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Командир спецназа «Ахмат»: Россия одержит победу на Украине и без «Вагнера»

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Командир спецназа «Ахмат»: Россия одержит победу на Украине и без «Вагнера»

Командир спецназа «Ахмат», замкомандира 2-го армейского корпуса ВС РФ, герой РФ и ЛНР, генерал-майор Апти Алаудинов высказался по поводу так называемого мятежа некоторых подразделений ЧВК «Вагнер», произошедшего 24 июня на юге России. В своем телеграм-канале Алаудинов написал, что Россия в любом случае одержит победу в специальной военной операции на Украине и без участия «вагнеровцев».


При этом он выразил уважение всем бойцам, которые самоотверженно сражались на передовой, не все из них стали предателями. В большинстве своем «музыканты» были и остаются настоящими патриотами России, в момент мятежа рядовые бойцы не были в курсе, что на самом деле происходит. И если бы эта часть была бы сейчас на фронте, они продолжали бы сражаться с нашим общим врагом как и раньше, уверен командир «Ахмата».

Попытка руководителей ЧВК руками своих бойцов вызвать смуту, раскачать наше государство, а быть может и посеять панику среди тех, кто продолжает громить противника на украинском фронте, успехом не увенчалась. Россия слишком сильное государство, чтобы ее победа зависела от отдельных воинских подразделений.

Россия выиграет эту войну и без нас, и без «вагнеровцев». Россия – слишком мощное государство, чтобы делать акцент на одном или двух подразделениях

— уверен Алаудинов.

Вопреки западной пропаганде, которая утверждает, что события 24 июня якобы показали слабость российской государственной власти, на деле, все произошло с точностью до наоборот. Верховный главнокомандующий сумел решить эту проблему в самые короткие сроки. Органы власти на местах, руководители и офицеры силовых структур и ВС РФ проявили выдержку, лояльность президенту, тем самым показав, что власть на всех уровнях в России слишком крепка, чтобы ее можно было расшатать.

Следующее: если бы украинские военные были бы в состоянии сделать что-либо, то они сделали бы это давно

— особо подчеркнул генерал-майор.

Говоря о последствиях и выводах из происшедшего, Алаудинов сообщил, что они будут самыми серьезными, в том числе в виде кадровых перестановок. В то же время он отметил, что этот мятеж показал множество слабых мест, которые ранее тщательно скрывались от Владимира Путина чиновниками и военачальниками разных уровней, выявил ненадежных людей. Одновременно эти события абсолютно не затронули решительность нашей страны, стойкость наших боевых порядков.

Считаю, что после принятия соответствующих решений итоги нашей борьбы с врагом будут намного более результативными!

— выразил уверенность генерал-майор Апти Алаудинов.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Апти Алаудинова
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35 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 18:57
    +10
    Шёл 490 день специальной военной операции и победа без Вагнера казалась невероятно близка, осталось всего ничего. Взять хотя бы Авдеевку для начала, что ли, как Пригожин и его люди взяли Бахмут, к примеру. А все просто , Вагнер одним своим существованием приближал конец сво и кому-то это очень сильно не нравилось. Комусь надо затянуть это дело на подольше. Этож какой простор для, распила бабла и приобретения и передела активов!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:01
      -5
      Цитата: Маз
      Шёл 490 день

      Великая Отечественная война Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков. Долгих 1418 дней и ночей народы СССР шли к победе.
      Сейчас параллельно где-то осень 1942 года. Близится Сталинградская битва.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 19:11
        0
        Эсторский, ты за кого: "за белых или за красных"?
        "на кого батон крошишь"? ))
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 19:26
          0
          Цитата: Egeny
          ты за кого: "за белых или за красных"?
          "на кого батон крошишь"?

          На немцев, вестимо. И ещё эти, как их, химба виноваты.
      2. Deon59
        Deon59 Сегодня, 19:26
        0
        Я и не знал что Красная Армия была под Берлином в 1941 году и отступила .
    2. Ulrich
      Ulrich Сегодня, 19:23
      -1
      Чвк это про деньги. Суть произошедшего - бабло. Чвк решили устранить, поэтому вышел закон, всем заключить контракты с МО. Последняя новость говорит, что гос финансирование чвк будет прекращщено в случае незаключения контракта.
      Профессионалы? Да наздоровье. Воюйте, но только на свои деньги. Адью, одним словом
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 19:28
      0
      Цитата: Маз
      Вагнер одним своим существованием приближал конец сво и кому-то это очень сильно не нравилось

      Не думаю что все настолько запущенно, а вот самоограничения в методах чувствуются очень сильно.
    4. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 19:30
      +2
      Цитата: Маз
      Взять хотя бы Авдеевку для начала, что ли, как Пригожин и его люди взяли Бахмут, к примеру. А все просто , Вагнер одним своим существованием приближал конец сво и кому-то это очень сильно не нравилось.

      Стоит добавить, что Бахмут по концентрации сил ВСУ и интенсивности боёв равнялся десяти Авдеевкам и столько же Марьинок, которые МО берёт уже полтора года, а ЧВК Вагнер блестяще с этой неприступной крепостью справился и не факт что МО теперь сможет удержать этот фронт.
  2. Андре 432
    Андре 432 Сегодня, 19:02
    0
    Очень хотелось бы в это верить ... Время покажет и рассудит
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:03
    +1
    Цена победы без Вагнера будет такая же? Или всё же крови мужика от сохи побольше прольется?
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 19:13
      -1
      Даже не в рублях, а в долларах.
      Сожгли амиакопровод-можно брать харьков.
      Дружбу взорвут-кременчуг и одесса
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 19:30
      0
      Вагнер кровь не лил? 20000 по словам Пригожина полегло в Артемовске (Бахмуте), а "трехсотых " сколько? На 3 умножать будем?
  4. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 19:06
    -1
    Интересно, что он считает победой? Ковид победили за два года. Значит СВО закончится, примерно через 2,5 года.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:32
      +1
      Цитата: Гардамир
      Ковид победили за два года. Значит СВО закончится, примерно через 2,5 года.

      Я ещё год назад писал, что мы победим Украину лет через шесть. И в победе я вообще не уверен. Скорректирую. Блин, и писать то не охота об этом, но как бы нам не пришлось похабный мир заключать. Впрочем, и его назовут победой. Да, вот такой я ныкса и паникер.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:07
    +1
    Россия выиграет эту войну и без нас, и без «вагнеровцев». Россия – слишком мощное государство, чтобы делать акцент на одном или двух подразделениях — уверен Алаудинов.

    Мы все в этом уверены.
    Он отметил, что этот мятеж показал множество слабых мест, которые ранее тщательно скрывались от Владимира Путина чиновниками и военачальниками разных уровней, выявил ненадежных людей

    А вот это архиважно. Любое событие имеет положительные и отрицательные стороны.
    Этот момент очень положительный.
    Дай Бог, если слабые места будут проанализированы и устранены невзирая на лица.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 19:17
      +1
      слабые места будут проанализированы и устранены, невзирая на лица.

      Ты сам-то в это веришь?
      Кстати, поработай над деепричастными оборотами... умник.)
  6. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 19:07
    -2
    Говоря о последствиях и выводах из происшедшего, Алаудинов сообщил, что они будут самыми серьезными, в том числе в виде кадровых перестановок. В то же время он отметил, что этот мятеж показал множество слабых мест, которые ранее тщательно скрывались от Владимира Путина чиновниками и военачальниками разных уровней, выявил ненадежных людей.


    Поживем-увидим, сколько повесят на Красной площади, тех, кто тщательно скрывал правду )))))))))
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:07
    +6
    Желаю(честно,без ерничества)Алаудинову и всем ВС РФ одержать Победу без "оркестра"...Но что бы ничего не говорили,если что то пойдет не так..Не хвались идучи на рать...
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:12
      +2
      Удивительно, как народ быстро верит в "бистро"! Поддерживаю Ваш пост на сто процентов hi
  8. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 19:07
    +3
    мда,а кто без вагнера,будет города в лоб брать....или играем в долгую
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 19:21
      -1
      Цитата: yuri bakster
      кто без вагнера, будет города в лоб брать...

      ...как кто, Апты Ароныч.)
      Пенсионер, не сомневайся... никого.)
  9. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 19:08
    +5
    Интересно он сам то верит в свои слова? Все увидели как "успешно" и "оперативно" "Тик-Ток" войска сразились с вагнеровцами. А пока "слишком мощное государство" пускает под пресс уголовных дел погранцов и лётчиков отказавшихся бомбить колонны. Их слова о том что бомбить трассы, на которых есть также гражданские лица в расчёт естественно не принимается.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 19:31
      0
      Интересно, кто разгоняет тему про "тик-ток войска"?
  10. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:10
    +1
    Победа и без Вагнера обойдётся. Не в первый раз!
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 19:17
      -1
      Как посмотреть на жизнь, такая победа и будет.
      Кому знамя на крещатике, кому--заводы-параходы-интернетиздания. И небо в алмазах
  11. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:10
    -1
    А почему Вагнер принуждали к контракту с МО, почему исключение для них не сделали?
    1. Ulrich
      Ulrich Сегодня, 19:32
      0
      А зачем такая частная компания на госфинансировании? Компания частная, финансирование государственное. Диссонанс.
      После начала сво с финансами у РФ туго, приходится урезать расходы
  12. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:15
    -1
    Вопрос к редакции.Почему вы "уважаемая редакция"надергали выдержек из интервью?Апти Алаудинов умный человек и тонкий стратег в отличии от вас.И отзывы его в адрес ЧВК "Вагнер"с профессиональной точки зрения весьма хорошие.И вывод правильный только сплаченность всех и даст желаемый результат.
  13. Fan-Fan
    Fan-Fan Сегодня, 19:17
    +5
    Сильно ошибается командир Ахмата, 50 тысяч лучших бойцов остались не у дел. Боюсь Бахмут без музыкантов сдадут. А какие бойцы из Ахмата я видел по Ютюбу, толком не воевали, а занимались чёрти-чем, например, светофоры в Украине расстреливали. А как они в Ростов шли? На каждом перекрёстке по 2-3 часа стояли, боялись столкнуться с музыкантами, поэтому "тянули резину" как могли.
    Но речи этого командира понравятся властям России.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 19:26
      0
      Цитата: Fan-Fan
      Но речи этого командира понравятся властям России.

      И "паркетным" генералам!
  14. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 19:19
    -1
    К сож последним результативным наступающим подразделением был Вагнер, параллельную угледарскую операцию мы провалили, и теперь, снова к сож, проминаемся местами. Времьевский выступ нам фактически срезали. Это точно "эластичная оборона"? Вчера Гурулев писал, что БК у врагов как у дурака фантиков. Кому вопросы задавать? Недавно Путин высказался - "технику то привезти можно, а вот ЛС конечен" . Можно подумать у нас он бесконечен, типа "везите мы пощелкаем"
  15. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 19:26
    0
    Есть на украине широко известный пропагандист Арестович. Намедни он поделился своим мнением по этой ситуации - Однозначно можно сказать что после пригожинского недомятежа Кремль лишился единственной силы, которая была способна выполнять хоть какие то боевые задачи - ЧВК Вагнер. В течении прошедшего года российская армия без ЧВК Вагнер не смогла успешно выполнить ни одной задачи. // Вспомнилось еще недавнее видео когда украинский генерал Сырский мотивировал своих бойцов под Артемовском - Хлопцы, ну вы чего! Вагнеров там ужэ нет, так что давай, вперед.// Каждый пусть думает сам.
  16. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:29
    0
    Цитата: dmi.pris1
    .Не хвались идучи на рать...

    Последним взятым городом был Бахмут.И взяли его "Вагнеровцы".С тех пор только лозунги,призывы,планы,девизы и пр. request
  17. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:30
    0
    Интересно, где сейчас Мизинцев? Волнует судьба этого достойного генерала.
  18. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 19:30
    0
    Пиарщики и тик токеры,одно словоблудие на публику