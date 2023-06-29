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«Оса-АКМ» в новостных сводках: ЗРК безжалостно жалит украинские беспилотники

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«Оса-АКМ» в новостных сводках: ЗРК безжалостно жалит украинские беспилотники


С полей специальной военной операции вновь поступает информация: ЗРК «Оса-АКМ» безжалостно жалит украинские беспилотники, не отвлекая российских военных от сдерживания наземных «мясных штурмов» ВСУ.

Судя по всему, тактический расчет укро-натовских войск на ударную мощь дронов в ходе контрнаступления, окончательно похоронила российская система противовоздушной обороны.

И немаловажную роль в этом сыграли боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ», надежно прикрывающих бойцов мотострелковых и артиллерийских подразделений группировки ВС РФ.


Практически ежедневно с передовой приходят сообщения о поражении «Осой» украинских беспилотников. Среди самых свежих новостей – сообщения об уничтожении четырех вражеских «Фурий» и двух «Лелек» на Южно-Донецком направлении и одной «Фурии» на Юге в районе Первомайского.

В целом, по данным Минобороны РФ, расчеты ЗРК «Оса-АКМ» уничтожили с начала СВО несколько сотен различных воздушных целей.

Благодаря уникальным техническим характеристикам комплекса, которые вот уже несколько десятков лет доказывают свою непревзойденную боевую эффективность, операторы «Осы» легко находят и уничтожают в воздухе дроны любых модификаций, которые пытаются вести разведку и наносить удары по штурмовым подразделениям и технике наших войск.

Напомним, что «Оса-АКМ» предназначена для противовоздушной обороны соединений и частей сухопутных войск от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и других средств воздушного нападения, действующих на средних, малых и предельно малых высотах в сложной воздушной обстановке.


Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до шести воздушных целей на высоте от 10 до 5000 метров и на дальности от 1,5 до 10,3 км. После этого ЗРК быстро снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку боекомплекта.

А еще одним стратегическим преимуществом «Осы» всех модификаций является простота в обслуживании. Даже серьезную неисправность наши бойцы способны устранить в полевых условиях.

Кстати, фактор низкой ремонтопригодности дорогой и навороченной западной техники стал одним из основных камней преткновения, о который «разбила лоб» армия режима украинского президента Зеленского.

Не случайно комплексы «Оса», «Оса-АК» и «Оса-АКМ» находятся на вооружении практически всех армий СНГ и более 20 стран дальнего зарубежья. И, как показывают результаты боевой работы, «Осе» суждено стоять на вооружении русской армии и дальше.

Слишком много угроз сегодня испытывает Россия у своих суверенных границ. А значит - советское оружие нашей Родине еще пригодится.

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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:29
    +6
    В связи с достаточно большим временем реакции этот ЗРК сейчас годится разве что для борьбы с достаточно крупными БПЛА.Про уникальные технические характеристики..Ну,на совести автора
    1. Наган
      Наган Сегодня, 18:44
      +3
      Во время крайней карабахской войны ПВО армян, основой которой были "Осы", была жестко изнасилована азербайджанскими беспилотниками, и во многом именно это предопределило победу Азербайджана. Тогда везде, и в частности на ВО, утверждали, что "Осы" безнадежно устарели и годятся только в металлолом. А теперь "Осе" поют дифирамбы. Что изменилось? В Карабахе были неподходящие условия? Управляли криворукие операторы? Азербайджанские "Байрактары" круче украинских? Или все вместе и еще кой-чего?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:49
        +1
        В Карабахе применялись и барражирующие боеприпасы по "осам"Я могу предположить целый комплекс причин,от безнадежного устарения системы,до неудачного применения в гористой местности..Да,и добавлю -помехозащищенность низкая
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 19:00
          +2
          Конечно, БПЛА могут нанести большой ущерб, и стоимость "Осы" тут оправдана - лучше потратить её, чем допустить гранату в окоп или позволить наводчику артиллерии рассмотреть наши позиции.
          Вот только зачатую сам БПЛА стоит на порядок дешевле Осы. А должно быть наоборот - средство уничтожения должно быть на порядки дешевле того, что оно уничтожает.
          Необходимы БПЛА-истребители, с оружием, способным уничтожать вражеские БПЛА.
          Например, вооружённые пистолетными патронами. Они, кстати, и против пехоты пригодятся.
          1. kit88
            kit88 Сегодня, 19:23
            0
            БПЛА стоит на порядок дешевле Осы

            Как то у вас всё с ног на голову и в кучу.
            Речь об "Осе" или о противоракете, которую Оса выпускает? Или у нас одна Оса на один выстрел рассчитана?
            Патриот вообще $Миллиард стоит, а сбивает от силы на $Миллион. То есть средство уничтожения на три порядка дороже того кого сбивает.
            А если THAAD рассмотреть .... fellow
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 18:29
    +1
    Благодаря уникальным техническим характеристикам комплекса, которые вот уже несколько десятков лет доказывают свою непревзойденную боевую эффективность,

    belay
    Статья больше похожа на рекламу
  3. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:33
    +2
    А почему ничего не слышно о применении Тунгусок?

    У нас, что ни одной исправной Тунгуски не осталось?
    1. Вадим С
      Вадим С Сегодня, 19:05
      -1
      Тоже удивляюсь почему ниразу не видел кадров с тунгусской. После чеченской кто то умный в МО ( при П. Грачёве) решил что они не эфективны в городе, и производство закрыли. Хотя огнём зенитных автоматов она складывала панельные дома, так её пользовали. Их не снимали с вооружения, на смену пришел панцирь, но машин то много было.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:24
        0
        Во всяком случае в 2014 оодв под Ростовом я видел "Тунгуски"на платформах.Нам же не весь спектр техники на этой войне показывают..
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:34
    -1
    С полей специальной военной операции вновь поступает информация: ЗРК «Оса-АКМ» безжалостно жалит украинские беспилотники


    А пруффы можно в студию? feel
    А то что то меня гложать сомнения, что ракета как фотке попадет в бпла размером 50 см на 50 см recourse который в метре над землей летает
    1. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 18:42
      +2
      А БПЛА только 50х50 сантиметров и в метре над землёй? Других нет?
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 18:55
        +2
        Цитата: Роман Ефремов
        А БПЛА только 50х50 сантиметров и в метре над землёй? Других нет?


        Есть, конечно же есть crying даже метра полтора на два и летающие 5 метров над землей...

        Статья просто рекламная, не учитывающая сегодняшний реалий....
  5. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 18:42
    +5
    Мамонт ПВО, благо в СССР наштамповали на 200 лет вперёд, а то бы без штанов ПВО ближнего радиуса действия остались бы
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:53
    +1
    Рано или поздно возникнет вопрос, где брать ракеты, которые не производятся . Модернизация под новые ракеты предлагалать, но так и не была сделана. Только поляки сделали модернизацию, заменив ракеты на АМРААМ.