Командир спецназа «Ахмат»: Россия одержит победу на Украине и без «Вагнера»

Россия выиграет эту войну и без нас, и без «вагнеровцев». Россия – слишком мощное государство, чтобы делать акцент на одном или двух подразделениях

Следующее: если бы украинские военные были бы в состоянии сделать что-либо, то они сделали бы это давно

Считаю, что после принятия соответствующих решений итоги нашей борьбы с врагом будут намного более результативными!

Командир спецназа «Ахмат», замкомандира 2-го армейского корпуса ВС РФ, герой РФ и ЛНР, генерал-майор Апти Алаудинов высказался по поводу так называемого мятежа некоторых подразделений ЧВК «Вагнер», произошедшего 24 июня на юге России. В своем телеграм-канале Алаудинов написал, что Россия в любом случае одержит победу в специальной военной операции на Украине и без участия «вагнеровцев».При этом он выразил уважение всем бойцам, которые самоотверженно сражались на передовой, не все из них стали предателями. В большинстве своем «музыканты» были и остаются настоящими патриотами России, в момент мятежа рядовые бойцы не были в курсе, что на самом деле происходит. И если бы эта часть была бы сейчас на фронте, они продолжали бы сражаться с нашим общим врагом как и раньше, уверен командир «Ахмата».Попытка руководителей ЧВК руками своих бойцов вызвать смуту, раскачать наше государство, а быть может и посеять панику среди тех, кто продолжает громить противника на украинском фронте, успехом не увенчалась. Россия слишком сильное государство, чтобы ее победа зависела от отдельных воинских подразделений.— уверен Алаудинов.Вопреки западной пропаганде, которая утверждает, что события 24 июня якобы показали слабость российской государственной власти, на деле, все произошло с точностью до наоборот. Верховный главнокомандующий сумел решить эту проблему в самые короткие сроки. Органы власти на местах, руководители и офицеры силовых структур и ВС РФ проявили выдержку, лояльность президенту, тем самым показав, что власть на всех уровнях в России слишком крепка, чтобы ее можно было расшатать.— особо подчеркнул генерал-майор.Говоря о последствиях и выводах из происшедшего, Алаудинов сообщил, что они будут самыми серьезными, в том числе в виде кадровых перестановок. В то же время он отметил, что этот мятеж показал множество слабых мест, которые ранее тщательно скрывались от Владимира Путина чиновниками и военачальниками разных уровней, выявил ненадежных людей. Одновременно эти события абсолютно не затронули решительность нашей страны, стойкость наших боевых порядков.— выразил уверенность генерал-майор Апти Алаудинов.