украине поставлено помощи на 170 млрд евро

    Не смешите меня. Это просто гроши, если есть с чем сравнивать:
    «Издержки в Афганистане, по оценкам исследователей Университета Брауна, составляли более 300 миллионов долларов в день на протяжении 20 лет, – сказал президент Джо Байден. – Да, американский народ должен услышать это».
    По данным проекта «Издержки войны», который осуществляет университетский Институт международных отношений и государственного управления, на сегодняшний день война обошлась США в 2,313 триллиона долларов.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:07
      +1
      Да, пока мало. На Афган - хватало обучить каждого афганца в Йелле, а тут - паршивые 4 тысячи на рыло))) Позор! laughing
  4. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 18:01
    +2
    Если считать то, что внешний НАКОПЛЕННЫЙ долг за все ~30лет существования украины был до 22года ~100ярдов долларей.. Ещё 170 ярдов не изменят ситуацию Укарина и так была безнадёжным должником. Что так 100, что 270-17==253ярда -- это безнадёжные долги.
    Самое смешное в этом только одно, украинцы реально верят что эти долги им за хорошие глаза и веру в фюрера в груди просто простят.. АГА))
    Наивные селяне.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:23
      0
      украинцы реально верят что эти долги им за хорошие глаза и веру в фюрера в груди просто простят.
      Они их сами себе простят.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:44
      0
      Цитата: EXPrompt
      украинцы реально верят что эти долги им за хорошие глаза и веру в фюрера в груди просто простят..

      Ща, погодите... Заведу упоротого укра.
      Три
      Два
      Один
      РИПАРААААЦИИИИИ!!!!
  5. Комментарий был удален.
  6. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 18:16
    0
    поставлено помощи на 170 млрд евро

    Если такие суммы выделили бы в мирных целях, для развития этого недогосударства, то она просветала бы (возможно), а так понятно, что западу этого не надо, их цель, напротив, уничтожение этого государства и людей там проживающих...
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:25
      +1
      она просветала бы (возможно)
      Крайне маловероятно- за 30 лет со своими ресурсами,климатом,бесплатным газом они бы себе если не вторую Францию, то вторую Польшу создали бы , если бы могли. Не могут- проверено экспериментально.
  7. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 18:38
    0
    Эти цифры только показывают масштаб коррупции в ОПК США и то насколько много долларов США уже приходится печатать. ОПК США это гигантский коррупционный пузырь.
  8. certero
    certero Сегодня, 18:59
    0
    А сколько было поставлена помощи России? Правильно, скорее всего это будет отрицательная величина.
    Вопрос, Когда наши политике начинали сво они не догадывались что будет так? А теперь когда узнали что они собираются делать? Продолжать воевать с половиной мира?
  9. К-50
    К-50 Сегодня, 19:09
    0
    Специалисты Кильского университета: с февраля 2022 года Украине поставлено помощи на 170 млрд евро

    Евро им - деньги на ветер.
    Ну или в пепел. what lol