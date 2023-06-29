Командир спецназа «Ахмат»: Россия одержит победу на Украине и без «Вагнера»

Командир спецназа «Ахмат», замкомандира 2-го армейского корпуса ВС РФ, герой РФ и ЛНР, генерал-майор Апти Алаудинов высказался по поводу так называемого мятежа некоторых подразделений ЧВК «Вагнер», произошедшего 24 июня на юге России. В своем телеграм-канале Алаудинов написал, что Россия в любом случае одержит победу в специальной военной операции на Украине и без участия «вагнеровцев».
При этом он выразил уважение всем бойцам, которые самоотверженно сражались на передовой, не все из них стали предателями. В большинстве своем «музыканты» были и остаются настоящими патриотами России, в момент мятежа рядовые бойцы не были в курсе, что на самом деле происходит. И если бы эта часть была бы сейчас на фронте, они продолжали бы сражаться с нашим общим врагом как и раньше, уверен командир «Ахмата».
Попытка руководителей ЧВК руками своих бойцов вызвать смуту, раскачать наше государство, а быть может и посеять панику среди тех, кто продолжает громить противника на украинском фронте, успехом не увенчалась. Россия слишком сильное государство, чтобы ее победа зависела от отдельных воинских подразделений.
Россия выиграет эту войну и без нас, и без «вагнеровцев». Россия – слишком мощное государство, чтобы делать акцент на одном или двух подразделениях
— уверен Алаудинов.
Вопреки западной пропаганде, которая утверждает, что события 24 июня якобы показали слабость российской государственной власти, на деле, все произошло с точностью до наоборот. Верховный главнокомандующий сумел решить эту проблему в самые короткие сроки. Органы власти на местах, руководители и офицеры силовых структур и ВС РФ проявили выдержку, лояльность президенту, тем самым показав, что власть на всех уровнях в России слишком крепка, чтобы ее можно было расшатать.
Следующее: если бы украинские военные были бы в состоянии сделать что-либо, то они сделали бы это давно
— особо подчеркнул генерал-майор.
Говоря о последствиях и выводах из происшедшего, Алаудинов сообщил, что они будут самыми серьезными, в том числе в виде кадровых перестановок. В то же время он отметил, что этот мятеж показал множество слабых мест, которые ранее тщательно скрывались от Владимира Путина чиновниками и военачальниками разных уровней, выявил ненадежных людей. Одновременно эти события абсолютно не затронули решительность нашей страны, стойкость наших боевых порядков.
Считаю, что после принятия соответствующих решений итоги нашей борьбы с врагом будут намного более результативными!
— выразил уверенность генерал-майор Апти Алаудинов.