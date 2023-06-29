Жозеп Боррель: Евросоюз намерен переименовать Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Европейский фонд мира, из которого финансируется Киев, может стать Оборонным фондом Украины, да не на словах, а на самом деле. Как заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, такое предложение уже рассматривается.
Евросоюз намерен поставлять оружие Украине не только во время конфликта, но и после его окончания, а европейский фонд мира будет переименован в оборонный фонд Украины. С таким заявлением перед саммитом ЕС выступил главный европейский "голубь мира" Боррель. По его словам, Европа должна сделать все, чтобы Украина воевала "как можно дольше".
Мы должны помогать Украине во время войны и после войны. Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины. Украина должна продолжать (воевать). Модернизация украинской армии должна продолжаться
- заявил чиновник.
Также Европа планирует удвоить военную Украине на фоне последних событий в России, потому что не понимает, что произошло. Как подчеркнул Боррель, разведки всех европейских стран буквально "стоят на ушах", пытаясь выяснить что же такое случилось и чем это грозит Западу.
Между тем, пока глава внешнеполитического ведомства ЕС раздает обещания, многие страны Евросоюза задаются вопросом, где брать на все это средства. К тому же, как оказалось, семилетний бюджет ЕС был потрачен за два года, в том числе и на помощь Киеву. Сейчас к руководству Евросоюза возникло много вопросов и не факт, что та же Урсула фон дер Ляйен, желающая остаться на своем посту еще на один срок, сможет это сделать. За деньги налогоплательщиков нужно будет отчитаться.