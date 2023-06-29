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Жозеп Боррель: Евросоюз намерен переименовать Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

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Жозеп Боррель: Евросоюз намерен переименовать Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Европейский фонд мира, из которого финансируется Киев, может стать Оборонным фондом Украины, да не на словах, а на самом деле. Как заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, такое предложение уже рассматривается.


Евросоюз намерен поставлять оружие Украине не только во время конфликта, но и после его окончания, а европейский фонд мира будет переименован в оборонный фонд Украины. С таким заявлением перед саммитом ЕС выступил главный европейский "голубь мира" Боррель. По его словам, Европа должна сделать все, чтобы Украина воевала "как можно дольше".

Мы должны помогать Украине во время войны и после войны. Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины. Украина должна продолжать (воевать). Модернизация украинской армии должна продолжаться

- заявил чиновник.

Также Европа планирует удвоить военную Украине на фоне последних событий в России, потому что не понимает, что произошло. Как подчеркнул Боррель, разведки всех европейских стран буквально "стоят на ушах", пытаясь выяснить что же такое случилось и чем это грозит Западу.

Между тем, пока глава внешнеполитического ведомства ЕС раздает обещания, многие страны Евросоюза задаются вопросом, где брать на все это средства. К тому же, как оказалось, семилетний бюджет ЕС был потрачен за два года, в том числе и на помощь Киеву. Сейчас к руководству Евросоюза возникло много вопросов и не факт, что та же Урсула фон дер Ляйен, желающая остаться на своем посту еще на один срок, сможет это сделать. За деньги налогоплательщиков нужно будет отчитаться.
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18 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:17
    +4
    Сделать все, что бы украинцев стало максимально мало.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 19:14
      -1
      С таким менталитетом, как у украинцев, не особо то они и нужны, нам. А уж Европе- и подавно.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:19
    +8
    Украина должна продолжать (воевать)

    Тогда уж сразу в фонд войны переименовывайте! Зачем эти промежуточные инициативы...
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 19:09
      +1
      Попилить 7 летний бюджет за 2 года- так даже в США коррупционеры не умеют....
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:23
    +3
    Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины.

    Джордж Оруэлл (настоящее имя Эрик Артур Блэр) — выдающийся британский прозаик, эссеист и публицист. Он был автором одной из самых известных антиутопий XX века — романа «1984».

    Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

    Власть — не средство; она — цель. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 18:44
      +1
      Вот, вот: "оборона" - это "наступление"! laughing
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:24
    +1
    А в европейском фонде мира ,ещё много деньгов осталось, или уже всё растащили.
  5. alystan
    alystan Сегодня, 18:24
    +1
    Жозеп Боррель: Евросоюз намерен переименовать Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

    Ястребы больше не могут прикидываться голубями?!
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:27
    +6
    А между тем-фольскваген снимает с производства большую часть моделей для экономии ресурсов переключая внимание на онли бюджетный сектор, букенгемский дворец вводит строгий лимит на отопление и расходы монарха. Что в совокупности с другими новостями дает понимание что ес в скорости перейдет на режим строжайшей экономии и затягивании поясов, деньги заканчиваются а просвета в мрачных глубинах дна не видно, но они продолжают упорно копать ниже в надежде прокопать на встречу с солнцем до австралии!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:36
      +2
      evgen1221Так вроде ЕС не бомбят ,в чём причина такого действа.Они же кричали что мы без России проживём,правда честно не сказали сколько и как. hiНеужели виновата Украина?
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:42
    0
    Ну с миром нихрена не выходит - это поняли. Еще через год поймут, что с обороной Украины не выходит тоже нихрена и переименуют в фонд добровольных пожертвований "мазохисты-наркоманам"
  8. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 18:43
    +1
    Так ВФУ ж вроде как наступают, а фонд - оборонный? Неувязочка, однако. laughing Лучше бы тогда так уже и называли - ВФУ (воровской фонд Украины). Ну или просто ФУ - тогда название в принципе тоже отражало бы если не всю сущность, то хотя бы реакцию на запах от этого процесса! laughing
  9. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 18:43
    +1
    "Перевернутый мир" во всей красе! Названия "Фонд мира", "Оборонный фонд" Украины говорят за себя.
  10. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 18:46
    +1
    Цитата: evgen1221
    А между тем-фольскваген снимает с производства большую часть моделей для экономии ресурсов переключая внимание на онли бюджетный сектор, букенгемский дворец вводит строгий лимит на отопление и расходы монарха. Что в совокупности с другими новостями дает понимание что ес в скорости перейдет на режим строжайшей экономии и затягивании поясов, деньги заканчиваются а просвета в мрачных глубинах дна не видно, но они продолжают упорно копать ниже в надежде прокопать на встречу с солнцем до австралии!

    Скоро развалится. Через 10 лет забудут про валюту Евро. Была у них уже общая валюта "Экю" называлась. Без бесплатных россмйских ресурсов нет Украины и Евросоюза. Там по сути живут большие должники, транжиры и дармоеды.
  11. al3x
    al3x Сегодня, 19:18
    0
    А Украину в четвёртый рейх. Все встанет на свои места
  12. Essex62
    Essex62 Сегодня, 19:21
    0
    А у кого там вопросы по растраченному бюджету ,к руководству ЕС, возникли? Не кому там спрашивать. Из некогда воинственных гейропейцев слепили абсолютных овощей не способных защитить на улице, от наглых арабов, своих женщин. Они уже и на поползновения власти залезть к ним в карман реагируют очень вяло.А когда-то профсоюзы буржуёв ставили на уши от души.
  13. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 19:25
    0
    европейский фонд мира будет переименован в оборонный фонд Украины
    А Евросоюз переименовать в "украину 2.0". И тогда всё станет на свои места.
  14. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 19:27
    0
    странный вопрос - где брать деньги. Откажутся от всех "благотворительных" проектов, вроде спонсирования африканских или развивающихся стран, какие-нибудь еще фонды перенаправят.