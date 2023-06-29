«Оса-АКМ» в новостных сводках: ЗРК безжалостно жалит украинские беспилотники

С полей специальной военной операции вновь поступает информация: ЗРК «Оса-АКМ» безжалостно жалит украинские беспилотники, не отвлекая российских военных от сдерживания наземных «мясных штурмов» ВСУ.
Судя по всему, тактический расчет укро-натовских войск на ударную мощь дронов в ходе контрнаступления, окончательно похоронила российская система противовоздушной обороны.
И немаловажную роль в этом сыграли боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ», надежно прикрывающих бойцов мотострелковых и артиллерийских подразделений группировки ВС РФ.
Практически ежедневно с передовой приходят сообщения о поражении «Осой» украинских беспилотников. Среди самых свежих новостей – сообщения об уничтожении четырех вражеских «Фурий» и двух «Лелек» на Южно-Донецком направлении и одной «Фурии» на Юге в районе Первомайского.
В целом, по данным Минобороны РФ, расчеты ЗРК «Оса-АКМ» уничтожили с начала СВО несколько сотен различных воздушных целей.
Благодаря уникальным техническим характеристикам комплекса, которые вот уже несколько десятков лет доказывают свою непревзойденную боевую эффективность, операторы «Осы» легко находят и уничтожают в воздухе дроны любых модификаций, которые пытаются вести разведку и наносить удары по штурмовым подразделениям и технике наших войск.
Напомним, что «Оса-АКМ» предназначена для противовоздушной обороны соединений и частей сухопутных войск от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и других средств воздушного нападения, действующих на средних, малых и предельно малых высотах в сложной воздушной обстановке.
Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до шести воздушных целей на высоте от 10 до 5000 метров и на дальности от 1,5 до 10,3 км. После этого ЗРК быстро снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку боекомплекта.
А еще одним стратегическим преимуществом «Осы» всех модификаций является простота в обслуживании. Даже серьезную неисправность наши бойцы способны устранить в полевых условиях.
Кстати, фактор низкой ремонтопригодности дорогой и навороченной западной техники стал одним из основных камней преткновения, о который «разбила лоб» армия режима украинского президента Зеленского.
Не случайно комплексы «Оса», «Оса-АК» и «Оса-АКМ» находятся на вооружении практически всех армий СНГ и более 20 стран дальнего зарубежья. И, как показывают результаты боевой работы, «Осе» суждено стоять на вооружении русской армии и дальше.
Слишком много угроз сегодня испытывает Россия у своих суверенных границ. А значит - советское оружие нашей Родине еще пригодится.